中國「存款特種兵」追求高利息，長途跋涉只為跨城存錢

（中央社）中國經濟趨緩、消費力道減弱，加上寬鬆的貨幣政策連帶使得存款利息降低。不少想存錢的民眾四處打聽，哪間銀行的利息比較好，長途跋涉也要把錢存進去，成了「存款特種兵」。

4月開始，中國經濟走勢逐漸趨於緩和，多項宏觀數據也不如預期，通貨緊縮的壓力增大。雖然官方祭出多項措施刺激消費，盼能帶動經濟成長，然而結果不如預期，比起花錢，更多人願意存錢。

綜合《經濟觀察報》、《北京青年報》與《錢江晚報》，在存錢變為顯學的情況之下，「存款特種兵」成了一種全新的現象。這些民眾多方比較中國各地的銀行存款利率，然後搭乘高鐵或是其他交通工具，長途跋涉到別的城市，只為了存款。

報導提到造成「存款特種兵」的現象主要有三個因素，首先，不同地區的市場利率自律定價機制商定的存款上浮幅度、上限可能有所不同﹔其次，不同地區存款市場供求關係有所不同，客戶投資偏好和儲蓄習慣不同，影響存款利率定價﹔最後，同一家銀行的不同分支機構，資產負債情況、市場競爭策略存在差異，對存款需求和定價自然不完全一致。

據分析，由於中國採取寬鬆的貨幣政策，銀行的利息一降再降，使得越來越多人願意跨城存款，雖然利息乍看之下沒差多少，然而積沙成塔，經年累月下來還是一筆不小的數目，「錢好掙的時候，可能看不上多出來的這點利息，錢難掙的時候，省下來都算賺的，何況憑空能多出來這塊收益」。

報導引述多名「存款特種兵」分享，時常會在網路社群平台上搜尋與交流各地銀行利率的資訊，例如「江蘇銀行在江蘇的利率比上海低，去上海存比較划算」、「有一些城商行和農商行的利率不輸江蘇銀行」、「有的銀行存款就送油、送米，還能安排物流送貨到府」。

對於「存款特種兵」，報導引述浙江大學國際聯合商學院數字（位）經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林分析，跨城存款的儲戶是理性選擇，「利率是貨幣的價格，經濟學上有個一價定律，兩地沒有資金流動障礙，資金供給自然流向價格高的地方。」

報導也引述銀行人士觀察指出，「存款特種兵」除了要考量潛在風險之外，也必須考量包含跨行或異地轉帳的成本。此外，選擇可靠的銀行和分行，並仔細了解和相關的協議、手續和流程也是很重要。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺