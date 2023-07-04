《決策的邏輯》：「存活率90％還是死亡率10％」，語義效應如何影響人們的接受度？

文：朱睿、童璐瓊

存活率90％還是死亡率10％

如果仔細觀察生活，你也許會注意到，對於同樣一件事情，我們會有不同的表述方式。而同樣的問題，不同的描述方式會帶來截然不同的感受。

比如說，同樣是推銷保險套，宣傳99％的安全性要比承認1％的事故率更有說服力；商場裡的牛肉標籤通常強調含有75％的瘦肉，而不是25％的肥肉；同樣是考了90分，家長可以對孩子說，你還是錯了一道題，也可以說，哇！你絕大部分題都做對了，想必兩種情況下孩子的感受截然不同。

語義效應

上面這些例子所體現的就是行為心理學裡的「語義效應」。它指的是，在客觀邏輯上完全一樣的資訊，因為表述方式的不同，會給人帶來截然不同的感受。就像上文提到的例子，當我們強調資訊的正面內容時，我們就更願意接受這個資訊；但當以反面的方式表述資訊時，我們對它的接受程度會大幅度下降。

只要多想一步，你就會發現這兩種表述方式反映的其實是同一資訊。

為什麼會發生這樣的現象？聰明的你也許馬上就會想到，因為你頭腦中的系統1喜歡用感受、情緒做決策，而且善於聯想。

強調一個資訊好的一面，對我們有利的一面，會讓我們感受到正面的情緒，而且能聯想到很多其他的好處。比如強調75％的瘦肉，你會想到，瘦肉有助於身體健康，是優質的蛋白質，我在健身，正好需要它之類的內容。這讓我們更願意接受這個資訊，做出購買決策。

相反，強調一個資訊不好的一面，對我們不利的一面，會讓我們感受到痛苦或焦慮，也會聯想到其他負面的內容。比如強調25％的肥肉成分，會讓你想到肥肉不好，我正在減肥，太油膩了等等。這樣的資訊自然也就不會贏得你的歡心。我們討厭負面的感受，所以當資訊的負面內容被強化時，我們更傾向於拒絕接受。

你也許會說，這些例子都是些無足輕重的決策，要是面臨重要的決策，我們的系統2一定會出手，因此不會受到這種語義效應的影響。如果你這麼想，那麼請你認真看一看下面這個實驗。

心理學家曾經讓哈佛大學醫學院的醫生參與了一個實驗。面對肺癌，醫生有兩種治療方法：手術或者放療。資料顯示，如果看五年的存活率，手術效果明顯優於放療。但從短期看，手術的風險要大於放療。因此，在這個實驗中，醫生被分為兩組，每組看到了不同的資訊。

其中一組醫生看到的資訊是：如果手術，病人一個月內的存活率是90％。

另一組醫生看到的資訊是：如果手術，病人一個月內的死亡率是10％。

你覺得在這兩組醫生中，選擇手術的比例會有差別嗎？

也許你已經猜到了結果。在強調90％存活率的那組醫生中，84％的醫生選擇了手術治療；但在強調死亡率的那組醫生中，只有50％的醫生選擇了手術！這說明人們厭惡損失，就連經驗豐富的醫生也同樣如此。由此可見，即使是面對重大的

決策，我們的系統1也不可能對引發情緒的內容視而不見，在它的影響下，語義效應也會出現。

語義效應不僅體現在人們對資訊正反面描述的敏感上，還體現在人們對風險的態度上。下面我請你想像自己正身處一個賭博的場景中，如果面臨以下兩個選擇，你會選擇哪一個？

A：你確定可以得到900元。

B：你有90％的可能會得到1000元，但有10％的可能會一無所獲。

（註：本書所提到的幣值均為人民幣。）

你會選哪一個？我猜你選的是A，也就是得到確定的900元，對嗎？在大樣本的資料中，我們發現絕大多數人會選擇這個確定的選項，而不願意去冒險。但你只要稍微算一下就能發現，這兩個選項的期望回報是完全一樣的，都是900元。那麼為什麼多數人選擇確定收益，而不是有風險的更大收益？行為心理學告訴我們，因為害怕損失，所以人通常不喜歡有風險的事情。大家會想，雖然只有10％的機率，但是萬一什麼都得不到怎麼辦？由此穩定的獲得看上去要更有吸引力。

由此例可以看出，不同的風險表現形式也會顯著影響人的決策。但現在如果我把問題改一下，還是請你考慮兩個賭博選擇：

C：你確定會輸掉900元。

D：你有90％的可能會輸掉1000元，但還有10％的可能會一分錢也不輸。

這時你會選哪一個？我猜你會選擇賭一把，對吧？大資料的實驗結果證明，大部分人選擇了後者，也就是賭一把，雖然有90％的可能會輸得更多，但至少還有10％的可能把損失都彌補回來。同樣，如果你計算一下就會發現，這兩個選擇的期望值也是完全一樣的，都是損失900元。

那麼為什麼在這種情況下，大部分人選擇了冒險，也就是那個有風險的選項呢？其實道理是一樣的。因為人們害怕損失，厭惡損失，很難接受確定的900元的損失。於是，人們寧願賭一把，期待那10％的機會的出現。

語義效應，歸根到底，講的是資訊對人決策的影響不僅僅取決於資訊內容本身，還包括它的展示方式，也就是這個資訊是如何表達的。傳統經濟學家對此不屑一顧，覺得人原本應該客觀、理性，不被表面現象所迷惑，能看到事情的本質。

但很遺憾，大量行為心理學的實驗結果證明，語義效應是一個非常普遍的認知偏差。它的影響無處不在，無論面臨的決策是大是小、決策者經驗是否豐富，它都會有影響。

ENDING・結語

因為系統1喜歡感情用事，所以我們對資訊的表達方式會非常敏感。當資訊凸顯好的內容的時候，我們更願意接受，但當資訊凸顯的是壞的一面，或者隱含損失風險時，我們會盡量規避它。因此，我們既要意識到語義效應對我們的影響，也可以讓它為我所用。