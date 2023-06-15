2023/06/15,
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許傑輝陸續被爆性騷擾，宣布即刻退出演藝圈，《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季戲份停拍

許傑輝陸續被爆性騷擾，宣布即刻退出演藝圈，《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季戲份停拍
Photo Credit: 中央社

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台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人許傑輝，也於今日於臉書粉專宣布，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人許傑輝，也於今（15）日於臉書粉專宣布，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。

6月14日週三下午5點，女星黃云歆在臉書粉專寫下遭許傑輝性騷擾的過程，文中時序在2013年，還是學生的黃云歆，以舞者身份甄選上由許傑輝導演的《臺灣舞孃》，卻在排練時期遭致許傑輝性騷擾，文中多次提及許傑輝的言語騷擾與越界，引起網友對許傑輝的撻伐。

而在黃云歆的貼文過後不久，IG帳號為「i_am_wanjochen」的森森，也在限時動態寫出遭許傑輝性騷擾的過程，「被人從後面用他的手手手指頭，而且力道不小的，戳我屁眼！看見戳我的人竟然是導演本人」。

在許多性騷擾的指控之下，由許傑輝參演的影集《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，也宣布停拍許傑輝的戲份。

對許傑輝的性騷擾指控走至15日，許傑輝就於今日下午1點44分，於個人臉書粉絲專頁寫下：「 本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」也引發許多網友的留言。

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Photo Credit: 截圖自Hey, 森森IG限時動態

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核稿編輯：翁世航


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