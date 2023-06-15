2023/06/15,
政治

李家超受制裁能否赴美APEC？美國務院改口稱：未決定

李家超受制裁能否赴美APEC？美國務院改口稱：未決定
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香港特首李家超在2020年遭到美國制裁。美國是今年11月APEC領導人會議的主辦者，香港也是APEC的成員之一。美國國務院日前修正了一份聲明內容，表示尚未決定會否邀請李家超出席11月的APEC領導人會議，與先前說法不同調。

文：德國之聲

美國國務院週二（6月13日）修正了一份聲明內容，表示尚未決定會否邀請香港特首李家超出席11月的亞太經合組織（APEC）領導人會議，與先前說法不同調。

此前，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在回覆國會的信件中透露了此邀請計劃，因而遭到跨黨派的國會議員連署反對，指李家超在2020年因《香港國安法》遭美方制裁、不應受邀。

13日，國務院發言人首度出面回應，指該院在無意間寄出了「錯誤版本」的答覆給國會，對此失誤感到懊悔，並強調尚未做出關於邀請的任何決定，且「參與APEC須符合美國法規，其中包括制裁的相關規定」。

同日，美國參議院外交關係委員會證實收到了國務院更正後的答覆，內容寫道美國「未作出任何關於邀請的承諾」。

李家超：會按常規出席

據香港《中通社》報導，李家超13日出席行政會議前的記者會時重申，APEC不屬於任何一個國家和經濟體，香港作為成員之一，會按照APEC的規則及常規出席會議。

被問及若未受美方邀請將如何回應，李家超強調，主辦方有責任邀請成員出席會議。

中國外交部週四（8日）也曾呼籲APEC東道主美國應善盡職責，確保各成員代表均順利與會。發言人汪文斌在例行記者會上說，APEC辦會有其組織規則，今年的主辦國美國「承諾將履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序」，為成員代表赴美參會「提供便利」，中方「相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會。」

跨黨派議員齊出聲

美國是今年11月APEC領導人會議的主辦者，香港也是APEC的成員之一。但是，香港的最高官員、現任香港特首李家超在2020年遭到美國的制裁，當時他擔任保安局長。美方曾指稱，李家超參與了在香港「脅迫、逮捕、拘留或監禁」抗議《國安法》人士的行為。

據《路透社》報導，美國民主黨和共和黨的多名國會議員6月7日致信美國務院，呼籲停止邀請受美國制裁的香港特首李家超參與今年度的亞太經合組織高峰會。信中引用了美國副國務卿舍曼的評論，她在今年2月9日於參議院外交關係委員會作證後的書面答覆中表示：「美國計劃邀請香港行政長官李家超出席亞太經合組織會議。作為東道主，我們認為促進區域經濟對話以及美中共同維護全球宏觀經濟穩定是相當重要的事。」

信件共同簽署者包括了共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）和共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）。

美國國務院當時告訴《路透社》，美國期待著主辦亞太經合組織會議，但關於領導人會議的邀請，「目前還沒有最終確定版」。一般而言，除非得到豁免，否則受到制裁者不得訪美。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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