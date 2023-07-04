《前公安搜查官首度現身教你識人術》：日本公安搜查官是間諜嗎？這個問題的答案，是YES也是NO
我們想讓你知道的是
本書作者曾是警視廳公安搜查官，他以洞燭機先的情報蒐集能力與高超的調查手腕獲得高度評價，榮獲「警視總監賞」等各種獎項。回歸民間後，他將畢生習得用來引導珍貴情報的技巧，實際運用於日常生活中如何識人心機，並與他人構築強烈的信任關係。
文：稻村悠
「公安」是什麼樣的工作呢？
不只一個「公安」組織
如同前言所提及的，本書目的是在傳授如何縮短人與人之間的距離、籠絡人心、引導情報的技巧。或許，各位讀者已經迫不及待想知道那樣的技術了。
只是，在說明具體的專業知識之前，我想先簡單說明自己畢生投入的「公安」工作。因為一旦了解「公安搜查」是什麼樣的工作，背景如何，又是怎麼蒐集情報的，對於技巧面的理解就會更為深入。
說到底，所謂「公安」是什麼樣的工作呢？
各位透過一些以警察為題材的連續劇、電影或者小說，也許多多少少聽過「公安」這個詞彙。事實上，日本有像是公安調查廳、國家公安委員會、都道府縣的公安委員會等，好幾個冠上「公安」之名的組織。
「公安調查廳」被定位為法務省的外局（譯注：日本的行政機關類型，設置於內閣府與各省／部之下，擁有獨立法人地位，主要為了負責特殊事務或獨立性較強的事務而設置），是為了守護國家免於某些以暴力遂行政治目的的團體威脅，進行相關調查的機關。
當外界熱議一九九五年引發東京地鐵沙林毒氣事件（譯注：由教主麻原彰晃領導的奧姆真理教，在東京地鐵的尖峰時段，釋放沙林神經毒劑引發日本本土的恐怖攻擊事件，最後造成十三人死亡，六千多人受傷）的奧姆真理教（現稱阿雷夫〔Aleph〕、光之輪等）是否適用《破壞活動防止法》時，廣受注目的正是公安調查廳這個組織。
另一方面，「公安委員會」則是管理（日本）全國警察的行政機關，最上級機關為國家公安委員會，其下設置各都道府縣的公安委員會。特種行業的認可許可、駕照發照、對警申訴受理等，都屬於這個公安委員會管轄。
與上述兩者不同的是，警察組織中的「公安」，也就是所謂的「公安警察」。大家在連續劇裡看到的，大多是這種。
公安警察負責針對暴力主義式的破壞活動或侵害國家利益的行為，又或可能企圖籌謀上述行為的團體、敵國的諜報活動等，進行情搜或查緝。
請將本書所提及的「公安」，全都視為「公安警察」。公安警察完全是以身為警察組織的一部分，發揮其角色的功能。我此前所隸屬的，也是警視廳的「公安部」。
順帶一提，東京都以外的道府縣警察，並沒有所謂「公安部」的獨立組織，其公安警察隸屬於「警備部」。只有警視廳獨立出「公安部」，理由可能是因為警視廳本身是個涵蓋全日本一七％以上警官的龐大組織（資料來源：《令和三年版警察白皮書》），而且首都東京是日本政治中樞，國家重要機關都集中在此。
無論如何，「警視廳公安部」正是一致公認公安警察最強的組織。
全球情報機關中，有著名的CIA（Central Intelligence Agency，美國中央情報局）或摩薩德（Mossad，以色列情報局）；另外像墨西哥、奈及利亞、泰國等國，也都各自有具備情報功能的組織存在。
公安與刑警感情不好嗎？
包含上述警視廳公安部在內的所有公安，最重要的任務是什麼呢？那就是方才所說，針對暴力主義式的破壞活動或侵害國家利益的行為，防範於未然。
恐攻計畫一旦實行，就已經變成了「事件」，「在演變成事件前行動」正是公安的基本態度。一方面也是因為這樣，公安搜查官處理的案件，也有很多並非「事件」，而是稱為「事案」比較妥當（編按：「事案」的日文意思是「有問題（需要處理）的事情」，包含需要採取某種行動或考慮是否採取行動等。通常是被視作可疑行為或「可以被懷疑為可疑人物的行為」的意思）。
「在演變成事件之前就要行動」，所以沒辦法光明正大的搜查，必須以非常謹慎的態度因應。如此一來除非是頗為緊急的情況，公安並不會積極與刑事部等其他單位共享情報。也正因如此，認為「公安是祕密主義」的聲音仍然根深蒂固。方才提過前奧姆真理教引發的數起事件，是讓刑事警察與公安警察兩邊同時行動。我認為，那種案例實屬罕見。反過來說，由此可見當時該事件的危機等級，已經提升到什麼地步了吧。
但是，我認為各位基本上可以這麼想，「刑警與公安互相合作的局面其實很少」。一方面基於這樣的實際狀況，我的同事之中，也有很多人覺得公安部「是個不太清楚到底在做些什麼的單位」。以刑警為主角的電視或電影中，公安那邊的人，總會以簡直像是刑警敵人的立場現身。那大概是以有些極端的形式，改編了刑警與公安之間鮮少直接交流的實際狀況。
但這絕對不是說，刑警與公安就是敵對的。能清楚劃分被害人與加害人的犯罪，由刑事警察負責偵辦；在危害整體社會的危險浮現之前，公安警察則負責阻止，兩者應該以「任務目的不同」來形容，或許才是最貼切的。最終目標是希望維持社會穩定與安全，只要身為警察，不論公安或刑警都是一致的。
公安是間諜嗎？
公安搜查官為了察覺暴力性破壞活動或有損國家利益的行為，又或者敵國諜報活動，必須要「蒐集情報」。這種情搜工作，不論使用的是什麼手段，其中很多在行動時都會避免讓對方察覺。
我每次這麼一說明，就常被問：「那，公安搜查官是間諜嗎？」各位也有抱持這樣的疑問嗎？這個問題的答案，是YES，也是NO。
追根究柢，「間諜」意指「對祕密情報進行諜報活動的人」，而「諜報活動」則是「不讓對方察覺，暗中刺探蒐集祕密或機密情報」。公安搜查官在蒐集恐怖活動的極機密計畫時，當然不會徵求恐怖活動首謀者的許可。所以，就恐怖活動首謀者的角度看來，無疑是間諜活動。查緝敵國諜報活動，也能以「針對諜報活動採取的諜報活動（反情報〔counterintelligence））」的角度來看。
Tags：
房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。