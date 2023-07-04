《決策的邏輯》：「存活率90％還是死亡率10％」，語義效應如何影響人們的接受度？
我們想讓你知道的是
其中一組醫生看到的資訊是：如果手術，病人一個月內的存活率是90％。另一組醫生看到的資訊是：如果手術，病人一個月內的死亡率是10％。你覺得在這兩組醫生中，選擇手術的比例會有差別嗎？
文：朱睿、童璐瓊
存活率90％還是死亡率10％
如果仔細觀察生活，你也許會注意到，對於同樣一件事情，我們會有不同的表述方式。而同樣的問題，不同的描述方式會帶來截然不同的感受。
比如說，同樣是推銷保險套，宣傳99％的安全性要比承認1％的事故率更有說服力；商場裡的牛肉標籤通常強調含有75％的瘦肉，而不是25％的肥肉；同樣是考了90分，家長可以對孩子說，你還是錯了一道題，也可以說，哇！你絕大部分題都做對了，想必兩種情況下孩子的感受截然不同。
語義效應
上面這些例子所體現的就是行為心理學裡的「語義效應」。它指的是，在客觀邏輯上完全一樣的資訊，因為表述方式的不同，會給人帶來截然不同的感受。就像上文提到的例子，當我們強調資訊的正面內容時，我們就更願意接受這個資訊；但當以反面的方式表述資訊時，我們對它的接受程度會大幅度下降。
只要多想一步，你就會發現這兩種表述方式反映的其實是同一資訊。
為什麼會發生這樣的現象？聰明的你也許馬上就會想到，因為你頭腦中的系統1喜歡用感受、情緒做決策，而且善於聯想。
強調一個資訊好的一面，對我們有利的一面，會讓我們感受到正面的情緒，而且能聯想到很多其他的好處。比如強調75％的瘦肉，你會想到，瘦肉有助於身體健康，是優質的蛋白質，我在健身，正好需要它之類的內容。這讓我們更願意接受這個資訊，做出購買決策。
相反，強調一個資訊不好的一面，對我們不利的一面，會讓我們感受到痛苦或焦慮，也會聯想到其他負面的內容。比如強調25％的肥肉成分，會讓你想到肥肉不好，我正在減肥，太油膩了等等。這樣的資訊自然也就不會贏得你的歡心。我們討厭負面的感受，所以當資訊的負面內容被強化時，我們更傾向於拒絕接受。
你也許會說，這些例子都是些無足輕重的決策，要是面臨重要的決策，我們的系統2一定會出手，因此不會受到這種語義效應的影響。如果你這麼想，那麼請你認真看一看下面這個實驗。
心理學家曾經讓哈佛大學醫學院的醫生參與了一個實驗。面對肺癌，醫生有兩種治療方法：手術或者放療。資料顯示，如果看五年的存活率，手術效果明顯優於放療。但從短期看，手術的風險要大於放療。因此，在這個實驗中，醫生被分為兩組，每組看到了不同的資訊。
其中一組醫生看到的資訊是：如果手術，病人一個月內的存活率是90％。
另一組醫生看到的資訊是：如果手術，病人一個月內的死亡率是10％。
你覺得在這兩組醫生中，選擇手術的比例會有差別嗎？
也許你已經猜到了結果。在強調90％存活率的那組醫生中，84％的醫生選擇了手術治療；但在強調死亡率的那組醫生中，只有50％的醫生選擇了手術！這說明人們厭惡損失，就連經驗豐富的醫生也同樣如此。由此可見，即使是面對重大的
決策，我們的系統1也不可能對引發情緒的內容視而不見，在它的影響下，語義效應也會出現。
語義效應不僅體現在人們對資訊正反面描述的敏感上，還體現在人們對風險的態度上。下面我請你想像自己正身處一個賭博的場景中，如果面臨以下兩個選擇，你會選擇哪一個？
A：你確定可以得到900元。
B：你有90％的可能會得到1000元，但有10％的可能會一無所獲。
（註：本書所提到的幣值均為人民幣。）
你會選哪一個？我猜你選的是A，也就是得到確定的900元，對嗎？在大樣本的資料中，我們發現絕大多數人會選擇這個確定的選項，而不願意去冒險。但你只要稍微算一下就能發現，這兩個選項的期望回報是完全一樣的，都是900元。那麼為什麼多數人選擇確定收益，而不是有風險的更大收益？行為心理學告訴我們，因為害怕損失，所以人通常不喜歡有風險的事情。大家會想，雖然只有10％的機率，但是萬一什麼都得不到怎麼辦？由此穩定的獲得看上去要更有吸引力。
由此例可以看出，不同的風險表現形式也會顯著影響人的決策。但現在如果我把問題改一下，還是請你考慮兩個賭博選擇：
C：你確定會輸掉900元。
D：你有90％的可能會輸掉1000元，但還有10％的可能會一分錢也不輸。
這時你會選哪一個？我猜你會選擇賭一把，對吧？大資料的實驗結果證明，大部分人選擇了後者，也就是賭一把，雖然有90％的可能會輸得更多，但至少還有10％的可能把損失都彌補回來。同樣，如果你計算一下就會發現，這兩個選擇的期望值也是完全一樣的，都是損失900元。
那麼為什麼在這種情況下，大部分人選擇了冒險，也就是那個有風險的選項呢？其實道理是一樣的。因為人們害怕損失，厭惡損失，很難接受確定的900元的損失。於是，人們寧願賭一把，期待那10％的機會的出現。
語義效應，歸根到底，講的是資訊對人決策的影響不僅僅取決於資訊內容本身，還包括它的展示方式，也就是這個資訊是如何表達的。傳統經濟學家對此不屑一顧，覺得人原本應該客觀、理性，不被表面現象所迷惑，能看到事情的本質。
但很遺憾，大量行為心理學的實驗結果證明，語義效應是一個非常普遍的認知偏差。它的影響無處不在，無論面臨的決策是大是小、決策者經驗是否豐富，它都會有影響。
ENDING・結語
因為系統1喜歡感情用事，所以我們對資訊的表達方式會非常敏感。當資訊凸顯好的內容的時候，我們更願意接受，但當資訊凸顯的是壞的一面，或者隱含損失風險時，我們會盡量規避它。因此，我們既要意識到語義效應對我們的影響，也可以讓它為我所用。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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