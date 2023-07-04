琉璃尋父成為高句麗第二任王，原來韓劇流行的「身世之謎」有歷史淵源

文：花花

你爸爸不是普通人，他離開了扶餘，去南方建立國家當上國王。他在七角岩石的松樹底下藏有給你的東西，找到之後就去找爸爸吧。

上回我們提到朱蒙為了躲避兄弟的殺人計畫，獨自離開扶餘國的故事，如果不知道這段內容，可以先看這篇。朱蒙在離開扶餘前，跟妻子做了最後的道別，妻子禮氏（以前的女性真可憐，文字記錄永遠只有姓氏，沒有名字）淚流滿面，說自己已經懷上朱蒙的孩子。然而朱蒙為了保命，仍然決意南下到卒本國，給了禮氏一份信物，交代她要藏好，未來要給兒子的。

沒有父親的兒子

朱蒙（주몽）就像自己的父親解慕漱（해모수）一樣，在老婆懷孕時不得已而離開了對方。然而禮氏也如同朱蒙的母親柳花（유화）一樣，依然全心照顧孩子長大成人，這個孩子就是琉璃（유리）。

某天，琉璃正在玩彈弓遊戲，卻沒想到不慎擊中了水缸，水缸物主太太很生氣大罵：「沒有父親的小孩都是這樣玩的是吧？」這句話讓琉璃產生了創傷症候群，從此以後開始問母親禮氏：「我爸爸是誰？他在哪裡？」禮氏猶豫了一陣子，慢慢說道：「你爸爸不是普通人，他離開了扶餘，去南方建立國家當上國王。他在七角岩石的松樹底下藏有給你的東西，找到之後就去找爸爸吧。」

Photo Credit: yeowatzup @ CC BY 2.0 朱蒙

尋父線索

從此之後，琉璃每天上山下溪，就只為了尋找爸爸留下的信物。某天，他從山間溪谷一身疲憊回到家，坐在大廳地板上，哀嘆著：「七角岩石的松樹到底在哪裡。」垂頭喪志之際，看到腳旁的石柱底下的石頭剛好是七個角，往上一看這根柱子居然就是一顆松樹。他把手小心翼翼伸進石縫中，竟然找出爸爸留給自己的信物，裡面是一塊斷掉的劍刃。

得知身世

琉璃找到信物後欣喜萬分，一路往南到高句麗的卒本城（졸본），到宮外門前要求見父親。琉璃終於把手上的信物拿給朱蒙看，朱蒙驚訝地拿出另一半的劍刃，完全吻合。這是同一把劍。 朱蒙驚喜之餘，向周邊的人說：「琉璃就是我的兒子。」過後，琉璃承接朱蒙的大位，成為了高句麗的第二任王。

觀後感

看完這篇故事，想到台劇和韓劇在20年前都很流行「身世秘密」類型的橋段，通常都是突然發生車禍，送醫急救後剛好驗了DNA，然後發現自己其實是誰誰誰（大人物）的小孩。這些情節原來在歷史故事中早已發生過，只是加上現代技術和情節罷了。所謂鑑古觀今，的確是很好的生活教材。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【琉璃王】告訴你人生答案在哪裡

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航