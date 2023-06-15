TNL+ 2023/06/15,
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伊利諾州通過全美首部「禁止設定禁書」法案，反制保守派下架LGBTQ與種族議題書籍

伊利諾州通過全美首部「禁止設定禁書」法案，反制保守派下架LGBTQ與種族議題書籍
伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）｜Photo Credit: GettyImages

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「取締特定書籍如同建立審查制度、邊緣化特定族群及思想，甚至隱蔽事實，禁書絕不是民主價值的體現。我們拒絕讓正在肆虐美國的白人民族主義擁有抹去他人歷史的特權，我不會讓這種情形發生在伊利諾州。」伊州州長普里茨克在芝加哥圖書館的法案簽署儀式上如此說道。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國保守派人士要求將特定種類書籍從美國公共圖書館及公立學校下架的現象日趨普遍，部分州政府甚至直接施行圖書禁令。然而，由民主黨佔多數的伊利諾州（State of Illinois）試圖扭轉此趨勢，近日該州便通過一項「禁止設定禁書」法令，促使伊利諾州成為全美第一個立法禁止公共圖書館設立禁書制度的州。

根據美國商業雜誌《富比士》（Forbes）報導，伊利諾州眾議院及參議院於2023年的春季立法會議期間雙雙通過該法案，並於2023年6月12日由伊州州長普里茨克（J.B. Pritzker）完成簽署。

「取締特定書籍如同建立審查制度、邊緣化特定族群及思想，甚至隱蔽事實，禁書絕不是民主價值的體現。我們拒絕讓正在肆虐美國的白人民族主義擁有抹去他人歷史的特權，我不會讓這種情形發生在伊利諾州。」伊州州長普里茨克在芝加哥圖書館的法案簽署儀式上如此說道。

美國《有線電視新聞網》（CNN）表示，該法案將於2024年1月1日生效。法案明定伊利諾州的公共圖書館及公立學校必須採用美國圖書館協會（ALA）的《圖書館權利法案》（Library Bill of Rights）或圖書館自身的禁止設定禁書聲明，才有機會獲得州政府的撥款資助。

美國圖書館協會的《圖書館權利法案》提及，閱讀資源不該因為「黨派、教義的差異」而遭禁止或下架，更不應該因「創作者的出身、背景或觀點」而將特定書籍排除在外。

伊利諾州通過「禁止設定禁書」法案的用意為何？

據《美國新聞與世界報導》（U.S News & World Report）提及，保守派人士長期要求全美各州政府應限制大眾接觸涉及種族、性別、性以及LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒）等保守派認為「存在爭議」的書籍或出版物。

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