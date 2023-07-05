瑞秋卡森《海風下》：鯖魚史康波大難不死，如今已名正言順是浮游生物社群裡的一員了
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《海風下》，是美國最偉大的自然作家瑞秋．卡森的第一部作品，寫作於1941年，比她後來家喻戶曉的環境啟示錄《寂靜的春天》甚至早了二十年，並與後來的《週遭之海》、《海之濱》並稱卡森的「海洋三部曲」。
文：瑞秋．卡森（Rachel L. Carson）
第七章 鯖魚誕生
鯖魚史康波，就是這樣在長島東南七十哩的大海表層出生的。剛出生的時候，牠是一粒小球，還沒罌粟花的種籽大，漂盪在灰綠的海水表層。小球內有一小滴琥珀色的油，小球因此能浮而不墜；又有一小點灰色的生命物質，小到用針尖就能挑起。這一點生命物質，會在時機成熟時變成史康波——強壯而善泳的一條鯖魚、海中的流浪者。
史康波的雙親，五月間才從陸棚邊緣前來，是最晚到的一大批鯖魚移民。在急速向海岸推進的第四個夜晚，強大的水流正把牠們拉向岸邊，卵和精已開始流出牠們的身軀。史康波， 是其中一條雌魚排出的四五千枚卵當中的一枚，孵化而成。
這世上，恐怕很難找到別的出生地點，比這水天之際更奇異：這裡有各種奇奇怪怪的生物，受風、太陽與洋流統領管轄。這地方安靜無聲，只除了有時風吹過無垠的水面，像在耳語或是咆哮；有時海鷗順風而下，帶來牠們高亢、狂野的咪嗚聲； 又有時鯨魚破水而出，吐出久閉的氣息，翻身再度入海。
鯖魚卵的飄零鯖魚急急向北向東，排精產卵的活動沒有阻礙牠們的行程。海鳥在黯沉約海面尋找過夜的地點時，多種微小的動物自海底深處不見天日的峰與谷間，悄然浮出水面。夜晚的海屬於浮游生物、小蟲和蟹嬰，屬於大眼睛的透明幼蝦、藤壺和蛤貝的幼體，屬於鈴鐺般悸動不已的水母，以及所有怕光的海中小生物。
鯖魚卵這脆弱的小東西，竟被放置在這樣一個奇異的世界裡飄零流落。這裡遍地是殺手，個個都得靠吞沒別個生命來維持自己的生命——不管牠吞沒的是植物還是動物。這鯖魚卵遭到比牠早一點點出世的小魚、小貝、小甲殼、小蟲的傾軋。那些小東西， 有的出生才幾小時，都在大海裡單打獨鬥，忙著找吃食。有的拿鉗爪抓住比牠更小、吞得下去的動物，有的用尖牙利齒獵食，或用長著纖毛的嘴吸濾矽藻漂在水中的綠色或金色細胞。
除了微渺的海生幼體，海中也遍是大型殺手。鯖魚雙親才走了一小時，一夥櫛水母便浮上水面。櫛水母樣子像醋栗，游泳時靠晃盪密集成片的纖毛前進，這些纖毛分成八片，垂掛在牠透明的身體四周。牠們的體素比海水密不了多少，每天卻要吃掉比身體大好幾倍的扎實食物。
幾百萬個新受精的鯖魚卵在上層海域隨水漂盪時，櫛水母緩緩向上浮升，長斧似的身體前搖後擺，散射出冷冷的磷光。牠以致命的觸絲彈水，終夜不息，彈性極大的觸絲，每一根伸展開來都有牠身體的二十倍長。當牠們迴身、旋轉， 在黑暗的水中閃爍慘綠的光，貪婪地彼此推擠，許多懸浮的鯖魚卵就被如絲的觸角掃中，迅快地送入等待的口中。
觸絲之網
在史康波生命的第一夜，櫛水母冷而滑的身體多次與牠相撞，那些搜尋的觸絲卻總以毫釐之差，沒有網住牠。經過一夜， 牠已經從受精卵分裂成八個細胞，進入胚胎魚的階段了。
與史康波一起漂浮的幾百萬鯖魚卵中，有許多才剛進入生命旅程的第一階段，便遭櫛水母攫獲吃掉，很快轉化成對方與水無差的體素，轉世投胎似地又在水中晃盪，照新的方式捕食自己原先的同類。
那一夜，海躺在無風的天空下，任由鯖魚的卵繼續遭到屠殺。天快亮時，微風自東方吹來，海面起了波動。再過一小時， 海浪翻騰得厲害了，風穩穩向西南吹。海面剛起縐，櫛水母便下沉入深海。雖是如此簡單的生物，不過是兩層細胞、一層包裹著另一層，也有自保的本能，感覺得出洶湧的水波可能破壞牠們脆弱的身體。
鯖魚卵面世的第一夜，已有一成以上遭櫛水母吞噬，或因天生虛弱，細胞幾次分裂後便死了。
存活的鯖魚卵，現在暫時沒有什麼敵人了，但強勁的北風卻也帶來別種危險。上層海水經風一吹，牠們也隨著往西、往南漂去。像牠們這樣的海生幼體，全都沒有自主能力，只能隨波逐流。鯖魚卵就被帶離牠們通常孵育的海域，進到了對幼魚而言食物鮮少、飢餓的獵食者卻遍地皆是的地區。經此厄運，倖存的卵千不得一。
胚胎魚形成
第二天，那金色的受精卵已分裂了無數次，盾牌似的胚胎魚開始有了形狀，新的敵人卻穿過浮游生物而來了。箭蟲，是一種透明、細長的蠕蟲，在水中行動快速如箭離弓，捕食魚卵、橈足類甚至同類。牠們的頭殼堅硬、下巴生牙，比較小的浮游生物畏牠們如虎，雖然在人類看來牠們的身量還不足四分之一吋。
漂浮的鯖魚卵，被左飆右射的箭蟲給衝散、揀食，待到上升的海流和潮汐載運牠們到另一個海域，多少鯖魚都給吃下肚去了。
胚胎期的史康波，卻逃過劫難，纖毫未損。在五月的暖陽照射下，卵內的活動正在狂熱進行——長大、分裂、分化成不同的組織與器官。存活了兩夜兩日，魚的長條形狀已在卵內形成，包覆著半個卵黃——它的食物來源。身體的中線已經出現一條細細的突起，是正在變硬的軟骨，以後會變成背脊骨。前端一個大包，說明了頭的位置，上面兩個小小突起，則標示出以後的眼睛。
第三天，背脊骨兩側各出現十幾條V形長條肌。透過仍然透明的頭部組織，看得見裡面大腦的裂片。耳囊有了， 眼睛接近完成，透過卵殼看得見那兩點黑，視而不見地覷瞄著周遭的海。第五天日出前，天剛濛濛亮，頭下方兩個薄殼的囊， 因著它裡面包含的液體而透出殷紅，悸震著，開始了規律的脈動。這脈動，只要史康波的身體裡還有生命，就會持續不斷。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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