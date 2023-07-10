《紫微攻略・紫微斗數新手村》：命盤的主體是解釋星曜，要靠推論而不是背誦

文：大耕老師

命盤的主體：解釋星曜

紫微斗數利用十四顆主星的十二種排列組合，搭配其它輔星，建構出一個人在每個宮位的價值態度，以及因為這個價值態度產生的反應跟現象。主星就如同宮位內主要的話事者、單位內的主管。

因此，對於宮位的解釋，我們只需要對照主星的價值態度去解釋就可以推算出這個人的情況，這是前面提到的解盤基本邏輯，但是大多數的人在這個部分卻掉入背誦的地獄，好比說光是一顆貪狼星就要去理解它在十二宮的涵義，在命宮是什麼意思、在夫妻是什麼意思、在官祿是什麼意思blah-blah-blah，本命盤的解釋背完了再換運限盤，如果是雙星組合，又有其它的解釋，再加上四化跟煞星等組合，根本沒完沒了，這就是許多人即便學習紫微斗數多年，對星曜的理解程度還停留在貪狼是桃花、巨門是口舌這樣的程度的原因。因為當訊息量一龐大，人腦就會趨向記憶熟悉的事物，任何學問都是如此。

雖然背誦的學習方式看似讓我們很快地學會紫微斗數，只要背幾個簡單的解釋就可以馬上幫人看盤，而且也有點準確度，但是當你希望學會更多學理的時候，其實就會掉入背誦的地獄了，因為怎麼背都背不完。早期的古書薄薄一本數萬字就可以教完整套紫微斗數，就是因為那不是背誦出來的，而是「推論」出來的，書上所寫的東西只是呈現最後的結果，至於推論的方式需要自己去理解，或者說需要老師的指點。

星曜的學習重點在於每顆星的「中心價值」。主星的中心價值從哪裡可以找到呢？每本書談到主星的時候，都會提到這個星曜的五行、化氣以及解釋，其實真正的重點正是「化氣」。化氣的意思是，削去外界任何條件後，最後剩下來的―星曜的中心價值。每顆星曜的解釋其實都是圍繞著這個中心價值所建構出來的。

所以我們其實不需要背誦星曜的解釋，而是學習依照星曜中心價值去對應宮位的涵義再做出解釋。例如紫微星化氣為尊，尊是尊貴、自尊心的意思，因此當紫微星放在本命盤財帛宮，表示這個人天生在面對金錢的態度上，有他追求的自尊心，期待被尊貴地對待，那我們就可以想像：這個人想找的賺錢方式會希望是能跟大家說得出口的、希望花錢的方式可以讓大家羨慕，因為那是他的自尊心所在。

雖然能否真的如此要看運限盤，但是他本身具備這樣的特質就容易往這方面去追求。如果這是在運限盤，當然我們就可以說這個人花錢總是會買好的東西，重視東西的品質跟品牌（因為要讓大家羨慕），這才是星曜的解釋方法。

Photo Credit: 時報文化

圖十七是各星曜化氣的涵義。依照這張星曜化氣表和其基本定義，我們就可以開始解讀各星曜在命盤各宮位的涵義，基本的步驟是：

1. 先看是哪個宮位。假設是本命盤僕役宮，宮位的意思是天生對於朋友的態度、喜歡交往的朋友類型。

2. 再看所座落的星曜化氣是什麼。例如是廉貞星，廉貞化氣為囚，是一種自我約束的意思。所以這個人對待朋友和交友方式會是懂得挑選朋友，因為他會約束自己的態度，做出對自己來說「對」的選擇（當然不見得是真的「對」，但是他自己心情上是如此）。

對宮兄弟宮是這個人展現出來給人看到的交友態度，也是他內心對於朋友的想法。若此時對宮是貪狼，貪狼化氣為桃花，是慾望的意思，所以這個人展現出來的交友態度是八面玲瓏的，大家會覺得他跟很多人都很好，尤其是異性。這是因為他的內心有交朋友的慾望，所以展現出來的態度與樣貌便是跟朋友蠻親近的，這樣的態度當然也容易吸引異性靠近，但是因為僕役宮是廉貞，所以他還是會選擇朋友，他會覺得自己其實很挑朋友。

3. 利用宮位的涵義對應星曜的涵義來推論，就可以做出比較細膩的解釋，這才是紫微斗數在星曜解釋上的基本用法。剛開始學習時，因為還不習慣推論，所以建議用自己知道的命盤對應星曜的化氣跟宮位，去做推論並練習，看看推論是否吻合現象。

4. 如果宮內有兩顆星曜存在怎麼辦呢？剛開始可以先試著兩顆星曜都解釋，等到熟練以後，就可以再加上宮內的各種條件，這樣就不用靠死背了。所有書籍對於星曜的解釋都是這樣推演出來的，只是推演的過程中夾雜了各種老師的自我觀點，所以摻水度很高，剛開始學習時或許可以參考一下這些書籍，但要學得好，還是要學會自己推論。

相關書摘 ▶《紫微攻略・紫微斗數新手村》：「疾厄宮」是古人用大數據統計出來的健康調查表

書籍介紹

本文摘錄自《紫微攻略・紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報文化出版

作者：大耕老師

抓漏錯誤觀念，

補強正確邏輯！

一看盤就腦霧？論命常常不得要領嗎？

通透紫微斗數解盤的底層邏輯，晉級高手的命理橋樑書

讓學習無縫接軌、解盤不卡關

本書特色

科普搞不懂的命理雜問，落實基本功

收錄學習者最常出現黑人問號的問題，破解迷思，導正觀念，讓這本書帶你重回新手村接受訓練，紮實基本功，日後解盤時腦海裡自然浮現出綜觀全局的正確脈絡。

深耕教學現場的高手帶你正確學習

想遨遊廣大深奧的紫微斗數宇宙，必然需要有經驗的專業導遊，大耕老師多年致力於紫微斗數教學，深知學生在學習上的盲點，本書將複雜的學理和技巧化繁為簡，開闢出一條清晰的學習路徑。

技巧在精不在多，厲害的人反而不太用技巧

許多人學得越多越深之後，反而放掉基本的原則與原理，迷失在看似炫麗的技巧上，以至於學得越多，算得越不準！本書精選重點技巧的關鍵使用方式，讓你學到真正的眉角。

Photo Credit: 時報文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航