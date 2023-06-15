周杰倫概念股「巨星傳奇」認購嚴重不足上市急喊停，凸顯香港IPO環境低迷

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過去14年，香港曾7度登上全球募資額榜首的IPO集資地。但據專門追蹤IPO的數據提供商Dealogic上月底統計，印尼現在已超越香港躍居全球第4大IPO市場，僅次於中國、美國及阿拉伯聯合大公國之後。
（中央社）原定14日在香港風光上市的周杰倫概念股「巨星傳奇」，9日突然宣布延後上市計畫，原因是認購嚴重不足。分析多指向當前香港IPO市場環境低迷，新股募資金額已被印尼超越，跌至全球第5。
綜合投資界、《星島日報》等陸港媒報導，巨星傳奇9日宣布延後上市計畫，所有認購款項將不計利息悉數退還給申請人。該公司表示，「綜合當前的市場環境以及各項因素」，將刊發補充招股章程重啟招股。
按照原本計畫，巨星傳奇將在全球發售逾1.26億股，當中4800萬股屬現有股東的舊股，每股招股價介乎港幣5.5至6.3元。認購的基本門檻為500股、合計港幣3181.77元（約新台幣1萬2400元），價格並不高。
報導說，經歷多輪遞表，這是巨星傳奇距離IPO（首次公開募股）最近的一次，上週火速完成港股招股，並引入兩大基石投資者，共認購價值1800萬美元的股份。但卻在臨門一腳突然喊停，讓人意外。
「募資規模比較大，實際就是沒融到，發行失敗了」，一名香港券商保薦人士分析。
陸媒《證券時報》引述知情人士也稱，巨星傳奇此次撤銷IPO源於路演反應不佳，認購嚴重不足，與公司預期有差距，致使暫停上市計畫。
另有知情人士稱，這一次巨星傳奇擬上市發行過程中，有投資方在分配股票後拒絕付款交割，也有部分份額公司企圖以7折出售但也沒有得到足夠認購意向。
雖有投資人稱巨星傳奇「公司基本面太單一，二級投資者不太會買單，上了也是破發（跌破發行價）」。但分析多指向當前香港新股市場環境差。
受大盤不振影響，香港市場新股破發頻現。2023年前5個月，港交所共誕生27支新股IPO，數量有所增加。但這些新股表現並不盡如人意，首日破發率高達59.26%。尤其是最近的5月，5支新股全部首日破發。
若以首日掛牌表現計算，投資今年香港上市新股的虧錢比例高逾55%。有投資者不經感慨，港股IPO正在經歷至暗時刻。因為整體走勢低迷，投資者不再輕易買單，港股IPO開始找不到基石投資人。
報導指出，現在港交所門前還排著一條長長的隊伍，累計有超過600家公司排隊等待聆訊，其中529家沒有進展，84家處理中，2家被發回。有觀點認為，除非下半年IPO活動回暖，否則今年香港IPO件數很可能會低於去年。若如此，這將是自2019年以來，香港連續第5年IPO數量下跌。
過去14年，香港曾7度登上全球募資額榜首的IPO集資地。但據專門追蹤IPO的數據提供商Dealogic上月底統計，印尼現在已超越香港躍居全球第4大IPO市場，僅次於中國、美國及阿拉伯聯合大公國之後。
報導引述香港信誠證券聯席董事張智威表示，新股市場環境本來就很差，在巨星傳奇暫緩上市之後，投資者對認購新股更加有戒心，他也不憧憬下半年新股市場會好轉。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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