《擁抱流水》：如果這是地獄，或海拉，那麼此地都不是我們原先所想像的地方
我們想讓你知道的是
本書不只是一本個人回憶錄，更是細膩入微的自然觀察。作者的文字兼具感性與理性，重新擁抱流水的過程就如同一段透過河流療傷的感官之旅，也是一趟深入內在身心與外在自然世界的旅程。
文：愛咪－珍・畢爾（Amy-Jane Beer）
第二十二章 進入吉爾地獄（並從另一邊出來）
A descent into Hell Gill (and out the other side)
但，喔！那個深幽浪漫的裂痕，傾斜下翠綠山丘，
橫穿過雪松的覆蓋！
——山繆．泰勒．柯立芝，《忽必烈汗》
羅傑．迪金在約克郡的驚險漫長旅程中，還去了一處我決心要探訪的地方。那地方列在我的表上已經太久——太久了，或許是因為它在我的想像中變得不同凡響。羅傑第一次聽說這個地方時，是在巴尼咖啡館，那是在北約克郡的英格爾頓（Ingleton），洞穴探險愛好者喜歡逗留的著名小窩。我自己也做過一點洞穴探險——足以知道地下有可見的奇幻之境，但也知道數小時像香腸肉一般被擠著的感覺不合我意。
我不在意黝黯，也沒有幽閉恐懼症，但我沒有可以擠在窄小空間的纖細軀體，也不喜歡那種純粹的不舒適感。但我要去的這個地方不是洞穴——不完全是。那是個空間之間的空間，由流水雕塑而成。迪金曾去過那，但也就到那為止。他只穿著緊身泳褲和潛水靴，抵達一個讓他害怕到選擇回頭的地方，就我所知，他從未再有另一次機會。
我在奧娜上次生日時，送了她一本《水之道》，動機就是想誘騙她同遊此地。奧娜稍微比我年輕，是位更風趣的朋友，體型也更為健美。我們曾一起划獨木舟過河幾十次，也曾一起跑越野馬拉松，甚至大半夜裡在紐西蘭海岸觀賞發著磷光的海浪滔滔拍岸。她的酒量勝我一籌，而且隔天就能爬起來跑馬拉松。
如同凱特，她在洛奇誕生時也來醫院，儘管就在那些日子裡，她因癌症失去母親。她在洛奇犯小錯時，極為溺寵洛奇，卻屢屢嚴厲警告她自己犯下同樣過錯的兩個兒子。奧娜是個非常棒的女人。她在凱特人生最後一趟獨木舟之旅時也和她同行。我無法幫她承擔她的罪惡感，這份無奈一直啃噬著我的心。
事實就是如此——因極限運動而失去朋友很糟糕，而部分的折磨就在於，沒有參與其中的人往往沒看見意外的本質。在凱特死後，我剛好碰上去家庭醫生那邊定期檢查的日子，凱特有時會在這位醫生的診所照護老年病患。醫生在發現我是凱特的朋友後，發出空洞的大笑說：「嗯，她老是試圖害死自己。」我憋著不敢說任何話。在走出診所前，我跑去廁所對著馬桶乾嘔。
就統計數字來說，不論是獨木舟，還是凱特也同樣熱衷的航海，並非特別危險的運動。我的家庭醫生顯然是個狂熱的女騎手，診間一面牆壁上貼滿馬兒照片。平均來說，騎馬比划輕艇或獨木舟大概致命上四倍，也徹底打敗休閒攀岩和水肺潛水。在保健刊物《子彈帶》（Bandolier）所編纂的風險名次表中，有最高死亡風險的運動是高空彈跳（不令人意外）、游泳、跑步和騎自行車。騎馬排名第十，划獨木舟則是第十五。
極限運動之所以被視為是有風險的，是因為意外多半發生在日常生活之外，也因此被視為有大肆報導的價值。當然，幾乎大部分的參與者擁有風險意識，並經過精良訓練。在理論上，全然新手買船直接跳入激流中的可能性是有，但這種情況很少發生。對任何初次想駕馭稍微湍急的河流的人而言，危險如此明顯，在未經指導的狀況下這麼做，需要真正的輕率魯莽。不管你是在哪裡學會划槳，安全和危險管理都是學習過程的一部分。尊重流水左右每個決定。
當進行極限運動發生意外時，它們幾乎總是單純的意外。但即若如此，它們會逼迫人們思考不想面對的問題。冒險家越是熱衷，他們就越容易改變思路：黑色幽默、接受宿命論，以及極端地以目標為導向。我發現這些全都令人煩惱和擔憂。在我心中，這些都是讓事情延遲發生，這些最終都會在某個時刻導致後創傷崩潰。如果這類複雜的傷痛在它們發生時無法被消化或接納，它們會在稍後反咬人一口，而倖存者的創傷後壓力症候群會讓悲劇惡化。
對我們今天碰到的陌生人而言，奧娜和我看起來活像一對臉部肌肉抽搐的中年母親，為展開山地健行（fellwalking）而穿著古怪。但我們比迪金展開吉爾地獄（Hell Gill）之旅時還年輕，在激流環境中更為經驗老道，裝備更好，有加強臀部和膝蓋的潛水上衣和緊身褲，以及裝著食物、水、一些攀岩貼布和攀岩鎖扣的浮水袋。我們都不覺得需要追求和迪金有完全相同的體驗，要僅穿著長褲垂降。我們也擁有更豐富的資訊——羅傑得根據在巴尼喝茶時聽到的模糊指示和警告來活動。
現在，如果我們選擇的話，我們可以在網路上讀到十幾種不同描述，或甚至聘請一位導遊帶我們前來此地。但我選擇細讀地圖、觀察天氣預報，並且不斷察看河水水位。昨晚，我家那邊下了大雨，但在山谷西部這邊顯然沒雨，而在柯克比史蒂芬鎮（Kirkby Stephen）的伊甸河（River Eden）測量到的最高數字已經好幾天沒有變化了。我們準備上路。即使如此，知道這地方足以讓精力飽滿、奮戰不懈的迪金回頭，仍舊使人懼怕。我禁止奧娜讀羅傑的作品以外的任何書，但她承認她稍微有點畏怯。
我們開車駛上溫斯利代爾（Wensleydale），這地方罕見地是以小村命名，而不是以流經它的河流。這條河是烏爾河（以前叫約爾河［Yore］），我們循著它駛到霍伊斯（Hawes），然後到嘎代爾赫德（Garsdale Head）村莊，再往北進入寬廣的馬勒斯唐（Mallerstang）山谷——在其之上，於一片濕透的沼澤上，則靜躺著本寧分水嶺。在此，從一朵雲降下的雨水若非加入烏爾河，流經約克郡烏茲河和亨伯河注入北海，要不就是被疾風吹偏幾公尺後，落入伊甸河的源頭，開始往愛爾蘭海之旅。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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