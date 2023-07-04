《決策的邏輯》：無論好事或壞事，我們通常會誇大這些事對情緒的影響

文：朱睿、童璐瓊

我們能預測未來嗎？

請你先想像一下下面的兩個情景：

情景一：你千辛萬苦終於追求到了心愛的人，並要在半年後攜手走入婚姻的殿堂，你覺得那時你會有多開心？這種興奮會持續多久？

情景二：你意外車禍，導致高位截肢，你覺得你會有多絕望？那種痛苦的感覺會持續多久？

之所以讓你設想這兩個情景，是因為我身邊就有這樣的真實案例。我的一個朋友千辛萬苦追求到了他夢寐以求的女生，他當時興奮不已。但好景不長，過了不到兩年，就沒什麼消息了，後來才知道兩人很快有了矛盾，不久就分手了。

另外一個是我在長江商學院招進來的第一位坐輪椅的學生。她叫唐占鑫，是北京新起點公益基金會的創始人，也在中國大陸成立了第一個脊髓損傷者希望之家。這位從小品學兼優、在德國拿到碩士學位的好學生，在碩士畢業旅行途中因車禍導致脊髓損傷，下半身癱瘓。

試想一下，如果是你，你當時會有怎樣的感受？占鑫被這一致命打擊擊垮，極度消沉，自我封閉，覺得自己這輩子完了。但沒有想到的是這段低谷並沒有持續太久，家人的關愛和鼓勵給她帶來了改變的勇氣和決心，讓她不僅再次露出笑容，而且還幫助像她一樣不幸的小夥伴走出陰影。如果你見過占鑫，就會發現她是一道光，能感染周圍所有的人！

結婚之後你會更快樂嗎？

這樣的例子還有很多，他們都說明一個現象，就是人們往往不能準確地預測未來的事情對自己情緒的影響。無論是對於未來好的事情還是壞的事情，我們通常會誇大這些事情對我們情緒的影響。

這種誇大體現在兩個方面，一個是強度，另一個是時長。對於好事，比如結婚生子、晉升、漲薪水、中彩票、買新房，我們往往會高估這些事給我們帶來的快樂，而且誇大這種快樂能延續的時間。同樣，對於糟糕的事情，比如意外車禍、親人去世、離婚、破產等，我們也會高估這些負面事件對我們情緒的打擊，並且誇大這種痛苦情緒持續的時間。

為什麼會出現這樣的情緒預測錯誤呢？

心理學家們給出了各式各樣的解釋，我來分享兩個比較權威的解釋。

一種解釋是，在預測未來情緒時，尤其是未來好的事情對情緒的影響時，我們只會專注於事件本身對情緒的影響，而忽略了在未來的那個時間點還會有其他事情發生，它們同樣也會影響我們的情緒。因此我們會高估單獨一個事件對情緒的影響。

舉個例子，想到結婚生子，你會聚焦在那些美好的時刻，婚紗照、教堂婚禮、寶寶誕生等，但你忽略了在這些高光時刻的同時也有很多其他的事情在同步發生。比如兩個生活習慣不同的人要居住在一個屋簷下，共用一個洗手間，協調兩邊的老人；寶寶出生後，你會在很長時間裡睡不了整覺，疲憊不堪。與此同時，雖然你的家庭生活美滿，但工作上可能遇到不順等等。這些沒有被考慮到的事情會讓你的真實感受遜色於你之前的預期。

另一種解釋是，導致情緒預測錯誤的原因在於我們會忽略自己的心理免疫能力，這個主要體現在預測未來糟糕的事情對於情緒的影響。想到因車禍而截肢，因感情不和而離婚，心愛的家人離開人世，我們往往會覺得這些事會極大地打擊我們的情緒，徹底改變我們的人生軌跡。

但其實人類發展到今天，我們有強大的心理免疫系統，對於痛苦的事情、不幸的遭遇，我們會通過各式各樣的方式去化解它、淡化它，從而讓我們總體上感覺還不錯。離婚雖然不幸，但我們會自我安慰：當時看走了眼，還好我及時脫身，長痛不如短痛；工作應聘被拒絕，我們會說被錄用的人有關係，這本來也不公平。

對於不好的事情，我們也會有動力忘掉它。忽略自身的心理免疫能力會讓我們高估負面事件帶來的痛苦感受。

ENDING・結語

不知道你有沒有發現，不管是對未來的規劃謬誤，對自己的過度自信，還是對未來的情緒預測，我們都很難對自己的未來做出客觀的預測。

如何規避這些謬誤？我們可以參考外部意見，看類似項目的完成時間，以別人的眼光來評價自己的能力，聽取他人之前的真實感受。而這樣的行為並不會自然而然發生，因為我們很多時候的直覺反應是只聽從自己內心的感受，卻忽略外部的聲音。

當你看完這部分內容，你是否對未來的預測開始有了一些新的看法？希望你能有意識地在預測未來的過程中，跳出自己的視野，主動尋找、借鑑外部和他人的意見，從而做出更好的預測。

相關書摘 ▶《決策的邏輯》：「存活率90％還是死亡率10％」，語義效應如何影響人們的接受度？

書籍介紹

本文摘錄自《決策的邏輯：行為心理學如何影響我們的選擇？》，時報文化出版

作者：朱睿、童璐瓊

★諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾．康納曼、理查．塞勒所發現的決策的祕密★

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Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航