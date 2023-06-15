行政院通過開放進口加拿大全牛齡牛肉，食藥署：「非典型」狂牛症不會直接傳染給人

加拿大全牛齡牛肉開放進口預告期已滿，行政院會今（15）日通過台加牛肉修正協議，將送立法院備查，程序完成就會立刻公告開放進口，行政院發言人表示，目前包括歐英美日等55國都開放進口，相關政策對國際參與必然有幫助；食藥署也強調，加拿大過去只發生一起「典型」狂牛症，之後的案例都為「非典型」，與引起人類疾病沒有直接關連。

台灣2013年開放美牛，2014年也接著比照台美協議和加拿大簽署牛肉進口協議，但因為加拿大曾發生狂牛症疫情，目前台灣只開放30個月齡以下牛肉進口，而加拿大於2021年向我國提交開放全牛齡之申請案，經過審查後，政院今日拍板同意加拿大開放30個月齡以上牛肉，也就是全牛齡的牛肉進口。

食藥署署長吳秀梅解釋，此次開放加拿大全牛齡牛肉進口，是依據行政程序與科學依據，除事前已要求加拿大提書面審核資料，並送諮議會由專家審視，也到加拿大實地查核，查核資料再次送諮議會審議，審議結果通過，才在4月27日預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」修正草案。

吳秀梅表示，草案今已經通過院會，將會立刻公告進口規定，「一旦公告就等同開放（進口）」，將依業者的商業判斷決定什麼時候要對台輸出牛肉。

Photo Credit: 行政院 食藥署長吳秀梅。

吳秀梅步指出，加拿大第一例的典型牛海綿狀腦症（BSE）是2003年發生，後續再有的都是非典型的。典型和非典型的差別，吳秀梅解釋，典型吃的飼料裡有致病的普立昂蛋白所引起，可能會造成系統性感染，非典型是因為生病老了才有的疾病、是個案，因此在世界動物衛生組織裡面對於這個規範也說，非典型沒有直接與人引起疾病有相關性。

吳秀梅表示，過去台灣與美國和加拿大簽定協議，是因為當時大家對牛海綿狀腦症不是非常清楚，因此有比較多細節要求，現在世界動物衛生組織已經有明確規範，了解典型、非典型的情況不同，但因為過去協議有因此美加牛肉開放才會送行政院報備。

吳秀梅也強調，所有進口食品都會在邊境把關，是否屬於高風險、高違規、高關注的，都會有不同管理機制，若檢驗未合格，都是退運或銷毀，對牛肉也是一樣的方式，衛福部有相關稽核機制，包括動物用藥、疾病等，都會列入一般抽批，若有違規就會升高抽批。

而根據食藥署，即使同意開放申請國的牛肉輸入，較有安全疑慮之產品項目， 包括扁桃腺及迴腸末端、腦、脊髓、眼、頭骨、絞肉及內臟等高風險部位，仍不會開放進口。

台灣開放全牛齡加牛，是否有助於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請案？行政院發言人林子倫表示，目前包括歐盟英國、美國、日本55個國家皆開放加拿大全牛齡牛肉進口，此次開放「將對台灣國際參與有所幫助」，林子倫強調，政府會依據食安法把關國民健康，也會積極拓展與世界各國在這部分的合作與貿易，強化台灣跟國際關係。

Photo Credit: 行政院 行政院發言人林子倫（左）主持院會後記者會。

截至2021年12月，我國開放美國、加拿大、日本、瑞典、荷蘭等5個牛海綿狀腦病發生國家牛肉輸入。除美國為全牛齡開放外，其餘4個國家均設有牛齡限制，其中加拿大、日本、瑞典僅開放30月齡以下之牛肉；荷蘭僅開放12月齡以下之牛肉。

世界動物衛生組織對於牛肉的風險分為3個等級，分別為風險未明、風險可控制及風險可忽略。加拿大已經被世界動物衛生組織列為「風險可忽略」國家。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航