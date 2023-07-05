《做自己的人生教練》：如何培養「成長型思維」？這13個特點通常能在職場上發揮作用
我們想讓你知道的是
本書作者茱莉・李斯寇特－漢姆斯曾在史丹佛大學擔任新生與大學部輔導主任，因前作《如何養出一個成年人》聲名大噪，成為暢銷作家與知名講者。她在本書《做自己的人生教練》中，對傳統的成功模版提出疑問（顯然，過年期間的煩人長輩不是華人世界獨有，是全球現象）。與此同時，她也提供讀者在煩人窠臼下活出自我的實用策略。
文：茱莉・李斯寇特－漢姆斯（Julie Lythcott-Haims）
追求完美是進步的阻力
你有沒有發覺，到目前為止，我在這本書裡對你超級誠實，把我的缺點都說給你聽了？我們從小被教導不要自揭瘡疤、暴露弱點——尤其身分認同是男性的人，更常被教導不要示弱，我不是男性，我只是想先指出這點，留待後續討論。我把自己做過的一些蠢事都告訴你，雖然我寧可沒人知道，我寧可被你想像成一個完美、厲害又和善的人（既然都想像了，不如順便想像成又漂亮、又瘦、又有錢）。
但研究教授兼作家布芮妮・布朗（Brené Brown）的著作（注：《脆弱的力量》，繁體中文版由馬可孛羅出版）告訴我們，脆弱並不是可恥的事，脆弱是一種力量。如果我們敢於承認什麼會傷害我們、令我們厭惡或感到羞恥，對自己的意識說實話，或許也向幾個我們摯愛的人誠實透露，然後詳加討論下一次遇到也許可以怎麼做，我們會變得更堅強，更充分準備好迎接下一個（無可避免的）打擊到來。而且彼此之間也能建立更友好的連結。這是真的，我的人生就驗證了這件事。我是一個有很多地方需要自己努力不斷成長的人。就和你們一樣。
我在前面稍微提到卡蘿・德威克教授提出的「成長型思維」。她的研究教導我們，如果我們只注重自己有多完美或多聰明，這些自我認知其實反而會妨礙我們把握機會成長。我們害怕更大的挑戰，不敢輕易冒險，因為冒險踏出去的步伐有可能踩不穩，進而證明我們其實不完美或不聰明。關注是否完美或聰明，這種思考模式稱為「固定型思維」。相較之下，她的研究指出，我們應該關注努力的程度，因為努力絕大部分是操之在己的，這種思考模式就稱為「成長型思維」。
成長型思維
該怎麼培養成長型思維，相關資源非常多，不過以下是幾個入門概念：
- 不說「我做得很完美」，改成「這件事我會盡力做得更好」。
- 不說「我很聰明」，改成「我努力做這件事，所以有了回報」。
- 不說「這件事好難」，改成「我願意嘗試困難的事」。
- 不說「我做不到」，改成「我可以做做看，看看結果如何」。
- 不說「我很笨」 ，改成「我還沒學會做這件事」。
因為你現在所處的人生階段，在工作表現出什麼態度、怎麼樣為人處事，對你影響很大。你的上司和同事除了會建立對你的看法，也需要知道如何與你相處。而且，對於想要實現的目標，你是能步步前進，還是會落於人後，你在職場的為人將扮演要角，所以本章後續會針對如何在職場上努力學習成長給予建議。
首先設定背景：假設最起碼，你的老闆希望你聽命行事。這又可以歸結為準時來上班、穿著適合雇主所屬組織機關類型的衣服、執行分派予你的工作、成為周遭每個人生活中的助力而非阻力，以及留守在工作崗位，直到當天的班結束或待辦事項完成，這些都很基本。老闆真正希望的是你讓他們的生活輕鬆一點，而這將需要你這一方有所學習和成長。
當然了，你的期盼和需求也很重要。你期盼有機會展現你的能力、有機會把能力磨練得更熟練、被賦予更多的信任和責任、貢獻的心力得到相應的報償，同時能夠樂在工作之中。因此，應用前面與學習、成長、失敗、回饋及成長型思維相關的討論，以下是這些特點通常在職場上傾向發揮的作用。
一、做足準備
這條建議來自矽谷一間私募股權公司（為有錢客戶投資鉅款的那種地方）的資深員工，他也是四個小孩的爸爸。以下是他在工作面試方面給孩子的建議：「首先，你要認識這個組織，認識面試你的人是誰，認識他們的角色與背景，他們來自哪裡、持有什麼觀點、關心哪些事情，你要當對方是活生生的人，現在你要與他們交談，你必須像在和真人對話。
再來，你有什麼能力，不要只是說給他們聽，要實際展現給他們看。比方說吧，不要說：『我做事很努力。』想實際展現的話，你應該說：『我認為我做得好這件事，去年夏天，我得從甲地搬兩百萬塊磚頭到乙地去，很辛苦的工作，但我還是努力做到了。』不要說：『我是Excel 專家。』不如說：『我們經濟學課堂上要建構模型，我用Excel 做出這些圖表和巨集指令。』用小故事來展現你的能力與條件，不只更有說服力，也更能留下印象。」
二、與人和睦相處
得到那份工作以後，不論工作內容是什麼，八九不離十也會牽涉到其他人。心理諮商師兼暢銷書《也許你該找人聊聊》（Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, HerTherapist, and our Lives Revealed）作者蘿蕊・葛利布（Lori Gottlieb）認為，關係是職場上最重要的一件事。她說：「別人喜歡你嗎？遇事能不能信賴你？你的態度好嗎？」想與人和睦相處，你要能夠尊重別人，不論對誰都友善相待，而且對於人生經驗比你豐富或比你年長的人，你應該予以尊敬。有人說：「尊重別人前，先要受到尊重。」
但我想說，應該反過來才對。（要是我們待人處事全都像這樣，那就沒有半個人會尊重人，但每個人卻都痴痴地等著受人尊重了。）思考尊重的正確順序應該是「想受人尊重，先要尊重他人。」葛利布也說：「你如果成天神經兮兮，焦慮個沒完，而且還把這股情緒帶進職場，或者你是個完美主義者，不做到完美就什麼也做不成，你會把周圍的每一個人都逼瘋。」別誤會，我不是刻意要一語帶過焦慮的問題（這到第九章還會再談）。我只是想強調，你在職場上能否自律影響很大。
三、再厲害的人也要倒咖啡（盡你的本分）
關於咖啡這句比喻，是才華洋溢的瑞秋・西蒙（Rachel Simmons）說的，她是教育者、顧問，也是作家，著有《她們都不和我玩》（Odd Girl out）和《女孩，妳真的夠好了》（Enough as She Is）。她的著作主要關注青少女，但她也寫到，不論性別，很多年輕人初入職場時會認為以自己的聰明才智，除了最有趣、最重要的工作以外，其他雜事不該由他負責。不對。
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。