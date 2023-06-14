全球最大油籽加工商邦吉，合併穀物貿易商維特拉成「糧商巨獸」，引起反壟斷監管機構注意

全球的農作物生產、貿易市場將變得更集中。13日全球油籽最大加工商邦吉（Bunge）和能源礦物大廠嘉能可（Glencore）所支持的穀物貿易商維特拉（Viterra）將合併，變成一家綜合農業貿易的巨頭，並已引起相關監管機構的注意。

邦吉合併維特拉，成估值340億農產品巨頭

邦吉是一家成立於1818年的美國跨國農產品和食品加工公司。該公司總部位於紐約州白原市，業務遍及全球，是全球最大的農產品貿易公司之一。

邦吉公司在各國從事農產品的收購、貿易、加工和銷售業務。他們主要的業務領域包括糧食、油籽、糖業和肉類加工。邦吉公司從農民和供應商處收購大量的農產品，然後將這些產品進行加工、儲存和分銷，以滿足全球市場的需求。

根據《路透社》13日報導，邦吉將和能源礦物大廠嘉能可（Glencore）所支持的穀物貿易商維特拉（Viterra）進行合併，打造一個市值達340億美元的綜合農業貿易公司。

目前邦吉和維特拉估值各為170億美元，交易若成功後。邦吉將擁有該公司約70%的股份，整體市值將追上主要競爭對手阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer-Daniels-Midland）和嘉吉（Cargill）。

這筆交易的金額，在全球農業領域是前所未有，尤其在俄烏戰爭期間，邦吉受惠於全球糧食緊張，2022年財報獲利創下新紀錄，也讓公司估值擴大，推動併購交易金額向上攀升。

邦吉和維特拉的聯合聲明指出，交易預計於2024年年中完成後，維特拉股東將擁有合併後公司30%的股份，且邦吉將承擔維特拉的98億美元債務。

該筆合併交易，已引起監管單位注意

不過，這筆巨大的交易案，恐將引起包含加拿大、阿根廷和其它地方的監管單位的注意。加拿大監管單位率先發出聲明指出，加拿大反壟斷監管機構將審查該合併案。至於美國、歐盟的反壟斷監管機構和阿根廷方尚未有任何表態。

據船運代理公司Cargonave的數據顯示，去（2022）年，邦吉是巴西最大的玉米和大豆出口商，而巴西是世界上生產動物飼料和生物燃料的最大來源國。

維特拉是第三大玉米出口商和第七大大豆出口商。兩家公司合併後，將對糧食的生產及貿易有更大的控制力。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾說：「如果你控制了糧食，你就控制了人類。」預計這起合併案將對全球糧食等作物造成影響。

據台灣肥料公司（後稱台肥）公開資訊顯示，目前全球四大穀物為稻米、黃豆、小麥及玉米。其中，稻米主要產地及市場皆在亞洲，中國鄭州為主要交易所；其它三者則以美國芝加哥（CBOT）為主要交易所，市場及價格絕大部分由美國、加拿大、歐盟、巴西和阿根廷等支配。

一般而言，美國ADM（Archer Daniels Midland）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和法國路易達孚（Louis Dreyfus），常被稱為「ABCD四大糧商」。

四大糧商的運作模式，其中一個特點是垂直整合，降低交易成本、增加壟斷利潤和保障供應。生產上方面，播種初期與農民簽訂合約，提供種子、化肥和農藥等，收成時再向農民收購糧食。

至於加工，則以獨資、收購、合資、租賃等多種方式延伸產業鏈。以邦吉為例，最初在荷蘭成立糧食貿易公司，而後進入巴西開拓小麥碾磨業務，構建食品產業鏈，隨後又在美國建立首家大豆壓榨和精煉加工廠。

台肥指出，4大糧商旗下擁有多個貿易公司，先將農產品原料賣給旗下貿易公司，再由貿易公司賣給消費地區的加工企業。預計未來，四大糧商之一的邦吉，將擁有對上中下游市場通路與供應的控制權，也會持續進行全產業鏈布局，持續併購和創新研發。

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核稿編輯：翁世航