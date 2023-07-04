《決策的邏輯》：無論好事或壞事，我們通常會誇大這些事對情緒的影響
我們想讓你知道的是
你千辛萬苦終於追求到了心愛的人，並要在半年後攜手走入婚姻的殿堂，你覺得那時你會有多開心？這種興奮會持續多久？
文：朱睿、童璐瓊
我們能預測未來嗎？
請你先想像一下下面的兩個情景：
情景一：你千辛萬苦終於追求到了心愛的人，並要在半年後攜手走入婚姻的殿堂，你覺得那時你會有多開心？這種興奮會持續多久？
情景二：你意外車禍，導致高位截肢，你覺得你會有多絕望？那種痛苦的感覺會持續多久？
之所以讓你設想這兩個情景，是因為我身邊就有這樣的真實案例。我的一個朋友千辛萬苦追求到了他夢寐以求的女生，他當時興奮不已。但好景不長，過了不到兩年，就沒什麼消息了，後來才知道兩人很快有了矛盾，不久就分手了。
另外一個是我在長江商學院招進來的第一位坐輪椅的學生。她叫唐占鑫，是北京新起點公益基金會的創始人，也在中國大陸成立了第一個脊髓損傷者希望之家。這位從小品學兼優、在德國拿到碩士學位的好學生，在碩士畢業旅行途中因車禍導致脊髓損傷，下半身癱瘓。
試想一下，如果是你，你當時會有怎樣的感受？占鑫被這一致命打擊擊垮，極度消沉，自我封閉，覺得自己這輩子完了。但沒有想到的是這段低谷並沒有持續太久，家人的關愛和鼓勵給她帶來了改變的勇氣和決心，讓她不僅再次露出笑容，而且還幫助像她一樣不幸的小夥伴走出陰影。如果你見過占鑫，就會發現她是一道光，能感染周圍所有的人！
結婚之後你會更快樂嗎？
這樣的例子還有很多，他們都說明一個現象，就是人們往往不能準確地預測未來的事情對自己情緒的影響。無論是對於未來好的事情還是壞的事情，我們通常會誇大這些事情對我們情緒的影響。
這種誇大體現在兩個方面，一個是強度，另一個是時長。對於好事，比如結婚生子、晉升、漲薪水、中彩票、買新房，我們往往會高估這些事給我們帶來的快樂，而且誇大這種快樂能延續的時間。同樣，對於糟糕的事情，比如意外車禍、親人去世、離婚、破產等，我們也會高估這些負面事件對我們情緒的打擊，並且誇大這種痛苦情緒持續的時間。
為什麼會出現這樣的情緒預測錯誤呢？
心理學家們給出了各式各樣的解釋，我來分享兩個比較權威的解釋。
一種解釋是，在預測未來情緒時，尤其是未來好的事情對情緒的影響時，我們只會專注於事件本身對情緒的影響，而忽略了在未來的那個時間點還會有其他事情發生，它們同樣也會影響我們的情緒。因此我們會高估單獨一個事件對情緒的影響。
舉個例子，想到結婚生子，你會聚焦在那些美好的時刻，婚紗照、教堂婚禮、寶寶誕生等，但你忽略了在這些高光時刻的同時也有很多其他的事情在同步發生。比如兩個生活習慣不同的人要居住在一個屋簷下，共用一個洗手間，協調兩邊的老人；寶寶出生後，你會在很長時間裡睡不了整覺，疲憊不堪。與此同時，雖然你的家庭生活美滿，但工作上可能遇到不順等等。這些沒有被考慮到的事情會讓你的真實感受遜色於你之前的預期。
另一種解釋是，導致情緒預測錯誤的原因在於我們會忽略自己的心理免疫能力，這個主要體現在預測未來糟糕的事情對於情緒的影響。想到因車禍而截肢，因感情不和而離婚，心愛的家人離開人世，我們往往會覺得這些事會極大地打擊我們的情緒，徹底改變我們的人生軌跡。
但其實人類發展到今天，我們有強大的心理免疫系統，對於痛苦的事情、不幸的遭遇，我們會通過各式各樣的方式去化解它、淡化它，從而讓我們總體上感覺還不錯。離婚雖然不幸，但我們會自我安慰：當時看走了眼，還好我及時脫身，長痛不如短痛；工作應聘被拒絕，我們會說被錄用的人有關係，這本來也不公平。
對於不好的事情，我們也會有動力忘掉它。忽略自身的心理免疫能力會讓我們高估負面事件帶來的痛苦感受。
ENDING・結語
不知道你有沒有發現，不管是對未來的規劃謬誤，對自己的過度自信，還是對未來的情緒預測，我們都很難對自己的未來做出客觀的預測。
如何規避這些謬誤？我們可以參考外部意見，看類似項目的完成時間，以別人的眼光來評價自己的能力，聽取他人之前的真實感受。而這樣的行為並不會自然而然發生，因為我們很多時候的直覺反應是只聽從自己內心的感受，卻忽略外部的聲音。
當你看完這部分內容，你是否對未來的預測開始有了一些新的看法？希望你能有意識地在預測未來的過程中，跳出自己的視野，主動尋找、借鑑外部和他人的意見，從而做出更好的預測。
相關書摘 ▶《決策的邏輯》：「存活率90％還是死亡率10％」，語義效應如何影響人們的接受度？
書籍介紹
本文摘錄自《決策的邏輯：行為心理學如何影響我們的選擇？》，時報文化出版
作者：朱睿、童璐瓊
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。