「台灣不是中國的嗎？」球王梅西入境中國受阻的各種網路謠言
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阿根廷「球王」梅西到中國參加足球友誼賽，「因為護照簽證問題卡關不能入境」、「還問台灣不是中國的嗎？」網路發燒到中國足協出面闢謠，證明了在網路時代，普通人也可以成為影響眾人的「巨人」。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
「球王入境中國受阻」的相關消息不只是在兩岸「瘋傳」，不少外國媒體也跟進報導，這個消息如果是真的，那個報導價值非同小可，但是很可惜沒人能夠證明梅西曾經說過「台灣不是中國的嗎？」這種讓中國境管「無言以對」的話。
西方新聞媒體有個形容詞叫做「完美新聞」（perfect news），也就是一則消息乍看之下完美到不報導不行，但是通常這種「完美新聞」細究之下都不太對勁。以梅西的新聞為例，照最初的消息版本來看，說是梅西（Lionel Messi）帶的是西班牙護照，而不是「免簽」的阿根廷護照，所以被攔下不能入境中國，但是只要查一下中國的入境規定就會發現，不論是西班牙護照還是阿根廷護照，入境中國都沒有免簽證待遇。
後來的一個版本就出現了「梅西的西班牙護照，只能免簽台灣。梅西一臉無辜：台灣不算中國嗎？ （你們不是說台灣是中國不可分割的一部分嗎？）」，但是沒說是誰聽到了梅西講這句話。
西班牙護照的確享有免簽入境台灣的待遇，但是實在令人難以相信，梅西或者他的隊友出發前沒有檢查一下中國的入境規定，何況是參加中國足協主辦的比賽，雖然可能中國足協會按照慣例、特別安排球隊在機場領取簽證，免得勞師動眾到大使館辦理簽證，但是台灣的入境規定是一回事、中國的入境規定是另外一回事，就算梅西不懂，阿根廷球隊的相關人員不會不懂得這些規定。
一個網友沒有根據的貼文，掀起了千堆雪，在沒有網路的時代不可能發生的事情，現在卻只要是抓對了胃口，一個普通尋常人一樣可以把一堆子的媒體、網紅牽著鼻子走，當個以前做不到、當不上的「巨人」。
也許他們看到這樣「瘋傳」的結果會沾沾自喜，反正大家各取所需，而且就算中國足協出面解釋、闢謠的結果也是信者恆信，至於當上這種「巨人」是不是也要承擔相對應的責任和可能的後果，那就是另外一回事了。
有的人說，現在的年輕人相信網路消息多過於相信媒體，所以年輕人時常轉傳假消息，不過年紀比較大的轉傳假消息恐怕也不少於年輕人，只不過是轉傳使用的社群媒體有所不同罷了。
年長的人時常轉傳號稱是某些專家、權威人士的貼文，告訴你吃什麼可以延年益壽、常保身體健康，如果提醒他們的話，還會被嗆「這些都是有名有姓的專家寫的」，但是假冒專家寫貼文不是很容易的嗎？而且事實查核組織都已經認定是假訊息了，所以溝通上，有時年輕人還比較講邏輯，年紀大一點的反而「態度堅決」而且「積極」轉傳。
網路的影響力真可謂無遠弗屆，例如最近台灣的性騷擾事件或者是台灣版#metoo，受害人可以通過網路用最快的方式揭發加害人，令社會、相關單位以行動來補救，但是同樣的，網路也會成為提供虛假訊息導致他人受害、霸凌的工具，只不過當人接到一則「很有意思」的貼文或者訊息，又有多少人會在「轉傳」之前，思考一下這個貼文或者訊息是否有問題？
因為也許一旦按下「轉傳」，你就同時成為了被假訊息矇騙的受害人和協助假訊息傳播的加害人。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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