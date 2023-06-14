2023/06/14,
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英國婦女墮胎，法官援引1861年法律判刑28個月，反墮胎團體：為推動修法利用悲慘經歷

英國婦女墮胎，法官援引1861年法律判刑28個月，反墮胎團體：為推動修法利用悲慘經歷
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英國墮胎法規範，婦女在懷孕10週內可自行在家服用藥物墮胎，審查福斯特案的法官在判處該案時，援引的法律最早可追溯至1861年，根據此法律，違法墮胎的婦女最高可被判處無期徒刑。該法案也被墮胎權倡議者稱為是「世界上最嚴厲的刑罰」。

綜合《華盛頓郵報》《CNN》報導，一名44歲的英國婦女福斯特（Carla Foster），因為自行使用墮胎藥進行人工流產，被判處28個月有期徒刑，也引發社會的正反熱議。

反墮胎團體認為英國的法律太過寬鬆，並且呼籲民眾停止在家裡使用墮胎藥。墮胎權倡議人士則要求司法改革，並警告此等嚴厲的判決，可能會阻止更多弱勢、具相同狀況的婦女尋求醫療協助。性別團體Fawcett Society也在推特上表示：「我們必須確保法律保護女性免受起訴，我們呼籲政府立即改革我們過時的墮胎法律，並維護憲法規定的墮胎權。」

福斯特為墮胎提供假訊息

英國政府因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），推出一項醫療計畫，允許懷孕10週以內的婦女，可以在沒有親自前往醫院、診所諮詢的情況下，在家中服用藥物進行人工流產。

福斯特根據該計畫接收並在2020年5月11日服用了墮胎藥物，並於當晚產下一個死胎。然而據福斯特自己的說法，她在服用墮胎藥物進而流產時，已懷孕28週。屍檢報告則稱，福斯特在流產時已懷孕32至34週。

據英國法院的說法，福斯特之所以能在不符規範的狀況下獲得藥物，是因為她向負責提供墮胎服務與藥物的「英國懷孕諮詢服務機構」（The British Pregnancy Advisory Service，BPAS） 提供了假資料，謊稱她當時僅懷孕7週。

英國違法墮胎最高可判處無期徒刑

英國現行的墮胎法規範，婦女在懷孕10週內，可自行在家中服用藥物墮胎。懷孕24週內可合法至相關機構、診所進行墮胎，在這之後，除非嬰兒有嚴重殘疾或母親有生命危險，才可進行墮胎且必須在醫院或診所的監督下進行。

而審查福斯特案的法官佩波瑞爾（Edward Pepperall）在判處該案時，援引的法律最早可追溯至1861年，根據此法律，違法墮胎的婦女最高可被判處無期徒刑。該法案也被墮胎權倡議者稱為是「世界上最嚴厲的刑罰」。

佩波瑞爾最終判處福斯特28個月有期徒刑，其中監禁14個月，緩刑14個月。佩波瑞爾表示：「這是一齣悲劇。」並補充若福斯特能早點認罪，他可能會考慮將刑期全部處以緩刑。

在佩波瑞爾做出判決前，許多倡議團體與衛生組織都有連署、寫信至法院，要求佩波瑞爾從輕判決，不過遭到佩波瑞爾駁回。

佩波瑞爾回應，雖然他瞭解到福斯特處境困難，但他的職責是執行英國議會制定的法律。他補充：「如果醫學界認為監禁一個在24週後，進行墮胎的婦女是錯誤的，那麼他們應該遊說議會修改該法律，而不是遊說負責執行法律的法官。」

福斯特案的正反論述

福斯特案引發了英國改革墮胎法的聲浪。反對黨工黨議員克里西（Stella Creasy）怒指：「我們看到一位擁有三個孩子的母親，其中一個有特殊狀況，因為1800年代制定的過時法律，需要被監禁，這個法律對今天的英國來說已經過時了。」她呼籲進行「緊急的」法律改革，並補充現行法律剝奪了女性的身體自主權。

BPAS執行長墨菲（Clare Murphy）則指出：「在過去三年中，越來越多的婦女和女孩，面臨著警方調查的創傷，並且因為我們老舊的墮胎法，而面臨無期徒刑的威脅，弱勢女性應該從我們的法律體系中得到更多幫助。」BPAS也將在6月17日組織遊行，要求政府修改法律。

此外，也有其他墮胎倡議人士認為，該判決可能會導致更多弱勢女性不敢尋求醫療服務。

不過，也有反墮胎人士認為，英國現行的法律太過寬鬆，英國倡議團體Right To Life UK的發言人羅賓森（Catherine Robinson），即在一份聲明中表示：「BPAS在超過法律規範22週後，無視母親與未出生孩子的健康，冒著風險向該名母親提供墮胎藥物。BPAS不僅沒有承擔責任，還憤世忌俗的利用這名婦女的悲慘經歷，遊說政府引入極端的立法。」

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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