pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解

pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。

說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。

Photo Credit：pCloud 相較於其他雲端服務， pCloud可以讓你自由選擇檔案要放在美國德州或歐盟的盧森堡，對於重視安全性或是法規的用戶來說相當重要。

Photo Credit：pCloud 保護、加密、認證還有雙重認證等功能，都強調pCloud重視資料的安全性。

Photo Credit：pCloud 雲端服務方案很多不奇怪，但有終身制方案的就不多了，且pCloud經過近10年與用戶的考驗。

Photo Credit：pCloud

Photo Credit：pCloud

Photo Credit：pCloud 除了個人方案與商用方案外，對於家庭人數多的用戶來說也可以選擇家用版本。

Photo Credit：pCloud 所有pCloud用戶都能享有上述服務，就連免費會員都能有這樣的福利。

pCloud一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密

除了雲端方案之外，pCloud還推出實用且方便的pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。pCloud Pass在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。

Photo Credit：pCloud pCloud Pass簡單來說就是個幫你建立複雜密碼並儲存的服務，還能夠跨電腦、手機等平台使用，讓你不需要去記那些永遠背不起來的帳密。

Photo Credit：pCloud 跨平台是pCloud Pass的優勢，所有裝置、瀏覽器與作業系統都能使用。

Photo Credit：pCloud pCloud Pass功能非常豐富，除了重視安全性之外，對於操作便利性上也有不少著墨，像是標籤分類、搜尋、復原等功能。

慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外

最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。

此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。

Photo Credit：最新科技新聞 媒體報導Google雲端硬碟無預警限縮檔案上限，使用時需留意。

Photo Credit：綜合口味 知名畫家慘痛經驗告訴我們，要慎選服務也要詳讀合約條款。

Photo Credit：pCloud pCloud操作簡單、介面易用，購買前也能先試用看看是否符合自己的需求。

Photo Credit：pCloud 檔案要分享也很方便，按個按鈕就能產生分享連結。

端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價

對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。

目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。

優惠即將結束，立即取得折扣：https://www.pcloud.com/zh/DragonBoat2023?channelid=2893&label=DragonBoat2023