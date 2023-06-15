警察闖教堂抓移工遭批侵害宗教自由，人權與移工團體促國家人權委員會調查

（中央社）新北市政府樹林警分局員警5月28日進入樹林耶穌聖心天主堂追捕3名移工，引發爭議。當天主持主日彌撒的越南籍天主教神父阮文雄今天與民間團體舉行記者會，要求政府及國家人權委員會調查，並約束警方不當行為。

阮文雄14日與台灣基督長老教會勞工關懷中心主任簡長榮、桃園市群眾服務協會主任汪英達、台灣人權促進會副秘書長王曦、天主教移民移工服中心個案管理員陳秋賢、台灣國際勞工協會專員陳容柔等人，共同在立法院舉行「拒絕恐慌！安心禮拜！」記者會。

阮文雄說，5月28日警察衝進教堂抓人之前，在3月26日及4月23日，就曾看過警察在教堂前面盤查，他曾請警察離教堂遠一點，其他神父也遇過，卻害怕不敢講，最嚴重的5月28日這一天，當時他正在主持彌撒，忽然聽到很大的聲音，很多教友聽音辨位往二樓方向看，他事後才知道發生什麼事。

阮文雄表示，外國人在台灣也需要信仰，無論是不是合法的移工，都有權力尋求內心平安，警察衝進教堂逮人，侵犯勞工宗教自由，他非常不滿警察的行為，警察應理解有信仰的人，不應剝奪他們的信仰，不能因為不合法，什麼都不問就衝進教堂。

阮文雄說，當天教友從廁所出來也遭警察盤查，當天警察行為已經對宗教及人權自由造成侵害，他呼籲台灣的國家人權委員會、監察院、內政部、警政署、移民署應該調查這件事，並約束警察的行為，讓不分宗教的人到教堂或寺廟朝拜能得到平安及尊重，而不是造成教友的恐慌。

陳秋賢說，教堂和宗廟是一樣的，是很神聖的地方，警方在教堂外面站崗，甚至還闖入教堂，讓神職人員和教友驚慌失措，很不尊重教友，「警察有向法院申請搜索票嗎？教堂有現行犯嗎？逾期停留的移工是重刑犯，還是通緝犯嗎？」台灣如果要說是尊重人權及自由民主的國家時，回頭看看如何對待遠道而來的移工。

警政署：依法執勤無冒犯之意

《中央社》報導，警政署表示，警方為查緝犯罪、預防危害，依法可查證身分，且未進入彌撒會場，尊重宗教自由，無冒犯之意。

越南籍天主教神父阮文雄14日與民間團體舉行記者會，表示5月底樹林天主堂進行主日彌撒時，警察闖入教堂查緝失聯移工，涉侵犯宗教自由。

警政署14日晚間表示，本案起於員警先在教堂外發現民眾有異狀，進而追捕盤查，過程中並未進入彌撒會場，對於宗教自由和人權的尊重未造成任何影響。

警政署指出，員警為查緝犯罪，預防危害發生，依警察職權行使法規定，對於合理懷疑其有犯罪嫌疑或有犯罪之虞者得查證身分；本案員警攔查過程積極認真，依法維護社會治安，應予支持肯定。

警政署說，警察機關對於宗教自由有著最大的尊重，絕不敢有冒犯之意，但對於任何違反法律的行為，仍然會堅守執法人員的本分。

新北市警察局則表示，員警執行金融機構防制車手提領贓款勤務時發現3名可疑男子，欲趨前盤查之際，3男立即往旁邊教堂逃竄，這3名男子是否為通緝要犯、詐欺車手或失聯移工，及有無犯罪危害之虞，都必須予以攔查才能確認。

新北市警察局表示，員警第一時間基於維護治安職責所在，尾隨3男進入，隨即在樓梯間攔查其中1男並查明為失聯移工，過程中員警並無進入彌撒場地，也無驚擾到做彌撒的民眾，更未在眾目睽睽下無端盤查他人。

另外，新北市警察局說，因教堂附近銀行林立，原本就是警局反詐、防搶的巡邏重點區域，並非刻意派人到教堂前巡邏或站崗。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範