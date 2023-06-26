你在職場「鞠躬盡瘁」了嗎？四個步驟治癒「燃燒殆盡症候群」

文：愛自己

一般人所說的七年之癢，通常是指感情或婚姻，有趣的是在我入職場的第二個七年，竟然想要離開現任，因為感覺心力耗竭、失去熱情。

當時沒有安靜離職這個名詞，但我確實只做最低限度工作，心理上與工作脫節，甚至想離職躺平！

但我的家庭狀況無法允許我如此任性，所以每天上班都是一場戰爭，睜開沉重的眼皮，在最後一刻出門，總是最後一位到辦公室的人，然後只想趕快下班離開，全身像背上了百斤重的盔甲，痠痛又疲憊。

不醒的惡夢讓我也受不了，我知道若不改變就完蛋了，決定放自己假二週，前一週是放下一家老小自己遠行，後一週打算每天找一個臨時工作，洗盤子、代客泊車、當清潔工……只要不違法，都好。

慎重其事跟家人道別，還將小摺搬上我的小車，準備流浪去！一路開到嘉義找了很大的旅館住下，準備思考人生的意義，在他鄉晃蕩了二天，騎著腳踏車發呆了一晚，我就打道回府，休息了一週，啥事也沒做，就乖乖上班了。

若干年後，我才知道自己面臨了Burnout，最近看到這本剛出版的新書《燃燒殆盡的人》，更是恍然大悟：原來「燃燒殆盡」是任何人都有可能發生的現象，幸好我那時自己找到解方，否則就可能登出職場、甚至社會了！

你還好嗎？

很多人往往不自覺有狀況，會強行壓抑將工作丟下的衝動，咬牙撐過去當作一切都沒問題，真正愛自己的人，不要忽視身心狀況，要真心誠意問問自己，看看自己是不是出現了：

不斷感覺身心被消耗失去能量 對工作產生逃避感，態度變得冷漠 工作效率變差

作者一語中的：「以前就算發生糟糕的事情，靠著努力總還能勉強撐過去，但現在卻如同心中指引方向的明燈熄滅了一般，你的力量與幹勁都一起流失了，這就是使人從社會脫節的『燃燒殆盡症候群』」。

今天又blue了嗎？

書中對這個症頭有明確描述：「燃燒殆盡症候群會帶給身體深深的疲勞感，也會讓情感陷入枯竭，與心理疾病的憂鬱症有相同的病癥，但還不到醫學上定義為疾病的程度。」根據世界衛生組織定義，是一種由慢性工作壓力導致的症候群，症狀包含「精神耗盡、對工作的心裡距離增加、對工作的負面感覺、以及工作效率的減少」。職業過勞不被歸類為一種醫學疾病。

我們常會在報導或周遭的消息中聽到平時過度努力的人，在某一天突然因為筋疲力竭而倒下。這是完全燃燒自己的人，其實還有「燒完了」跟「燒不了」的狀況。

要維持充實的工作幹勁、持續努力的狀態，就像燃燒一般，我們將自己的身心健康當成燃料，動機就像火種，是努力的理由，要保持熱情和活力就像「薪柴」做為火勢的調節，人際關係與職場環境是外在環境因素。火種、薪柴、環境這三者缺一不可，任何一個環節發生問題都會無法燃燒。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

燒腦了嗎？

《燃燒殆盡的人》的作者，認為在這個燃燒殆盡症候群不斷出現的社會背景下，有以下因素會讓「火種、薪柴、環境」的平衡被打破：

情報過多 交流過多 雇傭型態與價值觀的變化 努力卻得不到回報的剝奪感

心力會快速燒盡與職業、個性、資質無關，誰都可能會燃燒殆盡與人的職業、個性、資質無關，其實每個人都有燃燒殆盡的風險。但容易發生心理障礙的人通常也具有「認真」、「一板正經」、「愛逞強」等特質，像責任感強的完美主義者、對公平正義特別敏感的人，或是有強烈的同理心與心思細膩的人。

作者指出，現在社會急遽變遷，有越來越多的人陷入燃燒殆盡症候群，或許是因為情報過多、交流過多、僱傭型態與價值觀的變化，或是努力卻得不到回報的剝奪感。

我開始調整自己的步調

《燃燒殆盡的人》寫道，「好好休息」也是才能的一種，書中寫得很具體：「要治癒燃燒殆盡症候群所帶來的心理不適有固定的程序，分別是以下四個步驟：

步驟一：安全生活，就是讓身心好好休息。

步驟二：日常生活，「正常地過生活」。

步驟三：社會生活，要認真玩耍、認真工作。

步驟四：健全生活，為了未來而努力。

從我自身經驗來看，那次觸發burnout的條件可能跟「長期過勞」、「經濟壓力」、「親密關係壓力」、「缺乏休息放鬆」有蠻大的關聯，我經歷了步驟一，就調適過來了。

不用太複雜的方法，我透過「自我放逐」的放空，給自己緩衝空間，也有適當的放鬆，抽離工作從事其他休閒活動，將腦中龐大的內容釋放，重新「格式化」清出部分空間，這樣又是職場好漢一條了！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：你在職場已經「鞠躬盡瘁」了嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航