英國婦女墮胎，法官援引1861年法律判刑28個月，反墮胎團體：為推動修法利用悲慘經歷
我們想讓你知道的是
英國墮胎法規範，婦女在懷孕10週內可自行在家服用藥物墮胎，審查福斯特案的法官在判處該案時，援引的法律最早可追溯至1861年，根據此法律，違法墮胎的婦女最高可被判處無期徒刑。該法案也被墮胎權倡議者稱為是「世界上最嚴厲的刑罰」。
綜合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，一名44歲的英國婦女福斯特（Carla Foster），因為自行使用墮胎藥進行人工流產，被判處28個月有期徒刑，也引發社會的正反熱議。
反墮胎團體認為英國的法律太過寬鬆，並且呼籲民眾停止在家裡使用墮胎藥。墮胎權倡議人士則要求司法改革，並警告此等嚴厲的判決，可能會阻止更多弱勢、具相同狀況的婦女尋求醫療協助。性別團體Fawcett Society也在推特上表示：「我們必須確保法律保護女性免受起訴，我們呼籲政府立即改革我們過時的墮胎法律，並維護憲法規定的墮胎權。」
福斯特為墮胎提供假訊息
英國政府因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），推出一項醫療計畫，允許懷孕10週以內的婦女，可以在沒有親自前往醫院、診所諮詢的情況下，在家中服用藥物進行人工流產。
福斯特根據該計畫接收並在2020年5月11日服用了墮胎藥物，並於當晚產下一個死胎。然而據福斯特自己的說法，她在服用墮胎藥物進而流產時，已懷孕28週。屍檢報告則稱，福斯特在流產時已懷孕32至34週。
據英國法院的說法，福斯特之所以能在不符規範的狀況下獲得藥物，是因為她向負責提供墮胎服務與藥物的「英國懷孕諮詢服務機構」（The British Pregnancy Advisory Service，BPAS） 提供了假資料，謊稱她當時僅懷孕7週。
英國違法墮胎最高可判處無期徒刑
英國現行的墮胎法規範，婦女在懷孕10週內，可自行在家中服用藥物墮胎。懷孕24週內可合法至相關機構、診所進行墮胎，在這之後，除非嬰兒有嚴重殘疾或母親有生命危險，才可進行墮胎且必須在醫院或診所的監督下進行。
而審查福斯特案的法官佩波瑞爾（Edward Pepperall）在判處該案時，援引的法律最早可追溯至1861年，根據此法律，違法墮胎的婦女最高可被判處無期徒刑。該法案也被墮胎權倡議者稱為是「世界上最嚴厲的刑罰」。
佩波瑞爾最終判處福斯特28個月有期徒刑，其中監禁14個月，緩刑14個月。佩波瑞爾表示：「這是一齣悲劇。」並補充若福斯特能早點認罪，他可能會考慮將刑期全部處以緩刑。
在佩波瑞爾做出判決前，許多倡議團體與衛生組織都有連署、寫信至法院，要求佩波瑞爾從輕判決，不過遭到佩波瑞爾駁回。
佩波瑞爾回應，雖然他瞭解到福斯特處境困難，但他的職責是執行英國議會制定的法律。他補充：「如果醫學界認為監禁一個在24週後，進行墮胎的婦女是錯誤的，那麼他們應該遊說議會修改該法律，而不是遊說負責執行法律的法官。」
福斯特案的正反論述
福斯特案引發了英國改革墮胎法的聲浪。反對黨工黨議員克里西（Stella Creasy）怒指：「我們看到一位擁有三個孩子的母親，其中一個有特殊狀況，因為1800年代制定的過時法律，需要被監禁，這個法律對今天的英國來說已經過時了。」她呼籲進行「緊急的」法律改革，並補充現行法律剝奪了女性的身體自主權。
BPAS執行長墨菲（Clare Murphy）則指出：「在過去三年中，越來越多的婦女和女孩，面臨著警方調查的創傷，並且因為我們老舊的墮胎法，而面臨無期徒刑的威脅，弱勢女性應該從我們的法律體系中得到更多幫助。」BPAS也將在6月17日組織遊行，要求政府修改法律。
此外，也有其他墮胎倡議人士認為，該判決可能會導致更多弱勢女性不敢尋求醫療服務。
不過，也有反墮胎人士認為，英國現行的法律太過寬鬆，英國倡議團體Right To Life UK的發言人羅賓森（Catherine Robinson），即在一份聲明中表示：「BPAS在超過法律規範22週後，無視母親與未出生孩子的健康，冒著風險向該名母親提供墮胎藥物。BPAS不僅沒有承擔責任，還憤世忌俗的利用這名婦女的悲慘經歷，遊說政府引入極端的立法。」
新聞來源
- U.K. woman sentenced to 28 months for late-term abortion（The Washington Post）
- Woman who took abortion pill after UK term limit sentenced to 28 months（CNN）
延伸閱讀
- 波蘭女性控告政府墮胎法侵犯人權，歐洲人權法院以「證據不足」駁回
- 美國佛羅里達通過6週墮胎禁令，《路透社》民調：50％美國人反對
- 日本首款口服墮胎藥審查將獲准，婦產科醫師憂：出血現象較手術嚴重，妊娠組織恐無法順利排出
- 紐約巴納德學院2023年起在校內提供墮胎藥，羅訴韋德案遭推翻後如何影響美國校園？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本
我們想讓你知道的是
6/14 19:30 永豐銀行攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由吳怡霈主持，邀請旅日知名作家張維中、政治大學商學院副院長周冠男，一起線上教你探訪日本旅遊秘境，如何運用身邊現有的財務工具，玩得輕鬆又盡興！
隨著疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，2023年臺灣的出國旅遊需求正大幅成長中，尤其到日本旅遊的臺灣旅客人數與日俱增。對於國人而言，日本向來是出國旅遊的最佳首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。6月14日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「DAWHO之夜：大戶玩日本」，教大戶們如何到日本好好玩一波，大肆採購、吃美食，同時也別忘了運用身邊現有的財務工具，自在旅遊無負擔！
疫後旅遊的日本秘境攻略
「DAWHO之夜：大戶玩日本」的線上直播活動，邀請到懂生活又熱愛旅遊的吳怡霈擔綱主持，今年上半年才到日本旅遊的她，直播中將請她分享旅遊的最新感想，拋開只有逛街和美食的行程，從她的經驗中讓觀眾體會深度遊日本的不同樣貌。
活動中也特別邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起體會在地的日本風情，實際走進他在日本的生活，認識日本東京華麗街區樸素特有的一面；而政大商學院副院長周冠男則要以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣及如何妥善運用身邊現有的財務工具，為自己存下一筆旅遊基金，為日後的旅遊提前做好準備，玩得輕鬆又盡興。
永豐DAWHO與你一起玩日本
自從日本重新開放邊境，相信大家對於日本行都已經迫不及待了吧！在數位網路時代下，規劃旅遊時除了便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的旅遊幫手。想知道更多關於日本秘境攻略與旅遊前的理財消費知識，讓我們一起向他們請教疫後重返日本旅遊前需要注意的事項及相關旅遊優惠內容！
※同步提醒大家 ，本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目的討論不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG 。