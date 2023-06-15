【專訪】「晶片歐盟隊」比利時微電子研究中心執行長：台灣有強大群聚效應，不必擔心半導體外移
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讓台積電、三星等競爭對手願意投資參與imec的晶片技術前期研發，成為全球半導體科技研發的最大提供者，范登霍夫說這來自於imec的中立性，因此能與全球所有的晶片關鍵企業合作。
（中央社）比利時微電子研究中心（imec）是歐洲聯盟積極打造「晶片歐盟隊」的關鍵要角，執行長范登霍夫接受《中央社》專訪表示，各國晶片法應該用來強化各地區強項、促進國際合作，台灣也不必擔心半導體產業外移，因為核心永遠會留在台灣。
imec被稱為全球半導體產業的大腦
總部位於比利時魯汶市的imec，被形容為「全球半導體產業的大腦」，它聚焦在半導體科技最前端的研發創新，包括台灣的台積電、聯電、聯發科，以及三星、英特爾（Intel）等全球重要半導體業者，都是它的客戶。
歐盟（European Union）預期下半年內完成「歐盟晶片法」（European Chips Act）立法，建立歐洲自主晶片產業。其中，促進先進技術研發是法案三大支柱之一，而imec可說是歐盟半導體產業團隊「皇冠上的珍珠」。
不過，當美國、歐盟、日本等國家都亟欲建立完整的本土晶片產業鏈，以降低對外依賴的風險時，勢必會減少過往靠國際分工所帶來的經濟效率。
范登霍夫（Luc Van den hove）在總部辦公室告訴《中央社》記者，若歐盟和各國因為晶片太重要而想要完全掌握產業鏈，「這不切實際，因為這個產業如此成功，很大成分來自於國際合作、國際夥伴關係」。
「我相信落實晶片法的正確方式，是強化每個地區在全球價值鏈上的原有強項，並促進國際結盟，結合彼此的強項，成為最好中的最好。」
他提醒，若是每個地區只想作自己的，將帶來整體倒退，「因為自給自足會帶來平庸，世界『去連結』（de-connection）將會延緩創新，結果與晶片法想要的加速創新目標背道而馳。」
台灣半導體地位5到10年不會改變
讓台積電、三星等競爭對手願意投資參與imec的晶片技術前期研發，成為全球半導體科技研發的最大提供者，范登霍夫說這來自於imec的中立性，因此能與全球所有的晶片關鍵企業合作。
「我們有許多價值觀與台積電相似」，他說imec自比為「研發界的晶圓代工廠」，需要與所有的夥伴建立信賴關係，不與客戶競爭。這與台積電成為全球晶片代工霸主的原因相近。
這麼說來，歐盟晶片法的「歐洲中心」取向會否減損imec的中立性？「這可能會是一個危險」，他坦率回答，「讓歐洲（半導體產業）進步的唯一方法是全球合作，若設定一個只為歐洲的晶片法，沒有道理。」
各國積極擴張晶片生產能力、拉攏台積電等台灣半導體業前往投資，結果會否拉低台灣在全球晶片產品的市場占有率？
范登霍夫說：「台灣有非常強的地位，我不認為這個地位在未來5到10年會改變。」
他也認為，因為台積電在全球如此強大，它對全球經濟負有責任，包括幫助了許多產業成長，因此台積電將一小部分的製造分配到台灣以外，某種程度也是為了使情勢「去風險化」。
「我想這對全世界重要，對台灣也重要。」他說，雖然台積電正在其他地點投資，但它的核心將會永遠保留在台灣，因為在台灣已形成強大的群聚效應（critical mass），不必擔心一小塊產能移到境外。
台積電分散製造地點風險，合乎企業邏輯，但是否對台灣整體有利？「我相信台灣的成功非常密切連結到台積電的成功，台積電將一小部分資源外移所得到的成功，也會反映到台灣。」
不久前台積電董事長劉德音在股東大會提到，台灣半導體產業在世界地緣政治緊張中有穩定作用，如果台灣半導體做得更好，美中兩國會有更多的考慮。范登霍夫同意劉德音的說法，「我相信這對穩定情勢有非常重要的作用」。
對於台灣在歐盟晶片法架構下的角色，他認為歐盟期待與台灣建立強健的合作，包括台積電在歐洲設廠，「這與台灣相比只會是一小部分（產能），但對歐洲會是重要的橋梁」。
范登霍夫也期待imec與台灣有更多合作。「我們與台積電的合作持續近20年，台灣毫無疑問在製造效率居於領先，而歐洲在創新和研發上非常強，晶片法會讓我們更好的連結兩者，綁緊台灣與歐洲的夥伴關係。」
此外，因晶片幾乎攸關任何產業的發展，他認為像是健康照護等產業，有許多機會可與台灣合作。同時imec也想與台灣的大學建立合作關係，因發展人才技能對半導體產業非常重要，他希望能與台灣學界建立起研發橋梁、互通有無。
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延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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