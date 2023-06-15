換政府新都還續建嗎？佐科威赴新加坡招商回應「三疑慮」，力邀星國人移居努山塔拉

文：侯佩瑜

編按：本文作者為新加坡人，文中「國內」意指新加坡。

換了政府還有新都嗎？

印尼總統佐科威6月7日訪問新加坡，出席淡馬錫主辦的第九屆生態繁榮週（Ecosperity Week），並發表主題演講。

他演講的主題為「實現努山塔拉，印尼新首都」（Realising Nusantara, Indonesia's New Capital City），在大約10分鐘的演講積極招商，力邀新加坡人到興建中的新首都努山塔拉（Nusantara）投資和居住。

在演講中，佐科威是這樣形容新首都的：

這個綠意盎然的世界級的智慧城市，是一個有著65%森林覆蓋率的綠色城市，是印尼首個淨零排放城市，並擁有世界一流的教育和設施。

他說，他相信努山塔拉將是一個適合居住和經商的舒適城市。

佐科威壓低聲音開玩笑說：「我知道，（新加坡）這裡的房價漲得非常高。也許，移居到努山塔拉可以成為（大家的）另一選擇。」

此話一出，引起全場哄堂大笑，逗得也在場上的淡馬錫信託基金會主席何晶撫掌大笑。

印尼總統佐科威2019年宣布，為了應付海平面上升的局面，首都從雅加達遷往婆羅洲東加里曼丹省（Kalimantan）。佔地25.6萬公頃的新都努山塔拉，面積是新加坡的三倍，雅加達的四倍。

Photo Credit: GettyImages 位於婆羅洲東加里曼丹省（Kalimantan）的努山塔拉

據報導，新首都中心地區的土地目前叫價7億至12億印尼盾（約新台幣137萬5445元至229萬2132元），如果撇開其他驅使移居的因素，這樣的白菜價的確非常有吸引力。

建設新都努山塔拉預計須耗資340億美元（約新台幣10億4294萬3200元），其中20％來自國家預算，其餘80％通過公私聯營模式，以及私人企業和個人投資來籌集。

佐科威說，政府已經為投資者準備了300項總價值26億美元（約新台幣797億5448萬元）的投資項目，分佈在住房、交通、能源和技術等領域。

但問題來了，新都會如願建成嗎？會有人願意移居嗎？投資會泡湯嗎？佐科威在演講中，非常努力地回應外界對這個雄心勃勃的項目的疑慮。

疑慮一：換了政府，還有新都嗎？

遷都是佐科威總統任內主推的重點項目，但他即將在2024年任滿卸任，印尼明年將舉行大選。

然而，下一任總統在遷都計劃上並不一定與佐科威有著相同抱負。一旦新政府上台，新都項目的進度是否還能保持仍是個未知數，難怪投資者都抱持觀望心態。

畢竟新加坡人並非第一次目睹這類「改朝換代，新人新作風」的情況。鄰國馬來西亞近年來政權幾番輪替，原已進入施工階段的新隆高鐵工程最終也能被喊停、胎死腹中，投資者欲哭無淚。

對此，佐科威特別指出，無論印尼領導人是誰，都會「集中精力把這個偉大的國家變成亞洲的強國、大國」，因此新都項目會繼續進行，投資者無須擔心，投資者的投資也會安全。

根據佐科威的計劃，努山塔拉將在明年上半年正式宣布成為印尼新首都，總統府等關鍵政府建築以及基礎設施則須趕在明年8月竣工。超過1萬6000名公務員和軍警人員明年將調離雅加達，進駐努山塔拉。

目前新首都的第一階段建設已正在施工中，有7000多名建築工人參與其中。預計今年內還會有數以千計的工人加入施工大隊。

努山塔拉新都管理局局長班邦在佐科威發言後，也與彭博電視主播哈斯琳達（Haslinda Amin）在台上對話。

班邦說，要確保新都項目在政府換屆後仍然繼續發展，取決於城市的基礎是否紮實。關鍵是要為城市注入靈魂。

「城市的主人翁不會變。主人翁是搬入城市的人，是在那裡做生意的人……既有大型投資者，也有微型和中小企業。他們是城市的主人翁，他們會確保城市在未來的可持續發展。」

Photo Credit:GettyImages 位於印尼努山塔拉的雨林。

疑慮二：新都建成了，會有人遷入嗎？

在能否達到一定人口規模的問題上，佐科威說，印尼是世界上人口第四大的國家，要讓人入住一座世界級城市不是問題。

政府的目標是整個建都工程到2045年完成後，努山塔拉會有約170萬至190萬人口。印尼目前全國人口為2億7000萬，首都雅加達人口為1125萬人。

那有什麼優惠政策吸引大家遷入新都呢？佐科威說：「我也是一名商人。無需擔心，政府已經落實財政激勵、免稅優惠期和超級稅減免等措施」。

根據印尼政府新頒布的優惠政策，任何企業在新都投資至少100億印尼盾（約新台幣2062萬3589元），可享有100%的企業稅減免，優惠期達10年至30年。

願意搬到新首都工作和居住的個人，也可享有全額所得稅減免，優惠期最長可達30年。

印尼政府將提供95年的土地使用權，到期後還可申請延長95年，比其他省份的土地使用權長得多。

過去三年多來，佐科威政府積極推出多項新舉措，以吸引投資者實現新首都建設願景。不過，招商引資收效甚微。

知情者透露，雖然已有100多個國內外投資商表示有意投資，但僅有少數簽署投資意向書，包括來自馬來西亞、中國和美國的公司。

Photo Credit: GettyImages 印尼新都努山達拉

疑慮三：投資穩定嗎？

除了擔心換政府外，由於牽涉資金龐大，加上冠病疫情的阻擾，投資者仍有所保留。

佐科威說，在充滿不確定因素的全球局勢裡，印尼持續保持超過5％的經濟增速，通貨膨脹率年比維持在4％的安全水準，也連續36個月保持貿易順差，去年的順差達545億美元（約735億新元，約新台幣1兆6720億4910萬元）。

「現在只差大家上車，跟我們一起創造價值數萬億元的經濟。我建議大家不要等太久，不要坐在一邊旁觀。這是在印尼一次非常吸引人的黃金機遇，大家都能參與其中。」