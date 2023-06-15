許傑輝陸續被爆性騷擾，宣布即刻退出演藝圈，《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季戲份停拍
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台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人許傑輝，也於今日於臉書粉專宣布，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人許傑輝，也於今（15）日於臉書粉專宣布，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。
6月14日週三下午5點，女星黃云歆在臉書粉專寫下遭許傑輝性騷擾的過程，文中時序在2013年，還是學生的黃云歆，以舞者身份甄選上由許傑輝導演的《臺灣舞孃》，卻在排練時期遭致許傑輝性騷擾，文中多次提及許傑輝的言語騷擾與越界，引起網友對許傑輝的撻伐。
而在黃云歆的貼文過後不久，IG帳號為「i_am_wanjochen」的森森，也在限時動態寫出遭許傑輝性騷擾的過程，「被人從後面用他的手手手指頭，而且力道不小的，戳我屁眼！看見戳我的人竟然是導演本人」。
在許多性騷擾的指控之下，由許傑輝參演的影集《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，也宣布停拍許傑輝的戲份。
對許傑輝的性騷擾指控走至15日，許傑輝就於今日下午1點44分，於個人臉書粉絲專頁寫下：「 本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」也引發許多網友的留言。
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核稿編輯：翁世航
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）