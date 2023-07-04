《前公安搜查官首度現身教你識人術》：日本公安搜查官是間諜嗎？這個問題的答案，是YES也是NO

文：稻村悠

「公安」是什麼樣的工作呢？

不只一個「公安」組織

如同前言所提及的，本書目的是在傳授如何縮短人與人之間的距離、籠絡人心、引導情報的技巧。或許，各位讀者已經迫不及待想知道那樣的技術了。

只是，在說明具體的專業知識之前，我想先簡單說明自己畢生投入的「公安」工作。因為一旦了解「公安搜查」是什麼樣的工作，背景如何，又是怎麼蒐集情報的，對於技巧面的理解就會更為深入。

說到底，所謂「公安」是什麼樣的工作呢？

各位透過一些以警察為題材的連續劇、電影或者小說，也許多多少少聽過「公安」這個詞彙。事實上，日本有像是公安調查廳、國家公安委員會、都道府縣的公安委員會等，好幾個冠上「公安」之名的組織。

「公安調查廳」被定位為法務省的外局（譯注：日本的行政機關類型，設置於內閣府與各省／部之下，擁有獨立法人地位，主要為了負責特殊事務或獨立性較強的事務而設置），是為了守護國家免於某些以暴力遂行政治目的的團體威脅，進行相關調查的機關。

當外界熱議一九九五年引發東京地鐵沙林毒氣事件（譯注：由教主麻原彰晃領導的奧姆真理教，在東京地鐵的尖峰時段，釋放沙林神經毒劑引發日本本土的恐怖攻擊事件，最後造成十三人死亡，六千多人受傷）的奧姆真理教（現稱阿雷夫〔Aleph〕、光之輪等）是否適用《破壞活動防止法》時，廣受注目的正是公安調查廳這個組織。

另一方面，「公安委員會」則是管理（日本）全國警察的行政機關，最上級機關為國家公安委員會，其下設置各都道府縣的公安委員會。特種行業的認可許可、駕照發照、對警申訴受理等，都屬於這個公安委員會管轄。

與上述兩者不同的是，警察組織中的「公安」，也就是所謂的「公安警察」。大家在連續劇裡看到的，大多是這種。

公安警察負責針對暴力主義式的破壞活動或侵害國家利益的行為，又或可能企圖籌謀上述行為的團體、敵國的諜報活動等，進行情搜或查緝。

請將本書所提及的「公安」，全都視為「公安警察」。公安警察完全是以身為警察組織的一部分，發揮其角色的功能。我此前所隸屬的，也是警視廳的「公安部」。

順帶一提，東京都以外的道府縣警察，並沒有所謂「公安部」的獨立組織，其公安警察隸屬於「警備部」。只有警視廳獨立出「公安部」，理由可能是因為警視廳本身是個涵蓋全日本一七％以上警官的龐大組織（資料來源：《令和三年版警察白皮書》），而且首都東京是日本政治中樞，國家重要機關都集中在此。

無論如何，「警視廳公安部」正是一致公認公安警察最強的組織。

Photo Credit: 樂金文化出版

全球情報機關中，有著名的CIA（Central Intelligence Agency，美國中央情報局）或摩薩德（Mossad，以色列情報局）；另外像墨西哥、奈及利亞、泰國等國，也都各自有具備情報功能的組織存在。

公安與刑警感情不好嗎？

包含上述警視廳公安部在內的所有公安，最重要的任務是什麼呢？那就是方才所說，針對暴力主義式的破壞活動或侵害國家利益的行為，防範於未然。

恐攻計畫一旦實行，就已經變成了「事件」，「在演變成事件前行動」正是公安的基本態度。一方面也是因為這樣，公安搜查官處理的案件，也有很多並非「事件」，而是稱為「事案」比較妥當（編按：「事案」的日文意思是「有問題（需要處理）的事情」，包含需要採取某種行動或考慮是否採取行動等。通常是被視作可疑行為或「可以被懷疑為可疑人物的行為」的意思）。

「在演變成事件之前就要行動」，所以沒辦法光明正大的搜查，必須以非常謹慎的態度因應。如此一來除非是頗為緊急的情況，公安並不會積極與刑事部等其他單位共享情報。也正因如此，認為「公安是祕密主義」的聲音仍然根深蒂固。方才提過前奧姆真理教引發的數起事件，是讓刑事警察與公安警察兩邊同時行動。我認為，那種案例實屬罕見。反過來說，由此可見當時該事件的危機等級，已經提升到什麼地步了吧。

但是，我認為各位基本上可以這麼想，「刑警與公安互相合作的局面其實很少」。一方面基於這樣的實際狀況，我的同事之中，也有很多人覺得公安部「是個不太清楚到底在做些什麼的單位」。以刑警為主角的電視或電影中，公安那邊的人，總會以簡直像是刑警敵人的立場現身。那大概是以有些極端的形式，改編了刑警與公安之間鮮少直接交流的實際狀況。

但這絕對不是說，刑警與公安就是敵對的。能清楚劃分被害人與加害人的犯罪，由刑事警察負責偵辦；在危害整體社會的危險浮現之前，公安警察則負責阻止，兩者應該以「任務目的不同」來形容，或許才是最貼切的。最終目標是希望維持社會穩定與安全，只要身為警察，不論公安或刑警都是一致的。

公安是間諜嗎？

公安搜查官為了察覺暴力性破壞活動或有損國家利益的行為，又或者敵國諜報活動，必須要「蒐集情報」。這種情搜工作，不論使用的是什麼手段，其中很多在行動時都會避免讓對方察覺。

我每次這麼一說明，就常被問：「那，公安搜查官是間諜嗎？」各位也有抱持這樣的疑問嗎？這個問題的答案，是YES，也是NO。

追根究柢，「間諜」意指「對祕密情報進行諜報活動的人」，而「諜報活動」則是「不讓對方察覺，暗中刺探蒐集祕密或機密情報」。公安搜查官在蒐集恐怖活動的極機密計畫時，當然不會徵求恐怖活動首謀者的許可。所以，就恐怖活動首謀者的角度看來，無疑是間諜活動。查緝敵國諜報活動，也能以「針對諜報活動採取的諜報活動（反情報〔counterintelligence））」的角度來看。