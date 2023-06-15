加籍主管指控亞投行已被中國共產黨主宰、存在「有毒文化」，加拿大政府停止活動不排除退出
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加拿大籍的公關主任於今年3月起在中國主導的亞投行任職，擔心中國報復，他在遞交辭呈後數小時內已經離開北京，在國外才於推特發文，「中國共產黨員就像銀行內部的隱形政府」，他說自己「不想成為一個被利用的白痴。」
中加關係再度緊張，在一名加拿大籍的高階主管辭職、同時指控中國領導的「亞洲基礎設施投資銀行」（AIIB，以下簡稱亞投行）被中國共產黨主宰後，加拿大政府週三（14日）決定立即停止與亞投行的所有關係，並且不排除退出該機構。
亞投行由中國國家主席習近平於2016年成立，是一個向亞洲各國家和地區政府提供資金以支持基礎設施建設之區域多邊開發機構，成立宗旨在替代世界銀行和其他西方主導的多邊貸款機構，促進亞洲的區域合作，它在全球擁有106個成員。
加拿大於2018年杜魯道（Justin Trudeau）執政下加入亞投行，已向該銀行提供近2億美元的實收資本（Paid-in capital），不過加拿大反對黨一直要求退出，稱這是北京向太平洋輸出威權主義的工具。
14日，亞投行的加拿大籍公關主管畢卡德（Bob Pickard）在推特上投下一顆震撼彈，表示他已辭去亞投行全球通訊主管一職，並稱「作為一名愛國的加拿大了，這是我唯一的路徑」，畢卡德指控亞投行已被中國共產黨主宰，並且存在著可以想像到「最有毒的文化」，他不認為亞投行成員資格符合加拿大的國家利益。
畢卡德於今年3月起在亞投行任職，根據《金融時報》，他因為公開批評中共而擔心自己的安全，在遞交辭呈後數小時內已經離開北京，「這些人（指中國共產黨員）就像銀行內部的隱形政府，這是我不願參與其中的」，畢卡德說，「我不想成為一個被利用的白痴。」
《法新社》報導指出，畢卡德遞交辭呈後迅速離開中國，等到出國後才在推特上宣布自己的決定和指控，他說他記得加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃爾（Michael Spavor）2018年在中國突然被捕的事件，因此辭職後盡快離開去機場，由於匆忙離開，許多私人物品都沒帶走。
畢卡德的辭職立刻得到加拿大政府的回應，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）同日宣布，加拿大政府將立即停止與亞投行的所有活動，並且正針對這些指控和加拿大參與亞投行的情況進行審查，而「不排除在審查後會有任何後續動作」，這番言論被解讀是在暗示加拿大可能就此退出亞投行。
為此亞投行14日發出聲明，表示畢卡德的指控「毫無根據且令人失望」，並稱亞投行為「為我們的多邊使命感到自豪，並擁有一支多元化的國際團隊」。
中國駐加拿大大使館14日駁斥畢卡德的批評，稱其「純粹是聳人聽聞的炒作和徹頭徹尾的謊言」，並警告加拿大政府，全球發展的真正風險是「集團對抗」和「新冷戰」。
這起事件也讓加拿大與中國的關係再度緊張，加拿大過去指控中國試圖影響加拿大選舉，也在加拿大境內非法設立海外警察局，並且恐嚇加拿大國會議員。北京當局否認所有的指控。
加拿大皇家騎警13日表示，正在調查有關中國試圖恐嚇聯邦保守黨議員的指控，中國領事官員趙巍被控於2021年試圖恐嚇加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬，加拿大政府已於5月宣布驅逐趙巍，北京旋即表示將進行報復。
中國是亞投行的最大股東（擁有26.6%的投票權），該銀行的106個成員還包括法國、意大利和英國等西方國家，擁有AAA級的信用評等。美國不是亞投行的成員，從一開始就顯示對亞投行透明度和管理標準的擔憂。
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核稿編輯：翁世航
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