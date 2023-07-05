《做自己的人生教練》：永遠別低估小睡15分鐘的力量——19項自我照顧清單讓你的生活更美好
我們想讓你知道的是
在寫作的過程中，茱莉・李斯寇特－漢姆斯描述自己遇到的數百名20幾、30幾歲的年輕人，大多覺得自己只是在「扮演大人」，深感焦慮、壓力與疲倦。在本書，她以自身體認與多年輔導經驗，為讀者提供解方。更重要的是，作者引用數十位實際訪談的案例故事，告訴讀者，別只聽她說，聽聽所有與讀者有同樣煩惱的人怎麼想、怎麼說、怎麼做。
文：茱莉・李斯寇特－漢姆斯（Julie Lythcott-Haims）
十九個技巧，生活更美好
我朋友喬伊・霍特葛瑞夫，西北大學的工程學教授兼主任，見過無數聰明伶俐卻被焦慮壓垮的學生。因為喬伊這個人對人類心靈的信心不亞於他對工程原理的信心，他說服西北大學的「在位者」讓他成立「個人發展工程事務處」，教導工程學生即興劇、搖擺舞、情緒商數等等，當作「邀請學生在工作中投入靈魂」的方法。但他設了機會，不代表學生就會自動來報名。事實上，學生興趣缺缺。於是他想出一個理由來吸引他們的左腦：「想有巔峰表現，照顧好自己是務實的辦法。」結果奏效了！
根據我向喬伊學到的事和我自己的人生經驗，以下是阿姨給你的自我照顧指引。（自我照顧不必購買一大堆產品，也不用仿效你在Instagram上看到的各種完美形象。有很多方法和形式，不必一定要花錢消費，或挪用不屬於你的文化。）阿姨列出的自我照顧清單，其實無非是些關心自己的老派方法：
一、深呼吸
廢話。但你知道嗎？你的心臟和肺合跳的浪漫舞蹈，可以有效控管你的情緒，也是你身體健康的基礎。認識你的呼吸節奏：什麼會讓你呼吸急促，怎麼樣能平緩下來。自我覺察會帶來更良好的心肺健康。焦慮來襲時，深呼吸也是回復放鬆狀態的好方法。
二、睡個好覺
小時候，爸爸媽媽會要求你在固定時間上床睡覺，等你老了，可能用盡方法也很難維持熟睡。所以中間這幾年很可能是你睡覺最幸福的歲月，想要幾點睡覺、睡在哪裡、如何入睡都決定在你。對了，你如果是老愛吹噓自己睡很少的那種人，建議你別再這樣了。你有可能是迫於無奈而睡得很少，比如你爸媽要求你所有科目都要拿A，不在乎你睡多睡少。又或者你所在的職場有類似觀念（例如推崇奮鬥文化）。
無論如何，別再這樣就對了。當大家都在吹噓自己不用睡覺，會形成一種比較「誰睡得比誰少」的有害文化。（就跟吹噓自己經常喝得酩酊大醉一樣。嘿，如果就是你，這也是你最好停止的事，如果你還希望當個正常運作的大人。）你的身體和頭腦真的會在睡覺時充電更新（我是說真的）。健康長壽的的人生得力於睡眠。所以從現在開始，該怎麼做就去做，改成吹噓自己每天能睡足八小時怎麼樣呢？
三、多喝水
科學家說，人體約可忍受三星期不進食，但不喝水只能撐三到四天，因為沒有水，器官就會開始停止運作。（從這方面看，《我要活下去》的節目又有了全新的意義，對吧？）很多飲料含水（如果汁、汽水、咖啡、茶）。但每天仍應該喝下充足的白開水，你的引擎才能運轉滑順。
四、動起來
身體需要你選擇喜愛的活動，實際動起來。如果你的運動能力有限，向照顧者或物理治療師尋求協助。瑜珈、皮拉提斯、健身操、太極拳、舉重都是和緩的運動，但一樣能穩定鍛鍊肌肉，達到流汗強身效果。有氧運動可以走路、游泳、跑步、上武術班、球類運動、跳舞、園藝工作、騎單車。不論你做哪一種運動，目的是要強化你的心肺功能，鍛鍊靈活的肌肉、關節和肢體協調。你也會喜歡運動後分泌腦內啡，喜悅流遍全身的感覺。疫情期間，我好幾度深陷沮喪，甚至屢次感到絕望，都是踩完跑步機獲得的腦內啡將我拯救出來。
五、吃得營養
食物等同燃料。光是放慢步調，好好品嘗食物，對你的靈魂都有好處。阿姨年紀一把，見過很多飲食風潮來了又走，我永遠不會跟你說，哪種飲食方式對你的身體和生活型態最好。該怎麼吃、該吃什麼能讓你有飽足感，又能維持腸胃消化健康，你得自己尋找答案。可能的話，吃東西應該要讓你開心。（我沒有明說，但若你覺得自己有飲食方面的障礙，阿姨鼓勵你尋求協助。本章「別只聽我說」的部分也會介紹一位患有飲食障礙症者莎拉的案例，希望對你有幫助。）
六、伸張你的自主權
如果你的父母對你保護過了頭，隨時都要知道你的行蹤，一舉一動都命令你該怎麼做，每一件小事都要求稟報，一天到晚耳提面命，又或對你百般挑剔，或者任何大小事都搶著替你處理，那麼你的父母或監護人很可能在無形中損害了你的自主權，但自主權是身心健康和執行功能的基礎。好好照顧自己，代表你有必要告訴這些一片好心的家人：「我愛你們，但這些事我可以自己來。至少我會自己嘗試。」
這會是你與父母劃立健康界線的一大步，你要能當個健全的大人，這是必經的過程。有必要的話，你可以在這一段貼上便利貼，拿給需要的人看。（新研究發現，父母極力替你緩和恐懼，好讓你不用經驗恐懼，有可能反倒把這些恐懼轉化成嚴重的焦慮。比方說你怕黑，父母於是確保你永遠不會置身黑暗；你害怕獨處，父母於是確定你隨時有人陪；你挑食，父母於是只準備你愛吃的食物。）如果你對上述內容有共鳴，也建議你與父母和諮商師談一談。
七、消化你的感受
我的英國母親和她的同鄉，光是想到對事物有任何感受就渾身哆嗦，更不用說與人談論感受了。我很多亞裔的同事與朋友，也都如此描述他們的父母。另外不論族裔或國籍都有權威型父母，對育兒擺出「不聽話就滾蛋，老子說了算」的姿態，絲毫不在乎你的感受、看法或需求。此外也有情感忽視或虐待的父母，對你視而不見或施加傷害。（如果你不是被這樣的父母照顧大的，請務必要感謝上蒼！）
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。