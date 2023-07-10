《紫微攻略・紫微斗數新手村》：命盤的主體是解釋星曜，要靠推論而不是背誦
我們想讓你知道的是
雖然背誦的學習方式看似讓我們很快地學會紫微斗數，只要背幾個簡單的解釋就可以馬上幫人看盤，而且也有點準確度，但是當你希望學會更多學理的時候，其實就會掉入背誦的地獄了，因為怎麼背都背不完。
文：大耕老師
命盤的主體：解釋星曜
紫微斗數利用十四顆主星的十二種排列組合，搭配其它輔星，建構出一個人在每個宮位的價值態度，以及因為這個價值態度產生的反應跟現象。主星就如同宮位內主要的話事者、單位內的主管。
因此，對於宮位的解釋，我們只需要對照主星的價值態度去解釋就可以推算出這個人的情況，這是前面提到的解盤基本邏輯，但是大多數的人在這個部分卻掉入背誦的地獄，好比說光是一顆貪狼星就要去理解它在十二宮的涵義，在命宮是什麼意思、在夫妻是什麼意思、在官祿是什麼意思blah-blah-blah，本命盤的解釋背完了再換運限盤，如果是雙星組合，又有其它的解釋，再加上四化跟煞星等組合，根本沒完沒了，這就是許多人即便學習紫微斗數多年，對星曜的理解程度還停留在貪狼是桃花、巨門是口舌這樣的程度的原因。因為當訊息量一龐大，人腦就會趨向記憶熟悉的事物，任何學問都是如此。
雖然背誦的學習方式看似讓我們很快地學會紫微斗數，只要背幾個簡單的解釋就可以馬上幫人看盤，而且也有點準確度，但是當你希望學會更多學理的時候，其實就會掉入背誦的地獄了，因為怎麼背都背不完。早期的古書薄薄一本數萬字就可以教完整套紫微斗數，就是因為那不是背誦出來的，而是「推論」出來的，書上所寫的東西只是呈現最後的結果，至於推論的方式需要自己去理解，或者說需要老師的指點。
星曜的學習重點在於每顆星的「中心價值」。主星的中心價值從哪裡可以找到呢？每本書談到主星的時候，都會提到這個星曜的五行、化氣以及解釋，其實真正的重點正是「化氣」。化氣的意思是，削去外界任何條件後，最後剩下來的―星曜的中心價值。每顆星曜的解釋其實都是圍繞著這個中心價值所建構出來的。
所以我們其實不需要背誦星曜的解釋，而是學習依照星曜中心價值去對應宮位的涵義再做出解釋。例如紫微星化氣為尊，尊是尊貴、自尊心的意思，因此當紫微星放在本命盤財帛宮，表示這個人天生在面對金錢的態度上，有他追求的自尊心，期待被尊貴地對待，那我們就可以想像：這個人想找的賺錢方式會希望是能跟大家說得出口的、希望花錢的方式可以讓大家羨慕，因為那是他的自尊心所在。
雖然能否真的如此要看運限盤，但是他本身具備這樣的特質就容易往這方面去追求。如果這是在運限盤，當然我們就可以說這個人花錢總是會買好的東西，重視東西的品質跟品牌（因為要讓大家羨慕），這才是星曜的解釋方法。
圖十七是各星曜化氣的涵義。依照這張星曜化氣表和其基本定義，我們就可以開始解讀各星曜在命盤各宮位的涵義，基本的步驟是：
1. 先看是哪個宮位。假設是本命盤僕役宮，宮位的意思是天生對於朋友的態度、喜歡交往的朋友類型。
2. 再看所座落的星曜化氣是什麼。例如是廉貞星，廉貞化氣為囚，是一種自我約束的意思。所以這個人對待朋友和交友方式會是懂得挑選朋友，因為他會約束自己的態度，做出對自己來說「對」的選擇（當然不見得是真的「對」，但是他自己心情上是如此）。
對宮兄弟宮是這個人展現出來給人看到的交友態度，也是他內心對於朋友的想法。若此時對宮是貪狼，貪狼化氣為桃花，是慾望的意思，所以這個人展現出來的交友態度是八面玲瓏的，大家會覺得他跟很多人都很好，尤其是異性。這是因為他的內心有交朋友的慾望，所以展現出來的態度與樣貌便是跟朋友蠻親近的，這樣的態度當然也容易吸引異性靠近，但是因為僕役宮是廉貞，所以他還是會選擇朋友，他會覺得自己其實很挑朋友。
3. 利用宮位的涵義對應星曜的涵義來推論，就可以做出比較細膩的解釋，這才是紫微斗數在星曜解釋上的基本用法。剛開始學習時，因為還不習慣推論，所以建議用自己知道的命盤對應星曜的化氣跟宮位，去做推論並練習，看看推論是否吻合現象。
4. 如果宮內有兩顆星曜存在怎麼辦呢？剛開始可以先試著兩顆星曜都解釋，等到熟練以後，就可以再加上宮內的各種條件，這樣就不用靠死背了。所有書籍對於星曜的解釋都是這樣推演出來的，只是推演的過程中夾雜了各種老師的自我觀點，所以摻水度很高，剛開始學習時或許可以參考一下這些書籍，但要學得好，還是要學會自己推論。
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書籍介紹
本文摘錄自《紫微攻略・紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報文化出版
作者：大耕老師
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。