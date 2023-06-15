2023/06/15,
經濟

聯準會利率連10升後宣布本月暫不升息，暗示下半年升息2碼

聯準會利率連10升後宣布本月暫不升息，暗示下半年升息2碼
美國聯邦準備理事會連10次決議升息後，14日宣布政策利率不變，維持在16年高點，多數官員預期下半年至少升息2碼。圖為聯準會總部外觀。中央社記者尹俊傑華盛頓攝 112年6月15日

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聯準會暗示下半年恢復升息其來有自。官員偏好參考的美國個人消費支出（PCE）物價指數4月年增率為4.4％，雖低於1月的5.4％，但遠高於聯準會設定的長期通膨目標2％，而且剔除食品與能源價格的核心物價漲勢難以撼動，令決策官員憂心忡忡。

聯準會宣布本月暫不升息，去年3月以來首次

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定本月暫不升息，結束連續升息步伐。自去年3月以來，聯準會曾連續升息10次，共升息20碼。

聯準會曾於去年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次、第二次及第三次會議各升1碼。

聯準會在今天舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布本月暫不升息。自去年3月以來，聯準會迄今已升息20碼，或5個百分點。

美國勞工部最近數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增4％，創2年多來新低，有利於聯準會利率連10升後暫時收手，觀望情勢。

聯準會利率連10升後觀望，暗示下半年升息2碼

（中央社）美國聯準會連10次決議升息後暫時收手，以觀察一年多來政策緊縮效果。但官員最新預測顯示，聯準會下半年可能升息2碼，以利經濟降溫、通貨膨脹早日回歸聯準會目標。

聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）今天在決策會議結束後的記者會說，利率按兵不動是基於「我們收緊政策已有一定進展，貨幣政策影響經濟有難料的遞延性，信用緊縮可能形成不利因素」。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行初期，聯準會以趨近零的超低利率支撐經濟。疫情趨緩後物價因供需失衡而飆升，促使聯準會去年3月啟動升息，10次例會總計調高5個百分點，為40年來最迅猛升息循環，聯邦資金利率目標區間達16年來最高的5％至5.25％。

今年春季，多家區域銀行在高利率環境中不支倒閉，金融穩定出現疑慮，加上近期數據顯示美國通膨率從40年高點持續下滑，都讓官員有6月「跳過」一次升息、下半年視情況再決定是否調高利率的理由。

聯邦公開市場委員會（FOMC）成員一致決議維持利率不變，會後公布的聲明寫道，「這次會議」維持政策利率目標區間穩定，能讓官員評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵。也就是說，官員保有7月25日至26日下次集會時決議升息的空間。

鮑爾在記者會說，FOMC「幾乎所有成員」都認為今年結束前進一步調高利率是適當之舉。

最新利率期貨市場行情顯示，投資人預期聯準會7月升息1碼（0.25個百分點）的機率約65％，高於一週前的50％。

美股在聯準會決策公布後賣壓加劇，之後略有起色。道瓊工業指數受保險商聯合健康集團（UnitedHealth）拖累跌近0.7％，標準普爾500指數漲近0.1％，那斯達克綜合指數在半導體雙雄輝達（NVIDIA）、超微（AMD）帶動下漲近0.4％。

聯準會決策日另一重點是每季更新的經濟預測，官員上修經濟成長與通膨預測，今年底失業率預估值下修。較令市場意外的是官員預測政策利率走向的「點陣圖」。

與3個月前相比，政策利率預測顯著上移。18名官員中，半數預期今年底政策利率會升到5.5％至5.75％，意味下半年4場例會將升息2碼（0.5個百分點）；3人預期利率將升得更高，4人預期升息1碼，只有2人預期當前利率將維持到明年。

聯準會暗示下半年恢復升息其來有自。官員偏好參考的美國個人消費支出（PCE）物價指數4月年增率為4.4％，雖低於1月的5.4％，但遠高於聯準會設定的長期通膨目標2％，而且剔除食品與能源價格的核心物價漲勢難以撼動，令決策官員憂心忡忡。

根據最新預測，聯準會官員將今年底核心PCE通膨率預估值從3.6％上修至3.9％。

假設經濟前景符合設想，官員預期通膨持續降溫，有利於明年底政策利率降至4.6％左右，比當前水準低2碼。

在勞動市場、民間消費都比想像堅韌的情況下，官員預期今年美國國內生產毛額（GDP）成長1％，優於3月預測的成長0.4％。官員預期今年底失業率從5月的3.7％升至4.1％，低於3月預測的4.5％。

Fed暫緩升息一次，法人：台股拚續強看外資

（中央社）美國Fed決定6月利率按兵不動，但暗示之後仍可能升息，美道瓊指數跌232.79點，其他指數收紅，台股14日小漲21.54點，收在17238.14點，分析師認為，台股有望續攻，但仍須留意外資動作和新台幣走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）決定6月利率按兵不動，結束連續升息步伐，自去年3月以來，聯準會曾連續升息10次，共升息20碼；但暗示之後仍可能升息，美股主要指數今天多收紅。

道瓊工業指數下跌232.79點或0.68％，收33979.33點。標準普爾500指數上揚3.58點或0.08％，收4372.59點。那斯達克綜合指數揚升53.16點或0.39％，收13626.48點。費城半導體指數上漲56.08點或1.52％，收3739.75點。

台股14日震盪上漲21.54點，收在17238.14點，成交值新台幣3198.03億元。三大法人合計買超109.85億元。其中，自營商買超57.72億元，投信賣超8.96億元，外資及陸資買超61.09億元。

分析師認為，Fed如外界預期暫停升息，美股大都持續漲勢，台股仍有望繼續維持上攻態勢，但仍須留意外資動作和新台幣走勢。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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