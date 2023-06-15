美國務卿布林肯18日重啟因偵察氣球延後的訪中行，參議員盧比歐提法案加速對台軍售
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趕在布林肯出訪前夕，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）14日重新提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），盼透過多方管道強化台灣防衛能力，對抗中國潛在侵略。
美國務卿18日訪中，將重申台海和平穩定重要性
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日至19日將重啟年初因中國偵察氣球延後的訪中行。國務院官員表示，布林肯預期將重申維繫台海和平與穩定的重要性，也會與中方談論俄烏戰爭。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）14日上午宣布，布林肯將於16日至21日出訪中國與英國，預計18日抵達北京，訪問2天。
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在媒體電話簡報會上表示，這將是布林肯首度以美國國務卿身分訪問中國，是2018年來首位訪中的國務卿，也是2019年以來首位前往中國的美國內閣層級官員。
康達指出，布林肯此行有3大目標，第一是建立能討論重要挑戰、處理誤解及避免誤判的開放溝通管道，以避免美中競爭演變成衝突；第2是為美國價值與利益發聲，坦率提出美國關切議題；第3是尋求雙方在跨國挑戰上的潛在合作，例如氣候及全球經濟穩定。
媒體關心此行是否有助管控台海緊張情勢，康達說，台海與台灣相關議題向來是美中之間最重要、最具挑戰且最敏感的議題，可以預期雙方將就台海情勢進行坦率討論，布林肯也將重申維繫台海和平與穩定符合美國長期利益。
此外，有鑒於國際社會對俄烏戰爭的重視，康達表示，布林肯預期也會與中方就此議題坦率討論。
不過，康達坦承，不預期此次訪問能轉化美中關係或帶來突破。
他說，美方是帶著務實、自信及誠摯期盼能以最負責任方式管控美中競爭的心態前往北京，不期望能交出許多成果，只希望至少能降低誤判風險，避免雙方衝突。
布林肯原定2月5日至6日訪問中國，但出發前夕爆發中國偵察氣球飛越美國上空事件，先前曾出現緩和跡象的美中關係再度惡化，因此延期訪問。
美方近幾個月來試圖修補關係，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）5月10日至11日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在奧地利長談8小時；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月底也相繼與赴美參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議的中國商務部長王文濤會面。
美方頻頻釋放盼與北京對話的訊息，尤其是去年8月因時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台遭中斷的美中軍事高層對話。
白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）14日在簡報會上表示，預期布林肯訪中期間將強烈主張美中維繫軍事對話的必要性，類似溝通管道在危機時刻或處理意外事件時尤其重要。
布林肯訪中前夕，美議員提法案加速對台軍售
（中央社）美國國務卿布林肯18日將訪中，共和黨籍參議員盧比歐14日提出法案，欲透過多方管道強化台灣防衛，包括加速對台軍售、建立美台高階軍事規劃機制、成立彈藥添購基金等。
美國國務卿布林肯18日至19日將重啟年初因中國偵察氣球入侵美國領空而延後的訪中行，這是他首度以國務卿身分訪問中國。
趕在布林肯出訪前夕，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）14日重新提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），盼透過多方管道強化台灣防衛能力，對抗中國潛在侵略。
共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）及民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）也計劃提出眾院版法案。
盧比歐透過新聞稿表示，在中共積極於台灣周圍從事侵略性軍事行動，台海緊張情勢持續升高之際，他很驕傲能提出此法案，以加速對台軍備交付、增加美台軍事訓練與規劃，並成立重要彈藥庫存基金。
他強調：「毫無疑問，嚇阻（中國）入侵台灣必須是美國首要優先事項。」
根據草案內容，法案要求美國行政部門加速對台軍售，包括透過事先批准並優先販售台灣現有及新興軍備與技術，並優先處理台灣軍購請求。
法案也要求美國國防部長成立「美台高階軍事規劃機制」，負責監督共同軍演計畫，協調國際軍事訓練與交流協助。
「台灣關係法」限制美方僅可販售台灣防禦性武器，法案欲予以修訂，授權美方販售「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器奠定法律基礎。
此外，俄烏戰爭凸顯彈藥庫存重要性，法案指示美國財政部成立「台灣重要彈藥添購基金」（Taiwan Critical Munitions Acquisition Fund），計劃每年挹注至多20億美元（約新台幣619億元），確保美國盟友能在發動拒止任務捍衛台灣主權與領土前，擁有足夠彈藥庫存。
面對中國試圖把台海議題「內政化」，法案強調，不論是美國對中華人民共和國的外交承認，抑或是美台缺少邦交的事實，都不應在法律或實務上構成阻礙，阻止美國總統或政府部門推進或捍衛涉及台灣的美國利益，包括強化美台安全合作、嚇阻中共對台動武等。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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