華碩電腦、手機事業不振連續2季虧損，宣布組織改造4個部門大整併

近期各大業者因為庫存過高，導致獲利下滑，營運受挑戰。華碩（ASUS）連續2季陷入虧損窘境，為了加強集團動能，近日宣布，進行組織改造，整併電競電腦（Gaming BU）事業單位，為消費產品（Consumer BU）、商用產品（Commercial BU）、行動裝置（Mobile BU）等三大產品事業單位。

營運逆風，華碩進行組織改造

疫情期間，受惠於宅經濟，包含個人電腦、智慧型手機等消費型電子需求暴增，但隨著疫情落幕，全球開始意識到通貨膨脹的危機，以美國為首等多國央行，啟動循環升息，不惜打擊經濟，也要壓制通膨巨獸。

自今年起，全球深陷經濟走緩之苦，消費型電子需求銳減，民眾轉向收攏荷包，而華碩（ASUS）也受到本次需求衰退影響，連續2季陷入虧損窘境。

華碩公開資訊

華碩於15日發布內部訊息指出，進行組織改造，將原系統事業群，包含電競電腦整併為消費產品、商用產品、行動裝置等三大產品事業單位。

這是自2017年改組後，又一次出現大幅度的內部組織變動。華碩指出，改組後兩大事業單位主管，將快速訂定營運計畫，做出適當組織調度及資源配置。至於庫存問題，將持續達成優於市場的出貨成長率，擴大後的經濟規模將有助於提升經營績效。

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日前，華碩代子公司亞旭電腦公告，指出累積虧損達實收資本額二分之一，累積虧損為新台幣45.45億元，主要虧損原因是因應轉型投資物聯網、車聯網、5G等開發費用增加。

面對集團營收衰退，各種整併、精簡人力風潮四起。對此，華碩發布重大訊息回應，重申網路盛傳大量裁員一事均非事實，遺憾這些謠言，導致社會資源的浪費。

電腦、手機陷瓶頸，開拓健康醫療產業

此外，研究調查機構集邦科技（TrendForce）報告指出，個人電腦、筆電市場，由於適逢疫情以來三年一次的換機時節，原有設計製造商（ODM）從三月開始不論消費或是商務機種，開始陸續量產與出貨。

個人電腦等消費性電子仍處於低迷階段。TrendForce指出，從廣達、仁寶前兩大原有設備製造商（ODM）代工廠四月公布出貨數字，分別僅達330萬台、240萬台，甚至低於去（2022）年同期在中國封城，供應鏈斷鏈、成品出貨物流卡關的衝擊下，所繳出的320萬台、220萬台數字。

相形之下，如今的表現正說明目前終端消費市場需求低迷，加上經濟前景不明，使得業者保守看待新品上市的銷售預測。

最後，華碩面對個人電腦、手機等需求陷入瓶頸，也積極開拓不同的市場。例如，高齡化社會來臨，華碩積極發展iHARP健康長壽創新平台，透過整合院方、個人和社區的健康資訊，達到個人化精準健康，建立「新預防醫學」模式。

華碩指出，未來個人飲食習慣及基本數據，給予衛教資訊、生活型態，個人專屬飲食等建議，

並率先結合食品老牌桂冠實業，提供飲食方案，協助長者進行健康飲食管理及追蹤，拓展iHARP生態圈。

華碩強調，結合精準健康、遠距醫療和長者生活需求，打造智慧健康生態圈，以全齡健康為核心，覆蓋保健、預防、診斷、治療和照護等領域，致力成為全球精準健康的領航者。

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核稿編輯：翁世航