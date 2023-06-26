TNL+ 2023/06/26,
印太

中國重提毛澤東「極限思維」 ，策動連串「灰色地帶衝突」爭取對美國的政治勝利

中國重提毛澤東「極限思維」 ，策動連串「灰色地帶衝突」爭取對美國的政治勝利
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國近期以「極限思維」策動的一連串「灰色地帶衝突」，其戰略傳統來自於毛澤東思想，以「打打談談」的形式，作為軍事行動支撐談判，同時考驗對手的底線，從國共內戰到近年的領海與邊境衝突並不鮮見。

今（2023）年2月份的中國氣球侵入美國領空以來，美中關係陷入低盪，並且中斷預計的高層訪問。印太地區緊張的氛圍，在美中兩強互不相讓的氛圍下看似劍拔弩張。

另一方面，美國內部剛解決國債到期的問題，拜登忙於內政與選舉，這使得中國有了反制的機會。在傳出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重啟訪問中國的前夕，中國重提毛澤東時期的「極限思維」，從太平洋到印度洋地區發起連續行動做為表態，意圖爭取美中對話主動權，轉移內部壓力。

對外「極限思維」 轉移內部壓力

中國採取一系列強硬的「灰色地帶衝突」，並非前線單位的一時之興，而是從上而下有系統的謀劃，使得美國與盟邦對於無法預判的衝突規模感到不安，最終不得不主動重啟美中對話。

藉由美方主動示好的成果，可幫助中國轉移內部的經濟問題，像是近期畢業潮使得20％的青年失業率再往上增長，但是在美中貿易戰的箝制下，創造有質量的就業機會不易，中國更需要在對美關係上反轉現況。

面對國內外的挑戰，北京當局視之為國安層面的重大議題。今年5月底，北京召開中央國家安全委員會，會中揭露習近平提出的「極限思維」，他強調「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗」，使得中國從政治、外交和軍事各個層面主動出擊，與美國在極限邊緣交手，尋求可能的突破之機。

中共國安委員會的重要性在於成員橫跨外交和軍事領域，以往成員包括中央軍委副主席，以及中央外事工作領導小組的成員，現任中央軍委副主席張又俠在2017年時也在成員之列。由於成員覆蓋的領域面廣，容易在單一意志下操作外交和軍事行動，從政軍經心各個層面收放自如的展現國家意志，爭取有利的對話條件。

被視為官方智囊的人民大學學者王義桅也指出，如果中國與美國合作，美國可能一次又一次地玩這種危險的遊戲。中國的「極限思維」反映著不願單方面配合美國的議程，而是從「戰略上藐視敵人」，以自己的方式創造有利於己的情勢。

「極限思維」出自毛澤東

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