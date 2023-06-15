俄羅斯國會同意俄軍招募罪犯赴烏參戰；《路透社》記者訪戰地，烏克蘭國旗飄揚反攻有斬獲

俄羅斯國會支持法案，同意俄軍招募罪犯赴烏參戰

（中央社）俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國國會下議院今天（當地時間14日）支持一項法案，同意國防部和嫌犯或已定罪的人犯簽約，讓他們赴烏克蘭參戰。

《路透社》報導，莫斯科全面入侵烏克蘭迄今超過15個月，俄軍蒙受嚴重的損失，正試圖招募更多的士兵加入這場二戰以來歐洲最大規模的陸地戰爭。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）今天重申，他的瓦格納戰士不會與俄羅斯國防部簽署任何合約。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天才表示，這些合約有其必要。

普里戈任罕見直接表現藐視普亭稱：「瓦格納戰士沒人願意再度步向恥辱之路。這正是他們不會簽約的原因。」

普亭昨天在一場電視轉播的會議上，支持國防部呼籲志願前往烏克蘭打仗的戰士和俄羅斯軍事指揮單位簽約。

普亭表示，所有參與俄羅斯在烏克蘭軍事行動的人員必須簽約，才有權領取相關款項。

這些款項包括戰士受傷的賠償，以及因公殉職者家人可以領到的賠償。

普里戈任去年起和俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍高層公開失和，他指控他們未在戰場上提供瓦格納集團足夠彈藥援助，造成其蒙受重大損失。

普里戈任今天表示，他認為普亭和國會將找到「妥協方案」，讓瓦格納戰士同時取得社會保障和戰鬥人員身分。

路透社記者訪戰地，揭烏克蘭街頭國旗飄揚反攻有斬獲

《路透社》記者13日進入烏克蘭的涅斯庫奇涅村（Neskuchne），看到烏國國旗在破敗雜貨店上方飄揚、俄軍曝屍街頭，這是首次獨立證實烏軍近期抗俄取得了最大進展。

《路透社》報導，俄羅斯尚未承認烏克蘭反攻取得任何進展，且總統普亭13日表示，目前他認為沒必要再動員一波戰鬥人員對抗烏軍上週發起的反擊。

普亭與俄羅斯戰地記者和軍事部落客會面，被問到是否要再次動員時，他說「目前沒有這樣的需要」，但也補充說，這完全取決於俄羅斯希望在這場「特別軍事行動」中取得什麼成果。

涅斯庫奇涅已找不到任何居民，這個村莊是莫克里亞利河（Mokry Yali river）上的聚落之一；烏克蘭表示，自上週展開反攻以來，烏軍一直穩定向南進入俄羅斯控制的領土，目前已占領涅斯庫奇涅。

烏克蘭國土防衛部隊成員阿爾特姆（Artem）說：「俄軍3天前還在這裡，我們把他們趕出了涅斯庫奇涅。榮耀歸於烏克蘭……這是烏克蘭的土地。」

在俄羅斯去年入侵之前，涅斯庫奇涅還有數百人口，現在村內主要的一層和兩層樓建物幾乎都已毀壞。現場一片寂靜，只有遠處傳來的砲火聲。

《路透社》至少看到3名死去的俄羅斯士兵躺在街上，其中1人就在一輛廢棄的俄羅斯軍車旁。

《路透社》提到，這是首次獨立證實烏克蘭在這個地區的反攻取得進展。涅斯庫奇涅位於頓內次克市（Donetsk）西南約90公里處，是烏克蘭試圖突破俄羅斯防線的數個樞紐之一。

俄軍在冬季和春季發起大規模作戰，但收效甚微，烏克蘭堅守7個月後，上週開始反擊。

俄羅斯已花了數月時間準備多層防線，意味著烏克蘭目前的進展不一定等於突破前線。

普亭13日在克里姆林宮一場會議上表示，烏克蘭的反攻在任何地區都未成功，還聲稱烏克蘭傷亡人數比俄羅斯多10倍。

俄羅斯表示，自本月4日以來，已擊退烏軍多次進攻；但普亭拒絕透露俄方是否會發動新攻勢，僅說未來計畫將在烏克蘭反攻結束後決定。

普亭考慮退出黑海穀物協議

俄羅斯總統普亭13日表示，正「考慮」退出具里程碑意義的黑海穀物協議。這項協議允許烏克蘭的糧食進入全球市場。

《法新社》報導，莫斯科多次揚言退出這項允許穀物經黑海安全通道從烏克蘭港口出口的協議。

這份由聯合國斡旋的協議預定7月17日再延續。

普亭在克里姆林宮和俄羅斯記者見面時表示：「我們正在考慮要不要退出糧食協議。」

他指責基輔，利用提供運載穀物船隻安全通道的海上走廊「發射海上無人機」。

俄羅斯一名軍事部落客在會上告訴普亭，前線士兵不懂俄羅斯為何仍然參與這份協議。

普亭回答說：「也許，那些正在打仗的人不懂我們為什麼要讓穀物通過，我明白。」

「我們這樣做不是為了烏克蘭，而是為了非洲和拉丁美洲的友好國家，因為糧食應該先流向世上最貧窮的國家。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）12日表示，他正在努力延長穀物協議。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航