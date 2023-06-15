中國自我定位為中東地區調解人，習近平提解決巴勒斯坦問題3主張
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阿巴斯到訪之際，中國正尋求在戰略地位重要的中東地區發揮越來越大的作用，並明確表示願協助巴勒斯坦和以色列進行和平談判；而中東的能源資源也是中國強化在中東外交攻勢的目的之一。以色列與巴勒斯坦的關係持續惡化，跌入近年最低點。
（中央社）中國國家主席習近平14日說，巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，帶給巴勒斯坦人民深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦公道，他為此提出3點主張。有報導說，中國當前自我定位為中東地區調解人。
綜合《新華社》、《人民日報網》等官媒報導，習近平14日下午在人民大會堂與到訪的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行會談，提出關於巴勒斯坦問題的3點主張，並宣布兩國建立戰略夥伴關係。
3點主張包括：第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國；第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶；第三，要堅持和談正確方向，尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。
習近平說，中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。
據報導，習近平在會談中還指出，阿巴斯是中國今（2023）年接待的首位阿拉伯國家元首，這充分體現了中巴關係的高水平。
他強調，中巴兩國是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴，「中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦國的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。」面對世界百年變局和中東地區局勢新變化，中方願與巴方加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。
習近平表示，中巴今天共同宣布建立戰略夥伴關係，這將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願以此為契機，與巴方全面推進各領域友好合作。
阿巴斯於13日抵達北京，開始為期4天的國是訪問。
外電報導，阿巴斯到訪之際，中國正尋求在戰略地位重要的中東地區發揮越來越大的作用，並明確表示願協助巴勒斯坦和以色列進行和平談判；而中東的能源資源也是中國強化在中東外交攻勢的目的之一。以色列與巴勒斯坦的關係持續惡化，跌入近年最低點。
中國政府上週宣布阿巴斯訪華行程時提到願助巴以和平談判，引起高度關注。
此前，中國今年3月邀請伊朗與沙烏地阿拉伯高層官員於北京進行祕密談判，兩個宿敵國並在中方斡旋下達成恢復外交關係的重大決定。
半島電視台曾報導，美國數十年來一直是中東地區的斡旋者，中國當前也將自己定位為中東地區調解人。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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