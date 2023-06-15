為何性暴力受害者不願主動發聲？哪些心理因素讓人難以開口？

文：Jamie.K

最近新聞性騷擾頻傳，或是在組織間因為權力不對等，而造成受害者聲音被壓下去的狀況，一定有一派的聲音說，就是要說出來去通報加害者啊！

然而，實際要做到並不是那麼簡單的事，從受害當下會產生的心理歷程，到後續復原都是一段很長的路，究竟為何性暴力的受害者會難以開口求助？在身旁的人又可以做些什麼來幫忙呢？

指責受害者，是常在性暴力事件會發生的，說是因為她暴露的穿著或故意引誘對方的行為。在美國，三分之一的女性和四分之一的男性一生中都會遭受性暴力。 由於羞恥和恐懼阻止了許多倖存者報告虐待行為，這些數字可能被低估了。

性虐待的心理後果是什麼？

性虐待可能是創傷性的。 在一次襲擊後的兩週內，一項研究中，94%的女性報告出現了創傷後應激障礙的症狀，如閃過被害的記憶、失眠、過度警惕和迴避。 他們還在憤怒、焦慮和抑鬱中掙扎。

然而，研究表明，多達90%的倖存者可能會隨著時間的推移而自然康復。 心理健康專業人員隨時可以幫助處理這種痛苦的經歷。大多數受害者都知道他們的襲擊者：根據美國反性暴力組織（RAINN，Rape, Abuse & Incest National Network），大約80%的性侵犯是由倖存者認識的人實施的，如鄰居、家庭成員或浪漫伴侶。

性虐待的跡象是什麼？

對以前沒有引發焦慮的特定情況的焦慮

避開特定的人或地方

持續的悲傷或抑鬱

自尊低下

睡眠受干擾或做噩夢

自殘行為

自殺的想法

新的性傳播感染

是什麼阻止了倖存者報告性虐待？

性侵被害者往往仍然隱藏著否認、操縱和混亂。性侵犯的受害者，可能會因為害怕報復、害怕不被相信，或害怕進一步遭受創傷，而不敢通報。 他們可能會與羞恥作鬥爭，並因此責怪自己「在錯誤的地方」或沒有「離開」。

人們想相信世界是一個安全的地方，在心理上，責怪受害者（好吧，她不應該在晚上獨自跑步），可能比接受突然的虐待可能發生在任何人身上更容易。

人們也可能認為肇事者本質上是邪惡的，所以對加害者的指控沒有得到認真對待，這些偏見和其他偏見助長了指責受害者的迴圈，這使得倖存者在受害後難以站出來。

美國反性暴力機構RAINN提供預防性暴力、幫助性暴力受害者復原，以及將加害者繩之以法的計畫，像是有提供接線人員遇到性暴力受害者時，可以用以下對話承接住受害者好不容易鼓起勇氣開口的脆弱。27年來幫助了超過370萬的性暴力受害者和他們的愛人。

「我相信你、告訴我這件事需要很大的勇氣」，倖存者站出來分享他們的故事可能非常困難。他們可能會感到羞愧，擔心自己不會被相信，或者擔心自己會被責備。 把任何「為什麼」問題或調查留給專家，你的工作是支援這個人。小心不要將平靜解釋為事件沒有發生的跡象，每個人對創傷事件的反應都不一樣。 你能做的最好的事情就是相信他們。

「這不是你的錯、你沒有做任何事情來配得上這。」倖存者可能會責怪自己，特別是如果他們親自認識肇事者。 提醒倖存者，甚至不止一次，他們不應該受到責備。

「你並不孤單、我關心你，我在這裡傾聽或盡我所能提供幫助。」讓倖存者知道你在他們身邊，如果他們願意分享他們的故事，你願意聽他們的故事。 評估他們的生活中是否有人感到舒服，並提醒他們，當他們從經歷中痊愈時，有服務提供商能夠支援他們。

「我很抱歉發生了這種情況、這不應該發生在你身上。」承認這段經歷影響了他們的生活。 像「這對你來說一定很艱難」和「我很高興你與我分享這個」，這樣的短語有助於傳達同理心。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航