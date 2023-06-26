談青年教育政策與當代青年困境：當學校成為工廠，受高等教育只為了「就業」嗎？
我們想讓你知道的是
在升學主義與迎合求職市場之下，學生進入校園，彷彿在工廠輸送帶上面，被塞入一個一個的模具，產出一個一個「好用」的員工，畢業後即可以直接進入產業，為企業所用。這也導致台灣人的整個學生時代都在張望「未來」，沒有餘裕活在「現在」。
文：陳思妤（作者為台灣學生聯合會副秘書長、國立政治大學法律學系四年級）
「高等教育」的目的究竟是什麼？是為了更深入的學術研究？是為了崇高的價值創造及改革推動？還是為了適應勞動市場的技能養成？我想，百百種人、可能會有百百種論證與答案。
然而，即便我們對於高等教育的目的擁有不同見解，我們卻很習慣將高等教育機構進行排名。「年度最佳大學」、「私立學校排行榜」、「企業最愛大學生排行榜」⋯⋯民間依照不同的標準，例如「社會聲望」、「學術成就」、「產學合作」、「國際化程度」等，將大專校院排列名次，影響並鞏固了學生選填志願的考慮因素。
為了排名靠前、為了爭取到更多經費與委辦計畫、為了吸引更多學子就讀等等目標，教育現場無不使出渾身解數，貼合勞動力需求而培育人才。這也影響到大學的辦學，民眾喜歡的系所與課程更開、民眾沒興趣的系所與課程更縮，學制與教學方法愈來愈依照市場利益修正。
然而這樣對於社會發展與創新是好的嗎？學校制度愈來愈往市場偏好靠近，這樣固然有助於企業利益，但是對於國家而言是樂見的嗎？
筆者嘗試透過本文，討論台灣高等教育的市場化現象，進而探究「高等教育」與「就業」的互動關係，最後回答青年教育學系當中，「放寬修業年限」、「強化學以致用」、「增加在職訓練」、「推動國際連結」的政策制定迫切程度。
「學習」為了誰？升學主義及高等教育市場化的難題
首先，在討論高等教育的教育方針制定之前，應該要先討論「學習」的目的。在十二年國民基本教育政策之下，前九年的「國民教育」與後三年的「高級中等教育」，目的皆為提升國民基本知能，培養現代公民素養，提升國家競爭力並實現社會公平正義。
然而，在升學主義的影響下，學生被所謂「考上好學校」的思想佔據，一心一意追求成績與學習歷程的展現，卻忽略了其他領域的人格發展及自我潛能的探索，例如過度追求競賽、獎項與營隊參與等，而沒有餘裕從事自己真正的興趣。
高等教育亦然。《高教崩壞：市場化、官僚化與少子女化的危機》（戴伯芬等，2015）一書中，林宗弘老師提及，一九七〇年代的大學被視為一種公共投資。大學所訓練出來的人才具有外部性，社會得以享受其研究成果，勞工需求者、個別廠商等也無需出錢培養大學生技能，因此此時大學的資金大多來自國家稅收，由國家資助這個「知識的公共財體制」。
一九八〇年代後，美國部分大學引進新自由主義（neoliberalism）的經濟學觀點，主張大學學歷是一種自我投資，將其當作商品向大學購買，且認為大學應該面對類似市場機制的競爭，逐漸自負盈虧；至於學歷這個「商品」，則應該讓學生與廠商自由選擇，並以市場機制決定其價值高低。
千禧年後，面對全球經濟衰退與資本主義競爭，各國開始吸引資金投入科技產業發展，政府也鼓勵學校與民間資本合作，產生「知識經濟」和「創意經濟」。債務負擔日漸增加的政府，無法繼續投資大學這個公共財，因此許多工業國家推動「評鑑制度」、「產學合作」，減少高等教育經費、提高學費，同時期待私人資本進入校園能夠創造出新的科技成長。這就是「學術資本主義」（academic capitalism）的擴張。
企業與校園的合作，在台灣並不少見。比較近期的案例是高苑科技大學，因財務狀況惡化，在2022年公告列為專案輔導學校，若未能在公告期限內改善，下一學年度將全面停止招生，並於學年結束時停辦。對此，2023年05月31日的新聞指出，台灣鋼鐵集團向高苑科大捐贈2.8億元，今年年底前再加1億元。
校方表示，未來校名計畫改成「台鋼科技大學」，高苑科大畢業生也有機會優先錄取台鋼集團的實習與工作。
另外，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》也在2021年施行。這部法律為了促進國家重點領域產學合作及人才培育之創新、提升國立大學研究發展成果效益、強化產業競爭力，排除多達十三部法律在大學校內的適用，使產業能夠更有效地參與大學產學治理。
企業與學校合作，拉近學生與企業的距離，這固然是美事一樁；但是，企業藉由捐助款項給大學，在校內開設產學合作課程、成立學院，甚至參與校務運作，是否將會增進企業對校內事務的話語權，進而使大學更加受到企業牽制？
換言之，學校直接依照企業的需求，為其培養人才，學生畢業後直接進入該企業工作。雖然保障了職涯發展與穩定的工作，但是這是否代表著，大學的研究成果與人才培育將完全為企業所用？這樣強調企業導向的高等教育，對於社會發展是否有助益？
學生為了受到學校青睞而刻意挑選有助升學的生涯規劃、高等教育市場化與公共化的困難抉擇，如今在教育現場仍然不斷地受到反思與辯論。
青年教育學習強調就業取向，是利是弊？
回到本文主題，靑年教育學習，如「放寬修業年限」、「強化學以致用」、「增加在職訓練」、「推動國際連結」的政策制定迫切程度為何？
對於後三者，我樂見其成；我認為，在學習時，如果能夠了解知識於職場的應用狀況，並且適度地與國際互動交流，將能夠有助於學生找到自身定位，規劃職涯發展。
但是對於「放寬修業年限」，我則抱持著保留態度。
近年來，簡化學位取得程序，儘速投入職場，似乎是大專校院的趨勢。這樣的現象背後隱含著的其實就是前段所提及的「高等教育市場化」：學位只是商品，學生來學校受到其「買到的」教育，獲得畢業證書之後，立刻投入職場，成為勞動力。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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