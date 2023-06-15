北韓疫情鎖國引發30年來最嚴重飢荒，民眾：村裡已5人餓死，逃跑會被處決，我們被困在這裡等死
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陳浩村裡第一個餓死的人是一個照顧兩名孩童的單親媽媽。該名母親因為生重病無法工作，她的孩子只能通過乞討養活自己與母親，最後一家三口全都餓死。接下來是另一名母親，該名婦女因違反防疫規定而被判勞役，她和她的兒子都在不久後過世。有一天當智妍向鄰居送水時，她發現其鄰居一家三口都在家裡餓死了。在平壤，時常會聽說人們在家裡自殺，或躲進山裡等死的消息。
綜合《BBC》與《Express》報導，由於北韓政府因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封鎖邊境，停止進口糧食與肥料，並嚴格限制人民跨越邊境，三名北韓人士稱該國正面臨嚴重的飢荒，其中一名受訪者透露他的村莊已有5人餓死。經濟學家沃德（Peter Ward）也指出，這是自1990年代後，北韓最嚴重的糧食危機。
為何會有飢荒？
北韓長期存在糧食生產不足的問題，因此嚴重依賴進口，即便如此，在該國2600萬的人口中，仍有約40％的人營養不良。2020年1月27日，北韓政府因應COVID-19實施嚴格的邊境封鎖，並且中斷向中國進口糧食，以及生產作物的肥料，使得糧食供應短缺更嚴重。
一名北韓商人明析（Myong Suk，化名）指出，其居住地的市場裡，有近四分之三的商品來自中國，北韓停止進口中國商品導致當地市場停止運作、毫無糧食。
此外，北韓政府也在邊境加裝柵欄，並嚴格抓取試圖跨越北韓邊境的民眾。報導指出，警察有權直接開槍射殺所有靠近河流、邊境的人。另一名受訪者，建築工人陳浩（Chan Ho，化名）表示，他朋友的兒子最近目睹了好幾起閉門處決。在每場處決中都有3到4人因試圖逃跑而喪生。他表示：「我們的日常生活變得更加艱難，只要犯下一個錯誤的舉動，你就有可能面臨處決。」
加強限制人民跨越邊境，不僅使得人民無法逃離北韓尋求糧食援助，也使外國的民生資源無法透過走私、黑市交易的形式進入北韓，讓北韓民眾無法自救。
明析表示，她在邊境封鎖之前，會走私包括抗生素等急救藥物，賣給當地的民眾養家糊口，就連當時她都必須賄賂邊境的守衛兵，分給他們一半以上的利潤。在邊境封鎖後，走私變得更加困難。封鎖後明析曾試圖再次走私藥物但遭到抓捕，現在她遭到政府非常嚴厲的監視。
陳浩坦言：「我覺得我們就是被困在這裡等死。」
飢荒有多嚴重？
陳浩表示，他住的村莊裡有5個人被活活餓死。疫情剛開始時，他原本擔心自己會死於COVID-19，但隨著時間推移，他看到身邊越來越多人餓死，他也開始擔心自己會死於飢餓。
陳浩村裡第一個餓死的人是一個照顧兩名孩童的單親媽媽。該名母親因為生病過於嚴重，無法工作，她的孩子只能通過乞討養活自己與母親，最後一家三口全都餓死。接下來是另一名母親，該名婦女因違反防疫規定而被判勞役，她和她的兒子都在不久後過世。最後一位是陳浩朋友的兒子，他因為營養不良被退伍後，不到一週就餓死。
陳浩坦言：「現在只要想到我的孩子未來仍不得不活在這個地獄，我就無法入睡。」
一名住在北韓首都平壤的食品店（food shop）店員智妍（Ji Yeon，化名）表示，她與其丈夫共同撫養了兩個孩子，隨著飢荒越來越嚴重，她曾試圖偷偷把店裡的蔬菜和水果帶回家。不過現在店家在員工離開時，會徹查員工的包包，導致智妍一家缺乏食物，只能吃puljuk（一種用草磨成粥狀的食物）生活，智妍也一度有兩天沒進食。
即便生活艱難，智妍仍會向鄰居提供水等物資，不過有一天當她向鄰居送水時，她發現其鄰居一家三口都在家裡餓死了。智妍補充，在平壤，時常會聽說人們在家裡自殺，或躲進山裡等死的消息。
1990年代後期，北韓經歷了毀滅性的飢荒，造成多達300萬人死亡。《BBC》報導指出，北韓現在可能處在另外一場災難級飢荒的邊緣。
沃德指出，與1990年代後期相同，在這次飢荒中，連中產階級都受到影響，這非常令人擔憂。他表示：「雖然還沒有到全面的社會崩潰或大規模飢荒，但現在的狀況並不好。」
金正恩認知到糧食危機，但仍以發展核武為優先
面對飢荒的質疑，北韓政府表示：「即便在困難時期，我們始終將人民的利益放在首位。即使面對考驗和挑戰，人民的福祉是我們的首要任務。」
而北韓領導人金正恩也認知到了飢荒的嚴重性。他曾一度在公開場合中提到北韓面對「糧食危機」，並且嘗試推出政策促進農業生產。儘管如此，他還是把大部分的國家經費用於發展核武。
2022年，北韓試射了破紀錄的63枚彈道飛彈。《BBC》報導指出，這些試射的成本大約超過5億美元，比用於彌補糧食短缺的經費還要多。
明析也向《BBC》坦言：「在COVID-19之前，民眾對金正恩的看法是正面的，現在幾乎每個人都對他充滿了不滿。」
新聞來源
- North Korea: Residents tell BBC of neighbours starving to death（BBC）
- Inside North Korea:"We are stuck, waiting to die"（BBC）
- North Korean citizens speak of starving to death in rare insight into secretive regime（Express）
延伸閱讀
- 天災、鎖國抗疫與國際制裁夾擊，金正恩坦言北韓糧食短缺，人民要準備好面對「史上最嚴重狀況」
- 北韓飢荒最壞的時刻已經過去，因為「會死的全死光了」
- 北韓的生存仰賴美俄中多方勢力平衡，但北韓半島已經很難再回到過去的均勢
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
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2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
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