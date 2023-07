《糗大了！原來是大腦搞的鬼》：脫口秀演員告訴大家，我們的大腦其實又蠢又宅

文:Gene

我們的大腦可能有多達一千億個神經元,產生了一百兆個連結。大腦似乎是我們身上最複雜的器官了吧?雖然不好好使用的話,可能還不如ChatGPT等等人工智慧(AI)的表現呢⋯⋯

我們究竟能夠用大腦產生的智能來理解大腦嗎?於是我問了ChatGPT⋯⋯哦不⋯⋯讀了這本超宅⋯⋯哦不⋯⋯超有趣的科普好書《糗大了!原來是大腦搞的鬼:神經科學家告訴你大腦「真正的秘密」,揭開複雜的運作原理》(Idiot Brain: What Your Head Is Really Up To)。如果真想用大腦來理解大腦的重要機制和功能,這是我目前讀過最有趣的神經科學科普書之一!

《糗大了!原來是大腦搞的鬼》作者迪恩.柏奈特(Dean Burnett)除了是位神經科學家,還是位脫口秀喜劇演員,他主要在英國卡地夫大學的心理醫學與臨床神經科學研究所(Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences)工作,並且在《衛報》(The Guardian)上經營科學部落格「翻轉大腦」(Brain Flapping),也著有《別讓大腦不開心:神經科學家告訴你「快樂」的祕密,讓我們打造更美滿的生活》(The Happy Brain: The Science of Where Happiness Comes From, and Why)。

同時身為一位脫口秀喜劇演員,柏奈特用非常風趣幽默、詼諧逗趣的方式來告訴大家,大腦其實又老又窮⋯⋯哦不⋯⋯又宅又蠢,這都是我們演化來生存和傳宗接代的,只是在文明社會中,老舊的大腦設計藍圖會一再讓我們搞笑。《糗大了!原來是大腦搞的鬼》涉及的內容都是我們每天不管自覺有沒有用腦來處理的日常生活,例如睡眠、恐懼、記憶、性格、智力和人際關係,同時他也要澄清不少和大腦有關的謠言和傳說。

《糗大了!原來是大腦搞的鬼》涵蓋了記憶、感知、智能、恐懼、性格、他人、健康等等主題,來好好認識一下支配我們生活的奇妙而愚蠢的大腦吧。這本書僅用了一章探討神經疾病,其他大部分內容都是涉及正常大腦的。雖然涉及的主題頗廣,但是柏奈特都能精準地觸及它們最重要的核心,並且節奏明快地帶我們好好地探索一番,雖然無法談得太深入,只要勾引了大腦的好奇心和注意力,它自然會帶我們自行作更多的探索。

當然,大腦是神奇的,讓我們能夠趴趴走、打嘴炮、談戀愛和學習多種語言,還能理解這篇文章的內容等等,也能讓頂尖大學的學生在參選系學會會長時,自以為是地精準歧視多個群體而引起軒然大波。另外,就因為正常的大腦為我們人類準備好的反應實在太有效率了,於是我們在現代交通工具出現後會暈車,面對隨時都要飽食終日就不知如何健康地飲食,在社群媒體中看到黑影就開槍,並且對恐怖片中不虛構的魑魅魍魎感到恐懼,還有對一些藥物或毒品成癮而無法自拔等等。

對於我們現在的文明生活,大腦其實還未演化到足夠好,而且還非常停留在過去,這就是我們之所以犯蠢,就像現在還裝著Window XP的老舊電腦。因此,大腦其實並不總是用我們理智認定的最有益的方式對情況做出反應,而是仍用對古老的情況做出反應來因應現代生活。畢竟,這些古老的反應是讓我們人類存活了幾十萬年的原因,所以情有可言而無可厚非。

我們的祖先之所以能活著留下後代子孫,就是因為大腦特別能趨吉避凶,在狀況外的,都領了達爾文獎而讓自己愚蠢的基因無法再傳播出去,只是在文明社會中,最愚蠢的行為恐怕和原始社會天差地遠。我們大腦的創造力是很強的,所以很擅長用視覺發現並熱愛各種模式,繪聲繪影出大自然可能隨機出現的現象,並且用想像力加工陰謀論,還有迷信各種超自然現象。

讀了《糗大了!原來是大腦搞的鬼》 ,我對自己的社交恐懼症感到更自在一些——因為疫情多年未見後,我才發現我老爸是馬來西亞家人口中的「社牛」(社交牛逼),每次他在旅行中找陌生阿宅搭話,我都很想裝著不認識他,還懷疑是不是他的兒女才不太正常;另外,我一定也不覺得恐懼感很有趣,所以很難理解為何有人愛看恐怖片,連看過《咒》之後好一陣子都有後續的超自然感應(膽子大的朋友推薦一看),看來這也有基因上的差異。

關於大腦,我們當然很想知道自己的夠不夠聰明,畢竟智力的差異可以是很大的,只是我不相信某些白目政客宣稱的高智商,畢竟智力測驗是可以變相作弊的,不過《糗大了!原來是大腦搞的鬼》卻告訴我們,智能往某個方向發展的智能,讓傑出人才在不熟悉的領域看起來愚蠢,例如優異的醫生、企業家、警察可能不是合格的政治家。

不那麼聰明的人通常有不合邏輯的自信,就是不聰明的阿宅,連分辦出自己不夠聰明的能力都沒有,然後太多聰明才智,自己看不懂的,遑論欣賞。反而我認識許多聰明絕頂的阿宅,患有「冒牌者症候群」(imposter syndrome),因為要夠聰明才懂得一山還有一山高的道理吧?

柏奈特反對我們把大腦類比成電腦,因為電腦把記憶存儲在可以可靠檢索的特定位置,而大腦則以更加隨意的方式創建其神經元鏈接方式。我們的記憶不太可靠,因為大腦會無意間美化和加工記憶。《糗大了!原來是大腦搞的鬼》提到一個有趣的現象是,酒精甚至能讓我們回憶起往事哦,雖然我們顯然更有經驗的是酒後失態,然後清醒時真的以為啥都沒發生過。只是喝酒時能回憶的,也是過去類似情境下的記憶。