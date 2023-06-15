華碩電腦、手機事業不振連續2季虧損，宣布組織改造4個部門大整併
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全球景氣面臨高度不確定性，而華碩面對集團營收衰退，各種整併、精簡人力風潮四起。對此，華碩近日發布重大訊息回應，重申大量裁員等均非事實，也遺憾這些謠言，導致社會資源的浪費。
近期各大業者因為庫存過高，導致獲利下滑，營運受挑戰。華碩（ASUS）連續2季陷入虧損窘境，為了加強集團動能，近日宣布，進行組織改造，整併電競電腦（Gaming BU）事業單位，為消費產品（Consumer BU）、商用產品（Commercial BU）、行動裝置（Mobile BU）等三大產品事業單位。
營運逆風，華碩進行組織改造
疫情期間，受惠於宅經濟，包含個人電腦、智慧型手機等消費型電子需求暴增，但隨著疫情落幕，全球開始意識到通貨膨脹的危機，以美國為首等多國央行，啟動循環升息，不惜打擊經濟，也要壓制通膨巨獸。
自今年起，全球深陷經濟走緩之苦，消費型電子需求銳減，民眾轉向收攏荷包，而華碩（ASUS）也受到本次需求衰退影響，連續2季陷入虧損窘境。
華碩於15日發布內部訊息指出，進行組織改造，將原系統事業群，包含電競電腦整併為消費產品、商用產品、行動裝置等三大產品事業單位。
這是自2017年改組後，又一次出現大幅度的內部組織變動。華碩指出，改組後兩大事業單位主管，將快速訂定營運計畫，做出適當組織調度及資源配置。至於庫存問題，將持續達成優於市場的出貨成長率，擴大後的經濟規模將有助於提升經營績效。
日前，華碩代子公司亞旭電腦公告，指出累積虧損達實收資本額二分之一，累積虧損為新台幣45.45億元，主要虧損原因是因應轉型投資物聯網、車聯網、5G等開發費用增加。
面對集團營收衰退，各種整併、精簡人力風潮四起。對此，華碩發布重大訊息回應，重申網路盛傳大量裁員一事均非事實，遺憾這些謠言，導致社會資源的浪費。
電腦、手機陷瓶頸，開拓健康醫療產業
此外，研究調查機構集邦科技（TrendForce）報告指出，個人電腦、筆電市場，由於適逢疫情以來三年一次的換機時節，原有設計製造商（ODM）從三月開始不論消費或是商務機種，開始陸續量產與出貨。
個人電腦等消費性電子仍處於低迷階段。TrendForce指出，從廣達、仁寶前兩大原有設備製造商（ODM）代工廠四月公布出貨數字，分別僅達330萬台、240萬台，甚至低於去（2022）年同期在中國封城，供應鏈斷鏈、成品出貨物流卡關的衝擊下，所繳出的320萬台、220萬台數字。
相形之下，如今的表現正說明目前終端消費市場需求低迷，加上經濟前景不明，使得業者保守看待新品上市的銷售預測。
最後，華碩面對個人電腦、手機等需求陷入瓶頸，也積極開拓不同的市場。例如，高齡化社會來臨，華碩積極發展iHARP健康長壽創新平台，透過整合院方、個人和社區的健康資訊，達到個人化精準健康，建立「新預防醫學」模式。
華碩指出，未來個人飲食習慣及基本數據，給予衛教資訊、生活型態，個人專屬飲食等建議，
並率先結合食品老牌桂冠實業，提供飲食方案，協助長者進行健康飲食管理及追蹤，拓展iHARP生態圈。
華碩強調，結合精準健康、遠距醫療和長者生活需求，打造智慧健康生態圈，以全齡健康為核心，覆蓋保健、預防、診斷、治療和照護等領域，致力成為全球精準健康的領航者。
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核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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