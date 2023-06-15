為何性暴力受害者不願主動發聲？哪些心理因素讓人難以開口？
我們想讓你知道的是
遇到性暴力受害者時，可以用以下對話承接住受害者好不容易鼓起勇氣開口的脆弱。「我相信你、告訴我這件事需要很大的勇氣」，倖存者站出來分享他們的故事可能非常困難。他們可能會感到羞愧，擔心自己不會被相信，或者擔心自己會被責備。 把任何「為什麼」問題或調查留給專家，你的工作是支援這個人。
文：Jamie.K
最近新聞性騷擾頻傳，或是在組織間因為權力不對等，而造成受害者聲音被壓下去的狀況，一定有一派的聲音說，就是要說出來去通報加害者啊！
然而，實際要做到並不是那麼簡單的事，從受害當下會產生的心理歷程，到後續復原都是一段很長的路，究竟為何性暴力的受害者會難以開口求助？在身旁的人又可以做些什麼來幫忙呢？
指責受害者，是常在性暴力事件會發生的，說是因為她暴露的穿著或故意引誘對方的行為。在美國，三分之一的女性和四分之一的男性一生中都會遭受性暴力。 由於羞恥和恐懼阻止了許多倖存者報告虐待行為，這些數字可能被低估了。
性虐待的心理後果是什麼？
性虐待可能是創傷性的。 在一次襲擊後的兩週內，一項研究中，94%的女性報告出現了創傷後應激障礙的症狀，如閃過被害的記憶、失眠、過度警惕和迴避。 他們還在憤怒、焦慮和抑鬱中掙扎。
然而，研究表明，多達90%的倖存者可能會隨著時間的推移而自然康復。 心理健康專業人員隨時可以幫助處理這種痛苦的經歷。大多數受害者都知道他們的襲擊者：根據美國反性暴力組織（RAINN，Rape, Abuse & Incest National Network），大約80%的性侵犯是由倖存者認識的人實施的，如鄰居、家庭成員或浪漫伴侶。
性虐待的跡象是什麼？
- 對以前沒有引發焦慮的特定情況的焦慮
- 避開特定的人或地方
- 持續的悲傷或抑鬱
- 自尊低下
- 睡眠受干擾或做噩夢
- 自殘行為
- 自殺的想法
- 新的性傳播感染
是什麼阻止了倖存者報告性虐待？
性侵被害者往往仍然隱藏著否認、操縱和混亂。性侵犯的受害者，可能會因為害怕報復、害怕不被相信，或害怕進一步遭受創傷，而不敢通報。 他們可能會與羞恥作鬥爭，並因此責怪自己「在錯誤的地方」或沒有「離開」。
人們想相信世界是一個安全的地方，在心理上，責怪受害者（好吧，她不應該在晚上獨自跑步），可能比接受突然的虐待可能發生在任何人身上更容易。
人們也可能認為肇事者本質上是邪惡的，所以對加害者的指控沒有得到認真對待，這些偏見和其他偏見助長了指責受害者的迴圈，這使得倖存者在受害後難以站出來。
美國反性暴力機構RAINN提供預防性暴力、幫助性暴力受害者復原，以及將加害者繩之以法的計畫，像是有提供接線人員遇到性暴力受害者時，可以用以下對話承接住受害者好不容易鼓起勇氣開口的脆弱。27年來幫助了超過370萬的性暴力受害者和他們的愛人。
「我相信你、告訴我這件事需要很大的勇氣」，倖存者站出來分享他們的故事可能非常困難。他們可能會感到羞愧，擔心自己不會被相信，或者擔心自己會被責備。 把任何「為什麼」問題或調查留給專家，你的工作是支援這個人。小心不要將平靜解釋為事件沒有發生的跡象，每個人對創傷事件的反應都不一樣。 你能做的最好的事情就是相信他們。
「這不是你的錯、你沒有做任何事情來配得上這。」倖存者可能會責怪自己，特別是如果他們親自認識肇事者。 提醒倖存者，甚至不止一次，他們不應該受到責備。
「你並不孤單、我關心你，我在這裡傾聽或盡我所能提供幫助。」讓倖存者知道你在他們身邊，如果他們願意分享他們的故事，你願意聽他們的故事。 評估他們的生活中是否有人感到舒服，並提醒他們，當他們從經歷中痊愈時，有服務提供商能夠支援他們。
「我很抱歉發生了這種情況、這不應該發生在你身上。」承認這段經歷影響了他們的生活。 像「這對你來說一定很艱難」和「我很高興你與我分享這個」，這樣的短語有助於傳達同理心。
參考資料
- https://www.psychologytoday.com/intl/basics/sexual-abuse
- https://www.psychologytoday.com/intl/blog/finding-a-new-home/202302/when-sexual-assault-victims-are-more-likely-to-be-blamed
- https://www.businessweekly.com.tw/careers/blog/3012508
- https://www.rainn.org/articles/tips-talking-survivors-sexual-assault
延伸閱讀
- 女人成長如上戰場，身心要能無傷無害，豈止艱難
- 外交界Me Too事件：前波蘭駐台辦事處副處長性侵、我駐菲律賓代表性騷秘書，外交部：積極協助調查
- 教育界Me too事件：政大實小教師性騷校友，下週開性平會；台東高商前校長欲返教職，教育部將嚴正處置
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。