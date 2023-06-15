伊利諾州通過全美首部「禁止設定禁書」法案，反制保守派下架LGBTQ與種族議題書籍
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「取締特定書籍如同建立審查制度、邊緣化特定族群及思想，甚至隱蔽事實，禁書絕不是民主價值的體現。我們拒絕讓正在肆虐美國的白人民族主義擁有抹去他人歷史的特權，我不會讓這種情形發生在伊利諾州。」伊州州長普里茨克在芝加哥圖書館的法案簽署儀式上如此說道。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國保守派人士要求將特定種類書籍從美國公共圖書館及公立學校下架的現象日趨普遍，部分州政府甚至直接施行圖書禁令。然而，由民主黨佔多數的伊利諾州（State of Illinois）試圖扭轉此趨勢，近日該州便通過一項「禁止設定禁書」法令，促使伊利諾州成為全美第一個立法禁止公共圖書館設立禁書制度的州。
根據美國商業雜誌《富比士》（Forbes）報導，伊利諾州眾議院及參議院於2023年的春季立法會議期間雙雙通過該法案，並於2023年6月12日由伊州州長普里茨克（J.B. Pritzker）完成簽署。
「取締特定書籍如同建立審查制度、邊緣化特定族群及思想，甚至隱蔽事實，禁書絕不是民主價值的體現。我們拒絕讓正在肆虐美國的白人民族主義擁有抹去他人歷史的特權，我不會讓這種情形發生在伊利諾州。」伊州州長普里茨克在芝加哥圖書館的法案簽署儀式上如此說道。
美國《有線電視新聞網》（CNN）表示，該法案將於2024年1月1日生效。法案明定伊利諾州的公共圖書館及公立學校必須採用美國圖書館協會（ALA）的《圖書館權利法案》（Library Bill of Rights）或圖書館自身的禁止設定禁書聲明，才有機會獲得州政府的撥款資助。
美國圖書館協會的《圖書館權利法案》提及，閱讀資源不該因為「黨派、教義的差異」而遭禁止或下架，更不應該因「創作者的出身、背景或觀點」而將特定書籍排除在外。
伊利諾州通過「禁止設定禁書」法案的用意為何？
據《美國新聞與世界報導》（U.S News & World Report）提及，保守派人士長期要求全美各州政府應限制大眾接觸涉及種族、性別、性以及LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒）等保守派認為「存在爭議」的書籍或出版物。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。