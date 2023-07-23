《糗大了！原來是大腦搞的鬼》：脫口秀演員告訴大家，我們的大腦其實又蠢又宅

文：Gene

我們的大腦可能有多達一千億個神經元，產生了一百兆個連結。大腦似乎是我們身上最複雜的器官了吧？雖然不好好使用的話，可能還不如ChatGPT等等人工智慧（AI）的表現呢⋯⋯

我們究竟能夠用大腦產生的智能來理解大腦嗎？於是我問了ChatGPT⋯⋯哦不⋯⋯讀了這本超宅⋯⋯哦不⋯⋯超有趣的科普好書《糗大了！原來是大腦搞的鬼：神經科學家告訴你大腦「真正的秘密」，揭開複雜的運作原理》（Idiot Brain: What Your Head Is Really Up To）。如果真想用大腦來理解大腦的重要機制和功能，這是我目前讀過最有趣的神經科學科普書之一！

《糗大了！原來是大腦搞的鬼》作者迪恩．柏奈特（Dean Burnett）除了是位神經科學家，還是位脫口秀喜劇演員，他主要在英國卡地夫大學的心理醫學與臨床神經科學研究所（Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences）工作，並且在《衛報》（The Guardian）上經營科學部落格「翻轉大腦」（Brain Flapping），也著有《別讓大腦不開心：神經科學家告訴你「快樂」的祕密，讓我們打造更美滿的生活》（The Happy Brain: The Science of Where Happiness Comes From, and Why）。

同時身為一位脫口秀喜劇演員，柏奈特用非常風趣幽默、詼諧逗趣的方式來告訴大家，大腦其實又老又窮⋯⋯哦不⋯⋯又宅又蠢，這都是我們演化來生存和傳宗接代的，只是在文明社會中，老舊的大腦設計藍圖會一再讓我們搞笑。《糗大了！原來是大腦搞的鬼》涉及的內容都是我們每天不管自覺有沒有用腦來處理的日常生活，例如睡眠、恐懼、記憶、性格、智力和人際關係，同時他也要澄清不少和大腦有關的謠言和傳說。

《糗大了！原來是大腦搞的鬼》涵蓋了記憶、感知、智能、恐懼、性格、他人、健康等等主題，來好好認識一下支配我們生活的奇妙而愚蠢的大腦吧。這本書僅用了一章探討神經疾病，其他大部分內容都是涉及正常大腦的。雖然涉及的主題頗廣，但是柏奈特都能精準地觸及它們最重要的核心，並且節奏明快地帶我們好好地探索一番，雖然無法談得太深入，只要勾引了大腦的好奇心和注意力，它自然會帶我們自行作更多的探索。

當然，大腦是神奇的，讓我們能夠趴趴走、打嘴炮、談戀愛和學習多種語言，還能理解這篇文章的內容等等，也能讓頂尖大學的學生在參選系學會會長時，自以為是地精準歧視多個群體而引起軒然大波。另外，就因為正常的大腦為我們人類準備好的反應實在太有效率了，於是我們在現代交通工具出現後會暈車，面對隨時都要飽食終日就不知如何健康地飲食，在社群媒體中看到黑影就開槍，並且對恐怖片中不虛構的魑魅魍魎感到恐懼，還有對一些藥物或毒品成癮而無法自拔等等。

對於我們現在的文明生活，大腦其實還未演化到足夠好，而且還非常停留在過去，這就是我們之所以犯蠢，就像現在還裝著Window XP的老舊電腦。因此，大腦其實並不總是用我們理智認定的最有益的方式對情況做出反應，而是仍用對古老的情況做出反應來因應現代生活。畢竟，這些古老的反應是讓我們人類存活了幾十萬年的原因，所以情有可言而無可厚非。

我們的祖先之所以能活著留下後代子孫，就是因為大腦特別能趨吉避凶，在狀況外的，都領了達爾文獎而讓自己愚蠢的基因無法再傳播出去，只是在文明社會中，最愚蠢的行為恐怕和原始社會天差地遠。我們大腦的創造力是很強的，所以很擅長用視覺發現並熱愛各種模式，繪聲繪影出大自然可能隨機出現的現象，並且用想像力加工陰謀論，還有迷信各種超自然現象。

讀了《糗大了！原來是大腦搞的鬼》 ，我對自己的社交恐懼症感到更自在一些——因為疫情多年未見後，我才發現我老爸是馬來西亞家人口中的「社牛」（社交牛逼），每次他在旅行中找陌生阿宅搭話，我都很想裝著不認識他，還懷疑是不是他的兒女才不太正常；另外，我一定也不覺得恐懼感很有趣，所以很難理解為何有人愛看恐怖片，連看過《咒》之後好一陣子都有後續的超自然感應（膽子大的朋友推薦一看），看來這也有基因上的差異。

關於大腦，我們當然很想知道自己的夠不夠聰明，畢竟智力的差異可以是很大的，只是我不相信某些白目政客宣稱的高智商，畢竟智力測驗是可以變相作弊的，不過《糗大了！原來是大腦搞的鬼》卻告訴我們，智能往某個方向發展的智能，讓傑出人才在不熟悉的領域看起來愚蠢，例如優異的醫生、企業家、警察可能不是合格的政治家。

不那麼聰明的人通常有不合邏輯的自信，就是不聰明的阿宅，連分辦出自己不夠聰明的能力都沒有，然後太多聰明才智，自己看不懂的，遑論欣賞。反而我認識許多聰明絕頂的阿宅，患有「冒牌者症候群」（imposter syndrome），因為要夠聰明才懂得一山還有一山高的道理吧？

柏奈特反對我們把大腦類比成電腦，因為電腦把記憶存儲在可以可靠檢索的特定位置，而大腦則以更加隨意的方式創建其神經元鏈接方式。我們的記憶不太可靠，因為大腦會無意間美化和加工記憶。《糗大了！原來是大腦搞的鬼》提到一個有趣的現象是，酒精甚至能讓我們回憶起往事哦，雖然我們顯然更有經驗的是酒後失態，然後清醒時真的以為啥都沒發生過。只是喝酒時能回憶的，也是過去類似情境下的記憶。