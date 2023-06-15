2023/06/15,
商業

周杰倫概念股「巨星傳奇」認購嚴重不足上市急喊停，凸顯香港IPO環境低迷

周杰倫概念股「巨星傳奇」認購嚴重不足上市急喊停，凸顯香港IPO環境低迷
Photo Credit: 巨星傳奇網站

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過去14年，香港曾7度登上全球募資額榜首的IPO集資地。但據專門追蹤IPO的數據提供商Dealogic上月底統計，印尼現在已超越香港躍居全球第4大IPO市場，僅次於中國、美國及阿拉伯聯合大公國之後。

（中央社）原定14日在香港風光上市的周杰倫概念股「巨星傳奇」，9日突然宣布延後上市計畫，原因是認購嚴重不足。分析多指向當前香港IPO市場環境低迷，新股募資金額已被印尼超越，跌至全球第5。

綜合投資界、《星島日報》等陸港媒報導，巨星傳奇9日宣布延後上市計畫，所有認購款項將不計利息悉數退還給申請人。該公司表示，「綜合當前的市場環境以及各項因素」，將刊發補充招股章程重啟招股。

按照原本計畫，巨星傳奇將在全球發售逾1.26億股，當中4800萬股屬現有股東的舊股，每股招股價介乎港幣5.5至6.3元。認購的基本門檻為500股、合計港幣3181.77元（約新台幣1萬2400元），價格並不高。

報導說，經歷多輪遞表，這是巨星傳奇距離IPO（首次公開募股）最近的一次，上週火速完成港股招股，並引入兩大基石投資者，共認購價值1800萬美元的股份。但卻在臨門一腳突然喊停，讓人意外。

「募資規模比較大，實際就是沒融到，發行失敗了」，一名香港券商保薦人士分析。

陸媒《證券時報》引述知情人士也稱，巨星傳奇此次撤銷IPO源於路演反應不佳，認購嚴重不足，與公司預期有差距，致使暫停上市計畫。

另有知情人士稱，這一次巨星傳奇擬上市發行過程中，有投資方在分配股票後拒絕付款交割，也有部分份額公司企圖以7折出售但也沒有得到足夠認購意向。

雖有投資人稱巨星傳奇「公司基本面太單一，二級投資者不太會買單，上了也是破發（跌破發行價）」。但分析多指向當前香港新股市場環境差。

受大盤不振影響，香港市場新股破發頻現。2023年前5個月，港交所共誕生27支新股IPO，數量有所增加。但這些新股表現並不盡如人意，首日破發率高達59.26%。尤其是最近的5月，5支新股全部首日破發。

若以首日掛牌表現計算，投資今年香港上市新股的虧錢比例高逾55%。有投資者不經感慨，港股IPO正在經歷至暗時刻。因為整體走勢低迷，投資者不再輕易買單，港股IPO開始找不到基石投資人。

報導指出，現在港交所門前還排著一條長長的隊伍，累計有超過600家公司排隊等待聆訊，其中529家沒有進展，84家處理中，2家被發回。有觀點認為，除非下半年IPO活動回暖，否則今年香港IPO件數很可能會低於去年。若如此，這將是自2019年以來，香港連續第5年IPO數量下跌。

過去14年，香港曾7度登上全球募資額榜首的IPO集資地。但據專門追蹤IPO的數據提供商Dealogic上月底統計，印尼現在已超越香港躍居全球第4大IPO市場，僅次於中國、美國及阿拉伯聯合大公國之後。

報導引述香港信誠證券聯席董事張智威表示，新股市場環境本來就很差，在巨星傳奇暫緩上市之後，投資者對認購新股更加有戒心，他也不憧憬下半年新股市場會好轉。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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