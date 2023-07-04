劉奕酉《高勝算的本事》：如何衡量輕重緩急？職場高手教你用「數據思維」回應四道工作難題

文：劉奕酉

職場高手必學，回應四道工作難題

「我們需要新一代的高階主管，他懂得如何用數據管理和領導。我們也需要新一代的員工，他能夠協助主管用同樣的數據，組織和建構企業。」 ——馬克．貝尼奧夫（ Marc Benioff）／Salesforce雲端軟體公司執行長

在商業場景中，有著大大小小的問題等待著我們去解決。

解決了一個問題，可能會衍生出下一個問題或目標；加上商業競爭也在持續改變，不論是消費者或競爭對手，還有整個大環境。因此，過去成功的數據分析與分類方式，也不見得是永遠適用的，必須與時俱進。

難題一、什麼是最重要的事？衡量輕重緩急。

難題二、市場到底有多大？推估規模與比例。

難題三、如何改善與成長？發現可行的機會。

難題四、還有哪些訊息與洞見？運用圖表視覺化。

這些必考題會出現在職涯發展的關鍵時期。如果你能很好的回答，自然在向上晉升的道路上多了一分助力、也少了一分阻力。因為這些問題能反映出你的數據敏銳度與數據洞察力，也就是數據思維的水準；而使用數據思考與解決問題的能力，也是多數企業在評估一位員工是否有發展潛力的關鍵因素之一。

難題一、什麼是最重要的事？衡量輕重緩急

假設你是一家服裝品牌的行銷主管，公司希望你開拓新市場來提升整體營收。你構思了幾個方向，但具體來說到底該如何提出這些想法？又該如何讓公司同意你的作法？

方向一、創立快時尚的新品牌，主攻年輕消費者市場。

方向二、推出跨界品牌聯名合作，吸引不同領域的消費族群。

方向三、成立網購業務，透過電商平台擴大消費市場。

該如何思考哪一個才是最重要的、又能有效說服對方呢？答案是：用數據說話。

透過數據來量化這些想法的價值效益、風險評估與投入成本，再來衡量不同方向的重要性與選擇上的優先順序。否則，每一項看起來都有道理，也都值得去做，到最後就是好像都可以，乾脆全部都提出來討論。問題是：自己都說不出這些想法的差異，到了會議上討論只會是場災難。

不但沒能解決問題，更製造了新的問題。

與會者可以做為判斷的依據不會比你多，甚至是錯誤的理解。這時候他們就有可能做出不適當的決定，或是否定你的想法。那麼，你可以怎麼做會比較好呢？

還記得我在第三章提到，提升數據說服力的四項關鍵嗎？ 其中有一項關鍵就是：讓對方容易做決定，而不是造成判斷困難，更不要讓對方自己找答案。

像是我們可以試著從獲利預估、市場未來性與對本業影響程度，來對這三個方案進行評分。

同時也考慮到獲利預估、市場未來性與對本業影響程度的重要性給予不同的權重。結果顯示「創立快時尚的新品牌，主攻年輕消費者市場」應該是優先採行的方案（見圖4-6）。

Photo Credit: 樂金文化出版

即使對方不認同這個結果，也能就其中的數據進一步討論，像是市場未來性的權重是不是過高？應該找哪些人來評分較有客觀性？或是除了獲利預估、市場未來性與本業影響之外，還有沒有更重要的判斷因素？或許，實際上的決策模型可能遠比這個複雜，但有了這個基礎，就能讓後續的討論往理想的方向逐步收斂。

若是有第四個、第五個方案的提出，也能有一個基準做為比較機制。透過這個簡單的案例，希望能讓你明白如何運用數據來衡量任務的輕重緩急，或是選項的取捨決定。掌握數據思維的人，在區別任務的重要性上，會更有邏輯性與說服力，也能逐步優化判斷的品質與速度，而不是原地打轉或憑直覺下決定。



或許有些人會認為，透過數據來決定會不會失去了灰色地帶的決策彈性？

這是不少決策者厭惡使用數據的迷思。事實上，藉由數據來量化問題與對策效益時，反而更能讓各種選項的優劣具體可見，我們只需要針對選用的數據來討論與模擬各種可能性，反而更能發揮灰色地帶的評估彈性。

但是在真正做出決定時，就不能這麼模稜兩可了。

難題二、市場到底有多大？推估規模與比例

在商業問題中，時常需要「推估」一些數據。

可能只是抓個手感；也可能是手邊沒有對應的資料，但當下必須立即做出判斷；或是需要對未來可能的進展進行估算，做為目標設定的參考依據。大多數時候，推估是為了對市場有更高掌握度，也對應到後續產品研發、價格制定、市場行銷與競爭策略等方向的確定。

舉例來說，一家電動車公司想要知道今年的銷售市占率，該如何計算？



最直接的想法，就是取得自家電動車的銷售數據，以及整體市場的銷售數據，就能計算出銷售市占率。問題是整體市場的銷售數據從何得到？

常見的方式，是尋求市調機構的協助，利用他們的統計數字來計算。

不同產業會有特定參考的權威市調機構與資料來源，像是電動車市場可能會參考IDTechEx Ltd.或EV-Volumes的報告，國內的資策會、拓樸產研院也會有相關的數據估算。但是你要問哪一家的數據比較可靠？我的經驗是研究機構肯定沒有產業內公司來得更了解整個市場，建議多參考幾家機構的數據，確認他們的假設基礎是什麼，然後做出自己的修正估算會更可靠。

順帶一提的是，市占率的計算，也會受到不同基底的影響（見圖 4-7）。

Photo Credit: 樂金文化出版

舉例來說，一家汽車公司主要銷售家庭房車市場，目前僅在台灣地區有銷售服務據點，今年銷售了十萬台房車，這個實際銷售數據就是這家公司的「可獲得市場（ SOM）」。

而台灣地區今年的家庭房車市場共銷售了四十萬台，這就是這家公司的「可服務市場（ SAM）」，也是一般計算市占率的基底：目前公司擁有25％的市占率。

假如公司的企圖心不僅僅是台灣地區，也計畫在明年推廣到海外銷售。這時候，海外的家庭房車市場就是這家公司的「可定位市場（ TAM）」，公司可以根據不同國家地區來評估市場規模與銷售的可能性，再做進一步的規畫。



在進行市占率的計算，我們必須先搞清楚這些數據的定義與估算結果。