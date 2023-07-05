《做自己的人生教練》：如何培養「成長型思維」？這13個特點通常能在職場上發揮作用

文：茱莉・李斯寇特－漢姆斯（Julie Lythcott-Haims）

追求完美是進步的阻力

你有沒有發覺，到目前為止，我在這本書裡對你超級誠實，把我的缺點都說給你聽了？我們從小被教導不要自揭瘡疤、暴露弱點——尤其身分認同是男性的人，更常被教導不要示弱，我不是男性，我只是想先指出這點，留待後續討論。我把自己做過的一些蠢事都告訴你，雖然我寧可沒人知道，我寧可被你想像成一個完美、厲害又和善的人（既然都想像了，不如順便想像成又漂亮、又瘦、又有錢）。

但研究教授兼作家布芮妮・布朗（Brené Brown）的著作（注：《脆弱的力量》，繁體中文版由馬可孛羅出版）告訴我們，脆弱並不是可恥的事，脆弱是一種力量。如果我們敢於承認什麼會傷害我們、令我們厭惡或感到羞恥，對自己的意識說實話，或許也向幾個我們摯愛的人誠實透露，然後詳加討論下一次遇到也許可以怎麼做，我們會變得更堅強，更充分準備好迎接下一個（無可避免的）打擊到來。而且彼此之間也能建立更友好的連結。這是真的，我的人生就驗證了這件事。我是一個有很多地方需要自己努力不斷成長的人。就和你們一樣。

我在前面稍微提到卡蘿・德威克教授提出的「成長型思維」。她的研究教導我們，如果我們只注重自己有多完美或多聰明，這些自我認知其實反而會妨礙我們把握機會成長。我們害怕更大的挑戰，不敢輕易冒險，因為冒險踏出去的步伐有可能踩不穩，進而證明我們其實不完美或不聰明。關注是否完美或聰明，這種思考模式稱為「固定型思維」。相較之下，她的研究指出，我們應該關注努力的程度，因為努力絕大部分是操之在己的，這種思考模式就稱為「成長型思維」。

成長型思維

該怎麼培養成長型思維，相關資源非常多，不過以下是幾個入門概念：

不說「我做得很完美」，改成「這件事我會盡力做得更好」。

不說「我很聰明」，改成「我努力做這件事，所以有了回報」。

不說「這件事好難」，改成「我願意嘗試困難的事」。

不說「我做不到」，改成「我可以做做看，看看結果如何」。

不說「我很笨」 ，改成「我還沒學會做這件事」。

因為你現在所處的人生階段，在工作表現出什麼態度、怎麼樣為人處事，對你影響很大。你的上司和同事除了會建立對你的看法，也需要知道如何與你相處。而且，對於想要實現的目標，你是能步步前進，還是會落於人後，你在職場的為人將扮演要角，所以本章後續會針對如何在職場上努力學習成長給予建議。

首先設定背景：假設最起碼，你的老闆希望你聽命行事。這又可以歸結為準時來上班、穿著適合雇主所屬組織機關類型的衣服、執行分派予你的工作、成為周遭每個人生活中的助力而非阻力，以及留守在工作崗位，直到當天的班結束或待辦事項完成，這些都很基本。老闆真正希望的是你讓他們的生活輕鬆一點，而這將需要你這一方有所學習和成長。

當然了，你的期盼和需求也很重要。你期盼有機會展現你的能力、有機會把能力磨練得更熟練、被賦予更多的信任和責任、貢獻的心力得到相應的報償，同時能夠樂在工作之中。因此，應用前面與學習、成長、失敗、回饋及成長型思維相關的討論，以下是這些特點通常在職場上傾向發揮的作用。

一、做足準備

這條建議來自矽谷一間私募股權公司（為有錢客戶投資鉅款的那種地方）的資深員工，他也是四個小孩的爸爸。以下是他在工作面試方面給孩子的建議：「首先，你要認識這個組織，認識面試你的人是誰，認識他們的角色與背景，他們來自哪裡、持有什麼觀點、關心哪些事情，你要當對方是活生生的人，現在你要與他們交談，你必須像在和真人對話。

再來，你有什麼能力，不要只是說給他們聽，要實際展現給他們看。比方說吧，不要說：『我做事很努力。』想實際展現的話，你應該說：『我認為我做得好這件事，去年夏天，我得從甲地搬兩百萬塊磚頭到乙地去，很辛苦的工作，但我還是努力做到了。』不要說：『我是Excel 專家。』不如說：『我們經濟學課堂上要建構模型，我用Excel 做出這些圖表和巨集指令。』用小故事來展現你的能力與條件，不只更有說服力，也更能留下印象。」

二、與人和睦相處

得到那份工作以後，不論工作內容是什麼，八九不離十也會牽涉到其他人。心理諮商師兼暢銷書《也許你該找人聊聊》（Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, HerTherapist, and our Lives Revealed）作者蘿蕊・葛利布（Lori Gottlieb）認為，關係是職場上最重要的一件事。她說：「別人喜歡你嗎？遇事能不能信賴你？你的態度好嗎？」想與人和睦相處，你要能夠尊重別人，不論對誰都友善相待，而且對於人生經驗比你豐富或比你年長的人，你應該予以尊敬。有人說：「尊重別人前，先要受到尊重。」

但我想說，應該反過來才對。（要是我們待人處事全都像這樣，那就沒有半個人會尊重人，但每個人卻都痴痴地等著受人尊重了。）思考尊重的正確順序應該是「想受人尊重，先要尊重他人。」葛利布也說：「你如果成天神經兮兮，焦慮個沒完，而且還把這股情緒帶進職場，或者你是個完美主義者，不做到完美就什麼也做不成，你會把周圍的每一個人都逼瘋。」別誤會，我不是刻意要一語帶過焦慮的問題（這到第九章還會再談）。我只是想強調，你在職場上能否自律影響很大。

三、再厲害的人也要倒咖啡（盡你的本分）

關於咖啡這句比喻，是才華洋溢的瑞秋・西蒙（Rachel Simmons）說的，她是教育者、顧問，也是作家，著有《她們都不和我玩》（Odd Girl out）和《女孩，妳真的夠好了》（Enough as She Is）。她的著作主要關注青少女，但她也寫到，不論性別，很多年輕人初入職場時會認為以自己的聰明才智，除了最有趣、最重要的工作以外，其他雜事不該由他負責。不對。