你在職場「鞠躬盡瘁」了嗎？四個步驟治癒「燃燒殆盡症候群」
我們想讓你知道的是
動機就像火種，是努力的理由，要保持熱情和活力就像「薪柴」做為火勢的調節，人際關係與職場環境是外在環境因素。要維持充實的工作幹勁、持續努力的狀態，火種、薪柴、環境這三者缺一不可，任何一個環節發生問題都會無法燃燒。
文：愛自己
一般人所說的七年之癢，通常是指感情或婚姻，有趣的是在我入職場的第二個七年，竟然想要離開現任，因為感覺心力耗竭、失去熱情。
當時沒有安靜離職這個名詞，但我確實只做最低限度工作，心理上與工作脫節，甚至想離職躺平！
但我的家庭狀況無法允許我如此任性，所以每天上班都是一場戰爭，睜開沉重的眼皮，在最後一刻出門，總是最後一位到辦公室的人，然後只想趕快下班離開，全身像背上了百斤重的盔甲，痠痛又疲憊。
不醒的惡夢讓我也受不了，我知道若不改變就完蛋了，決定放自己假二週，前一週是放下一家老小自己遠行，後一週打算每天找一個臨時工作，洗盤子、代客泊車、當清潔工……只要不違法，都好。
慎重其事跟家人道別，還將小摺搬上我的小車，準備流浪去！一路開到嘉義找了很大的旅館住下，準備思考人生的意義，在他鄉晃蕩了二天，騎著腳踏車發呆了一晚，我就打道回府，休息了一週，啥事也沒做，就乖乖上班了。
若干年後，我才知道自己面臨了Burnout，最近看到這本剛出版的新書《燃燒殆盡的人》，更是恍然大悟：原來「燃燒殆盡」是任何人都有可能發生的現象，幸好我那時自己找到解方，否則就可能登出職場、甚至社會了！
你還好嗎？
很多人往往不自覺有狀況，會強行壓抑將工作丟下的衝動，咬牙撐過去當作一切都沒問題，真正愛自己的人，不要忽視身心狀況，要真心誠意問問自己，看看自己是不是出現了：
- 不斷感覺身心被消耗失去能量
- 對工作產生逃避感，態度變得冷漠
- 工作效率變差
作者一語中的：「以前就算發生糟糕的事情，靠著努力總還能勉強撐過去，但現在卻如同心中指引方向的明燈熄滅了一般，你的力量與幹勁都一起流失了，這就是使人從社會脫節的『燃燒殆盡症候群』」。
今天又blue了嗎？
書中對這個症頭有明確描述：「燃燒殆盡症候群會帶給身體深深的疲勞感，也會讓情感陷入枯竭，與心理疾病的憂鬱症有相同的病癥，但還不到醫學上定義為疾病的程度。」根據世界衛生組織定義，是一種由慢性工作壓力導致的症候群，症狀包含「精神耗盡、對工作的心裡距離增加、對工作的負面感覺、以及工作效率的減少」。職業過勞不被歸類為一種醫學疾病。
我們常會在報導或周遭的消息中聽到平時過度努力的人，在某一天突然因為筋疲力竭而倒下。這是完全燃燒自己的人，其實還有「燒完了」跟「燒不了」的狀況。
要維持充實的工作幹勁、持續努力的狀態，就像燃燒一般，我們將自己的身心健康當成燃料，動機就像火種，是努力的理由，要保持熱情和活力就像「薪柴」做為火勢的調節，人際關係與職場環境是外在環境因素。火種、薪柴、環境這三者缺一不可，任何一個環節發生問題都會無法燃燒。
燒腦了嗎？
《燃燒殆盡的人》的作者，認為在這個燃燒殆盡症候群不斷出現的社會背景下，有以下因素會讓「火種、薪柴、環境」的平衡被打破：
- 情報過多
- 交流過多
- 雇傭型態與價值觀的變化
- 努力卻得不到回報的剝奪感
心力會快速燒盡與職業、個性、資質無關，誰都可能會燃燒殆盡與人的職業、個性、資質無關，其實每個人都有燃燒殆盡的風險。但容易發生心理障礙的人通常也具有「認真」、「一板正經」、「愛逞強」等特質，像責任感強的完美主義者、對公平正義特別敏感的人，或是有強烈的同理心與心思細膩的人。
作者指出，現在社會急遽變遷，有越來越多的人陷入燃燒殆盡症候群，或許是因為情報過多、交流過多、僱傭型態與價值觀的變化，或是努力卻得不到回報的剝奪感。
我開始調整自己的步調
《燃燒殆盡的人》寫道，「好好休息」也是才能的一種，書中寫得很具體：「要治癒燃燒殆盡症候群所帶來的心理不適有固定的程序，分別是以下四個步驟：
步驟一：安全生活，就是讓身心好好休息。
步驟二：日常生活，「正常地過生活」。
步驟三：社會生活，要認真玩耍、認真工作。
步驟四：健全生活，為了未來而努力。
從我自身經驗來看，那次觸發burnout的條件可能跟「長期過勞」、「經濟壓力」、「親密關係壓力」、「缺乏休息放鬆」有蠻大的關聯，我經歷了步驟一，就調適過來了。
不用太複雜的方法，我透過「自我放逐」的放空，給自己緩衝空間，也有適當的放鬆，抽離工作從事其他休閒活動，將腦中龐大的內容釋放，重新「格式化」清出部分空間，這樣又是職場好漢一條了！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：你在職場已經「鞠躬盡瘁」了嗎？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。