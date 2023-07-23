《糗大了！原來是大腦搞的鬼》：脫口秀演員告訴大家，我們的大腦其實又蠢又宅

我們想讓你知道的是
神經科學是發展迅速的生命科學領域，雖然近年的進展不少，可是我們目前能解釋的現象還僅是冰山一角，例如我們離解釋自我意識可能還有一大段路，甚至我們都還未充份瞭解為何動物需要睡覺，《糗大了！原來是大腦搞的鬼》中的一些知識其實在出版後就被改寫了吧，相信柏奈特還會再接再厲推出新書的。
文：Gene
我們的大腦可能有多達一千億個神經元，產生了一百兆個連結。大腦似乎是我們身上最複雜的器官了吧？雖然不好好使用的話，可能還不如ChatGPT等等人工智慧（AI）的表現呢⋯⋯
我們究竟能夠用大腦產生的智能來理解大腦嗎？於是我問了ChatGPT⋯⋯哦不⋯⋯讀了這本超宅⋯⋯哦不⋯⋯超有趣的科普好書《糗大了！原來是大腦搞的鬼：神經科學家告訴你大腦「真正的秘密」，揭開複雜的運作原理》（Idiot Brain: What Your Head Is Really Up To）。如果真想用大腦來理解大腦的重要機制和功能，這是我目前讀過最有趣的神經科學科普書之一！
《糗大了！原來是大腦搞的鬼》作者迪恩．柏奈特（Dean Burnett）除了是位神經科學家，還是位脫口秀喜劇演員，他主要在英國卡地夫大學的心理醫學與臨床神經科學研究所（Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences）工作，並且在《衛報》（The Guardian）上經營科學部落格「翻轉大腦」（Brain Flapping），也著有《別讓大腦不開心：神經科學家告訴你「快樂」的祕密，讓我們打造更美滿的生活》（The Happy Brain: The Science of Where Happiness Comes From, and Why）。
同時身為一位脫口秀喜劇演員，柏奈特用非常風趣幽默、詼諧逗趣的方式來告訴大家，大腦其實又老又窮⋯⋯哦不⋯⋯又宅又蠢，這都是我們演化來生存和傳宗接代的，只是在文明社會中，老舊的大腦設計藍圖會一再讓我們搞笑。《糗大了！原來是大腦搞的鬼》涉及的內容都是我們每天不管自覺有沒有用腦來處理的日常生活，例如睡眠、恐懼、記憶、性格、智力和人際關係，同時他也要澄清不少和大腦有關的謠言和傳說。
《糗大了！原來是大腦搞的鬼》涵蓋了記憶、感知、智能、恐懼、性格、他人、健康等等主題，來好好認識一下支配我們生活的奇妙而愚蠢的大腦吧。這本書僅用了一章探討神經疾病，其他大部分內容都是涉及正常大腦的。雖然涉及的主題頗廣，但是柏奈特都能精準地觸及它們最重要的核心，並且節奏明快地帶我們好好地探索一番，雖然無法談得太深入，只要勾引了大腦的好奇心和注意力，它自然會帶我們自行作更多的探索。
當然，大腦是神奇的，讓我們能夠趴趴走、打嘴炮、談戀愛和學習多種語言，還能理解這篇文章的內容等等，也能讓頂尖大學的學生在參選系學會會長時，自以為是地精準歧視多個群體而引起軒然大波。另外，就因為正常的大腦為我們人類準備好的反應實在太有效率了，於是我們在現代交通工具出現後會暈車，面對隨時都要飽食終日就不知如何健康地飲食，在社群媒體中看到黑影就開槍，並且對恐怖片中不虛構的魑魅魍魎感到恐懼，還有對一些藥物或毒品成癮而無法自拔等等。
對於我們現在的文明生活，大腦其實還未演化到足夠好，而且還非常停留在過去，這就是我們之所以犯蠢，就像現在還裝著Window XP的老舊電腦。因此，大腦其實並不總是用我們理智認定的最有益的方式對情況做出反應，而是仍用對古老的情況做出反應來因應現代生活。畢竟，這些古老的反應是讓我們人類存活了幾十萬年的原因，所以情有可言而無可厚非。
我們的祖先之所以能活著留下後代子孫，就是因為大腦特別能趨吉避凶，在狀況外的，都領了達爾文獎而讓自己愚蠢的基因無法再傳播出去，只是在文明社會中，最愚蠢的行為恐怕和原始社會天差地遠。我們大腦的創造力是很強的，所以很擅長用視覺發現並熱愛各種模式，繪聲繪影出大自然可能隨機出現的現象，並且用想像力加工陰謀論，還有迷信各種超自然現象。
讀了《糗大了！原來是大腦搞的鬼》 ，我對自己的社交恐懼症感到更自在一些——因為疫情多年未見後，我才發現我老爸是馬來西亞家人口中的「社牛」（社交牛逼），每次他在旅行中找陌生阿宅搭話，我都很想裝著不認識他，還懷疑是不是他的兒女才不太正常；另外，我一定也不覺得恐懼感很有趣，所以很難理解為何有人愛看恐怖片，連看過《咒》之後好一陣子都有後續的超自然感應（膽子大的朋友推薦一看），看來這也有基因上的差異。
關於大腦，我們當然很想知道自己的夠不夠聰明，畢竟智力的差異可以是很大的，只是我不相信某些白目政客宣稱的高智商，畢竟智力測驗是可以變相作弊的，不過《糗大了！原來是大腦搞的鬼》卻告訴我們，智能往某個方向發展的智能，讓傑出人才在不熟悉的領域看起來愚蠢，例如優異的醫生、企業家、警察可能不是合格的政治家。
不那麼聰明的人通常有不合邏輯的自信，就是不聰明的阿宅，連分辦出自己不夠聰明的能力都沒有，然後太多聰明才智，自己看不懂的，遑論欣賞。反而我認識許多聰明絕頂的阿宅，患有「冒牌者症候群」（imposter syndrome），因為要夠聰明才懂得一山還有一山高的道理吧？
柏奈特反對我們把大腦類比成電腦，因為電腦把記憶存儲在可以可靠檢索的特定位置，而大腦則以更加隨意的方式創建其神經元鏈接方式。我們的記憶不太可靠，因為大腦會無意間美化和加工記憶。《糗大了！原來是大腦搞的鬼》提到一個有趣的現象是，酒精甚至能讓我們回憶起往事哦，雖然我們顯然更有經驗的是酒後失態，然後清醒時真的以為啥都沒發生過。只是喝酒時能回憶的，也是過去類似情境下的記憶。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航