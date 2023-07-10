《紫微攻略・紫微斗數新手村》：「疾厄宮」是古人用大數據統計出來的健康調查表

文：大耕老師

十二宮裡的高難度宮位：疾厄宮

疾厄宮在紫微斗數中是一個特殊的存在，它依據的是古中醫的觀念並且利用命盤的結構去做出分析，我們可以將它看作是古人利用大數據統計出來的基本生理特徵調查報告書，是專屬於我們自己的健康調查表，所以本命盤的疾厄宮會代表了一個人對身體的使用態度以及天生的身體特質。

一個人對身體的使用態度，分成本命盤天生的態度，以及運限盤當下自己的做法跟想法。一般來說可以將疾厄宮內的主星解釋成我們是如何看待自己的身體，例如紫微星在疾厄宮的人，通常重視自己身體上的享受，但是如果是紫微破軍，這就不只是身體上的享受了，而是充滿了夢想的身體享受，什麼意思呢？就是覺得自己的身體無所不能！因此紫微破軍在疾厄宮，往往會被認為容易有富貴病，或者晚年身體容易虛弱，因為早年太過於操勞，不節制地使用自己的身體。

按照此邏輯，我們就會知道，武曲星系在疾厄宮其實相當不錯，尤其當對面是貪狼，對自己身體的使用態度很務實，喜歡做各類跟身體有關的活動，但是卻不會任意糟蹋自己，並且願意花錢保養身體，當然這僅是單純的武曲而已，若加上四化就不一樣了。

以上說的都是本命盤，是天生的價值，運限盤則是當下的想法跟態度以及真正去做的事情，而且運限盤往往都是真正發生的事，例如有個人本命盤疾厄宮是廉貞天相，而且廉貞化祿，因為廉貞的約束特質和天相的規則守護，讓自己在身體的使用上會有一定的規範，不會隨便亂來或糟蹋，但是對宮的破軍又讓他感覺願意嘗試很多事情活動，只是最終還是要守著疾厄宮規則。

這麼樣的一個人如果在流年疾厄宮遇到了空宮擎羊，對待自己的身體態度是想做什麼就做什麼，沒有人可以阻擋的，所以在這個流年他會相對願意接受一些對身體有所要求跟傷害的活動，只是當事情過去了，他的本命天生特質會跑出來，告訴自己不可以再這樣了。這就是本命盤跟運限盤的差異跟交互影響方式。

星曜的四化跟煞星通常是影響自己對待身體方式的原因，基本上可做以下這些判斷：

擎羊 ：堅持不懈的態度。

：堅持不懈的態度。 火星 ：一時火熱但是不持久。

：一時火熱但是不持久。 陀羅 ：堅持但是不甘不願地去做。

：堅持但是不甘不願地去做。 鈴星 ：有計畫有步驟地努力和安排。

：有計畫有步驟地努力和安排。 化祿 ：本來不屬於自己而增加出來的，往往都是好處，這是身體的享受。

：本來不屬於自己而增加出來的，往往都是好處，這是身體的享受。 化權 ：掌握自己身體是使用身體的重點，重要的事情絕對可以全力以赴。

：掌握自己身體是使用身體的重點，重要的事情絕對可以全力以赴。 化科 ：名聲才是重點，好看就是目的，做任何事情都要讓人看到。

：名聲才是重點，好看就是目的，做任何事情都要讓人看到。 化忌：非搞到身體有空缺才行。

這些四化都要考慮星曜的特質，例如，天同化祿就是吃吃喝喝地對待自己的身體，容易胖就是高機率會出現的成果；太陽化祿可能是會身體力行照顧別人；紫微化權往往覺得自己身體應該無所不能；武曲化權在使用身體的時候就會務實地考量這麼做是不是不划算；太陰化科是重視自己的外型；文昌化科是注重自己對於自己身體健康的要求，並且會尋找有助於健康的資料；巨門化忌會因為覺得自己做得不夠好而拼命去努力（巨門是不安全感）；廉貞化忌就是只要是打破規則的事情，他都可以試試看。

天生的身體特質中，包含長相跟天生的身體狀況，長相的部分需要同時參考命宮、父母宮、遷移宮，但是以命宮跟疾厄宮為主。然後依照每個星曜具備的特質去加總調整，例如廉貞破軍在疾厄宮，對宮天相，他的長相就會偏向廉貞跟破軍。如果是天相在疾厄宮，他的長相就會偏向天相，以這個組合來說，天相的特質是身材修長不易發胖，即使發胖也是因為年紀產生在下巴跟肚子，四肢往往還是修長；如果是父母宮天相，則一樣身材修長但是會有發胖的機會。

這是看長相的基本原理，其它再加上三方四正的各星曜調整，例如任何主星遇到紅鸞、天喜、文曲、咸池、天姚這些桃花星都會增加對於異性的魅力，簡單來說，廉貞貪狼在對宮的美女，若加上這些桃花星則會更加嫵媚，電力十足。

不可否認地，在初學的時候，對於星曜的解釋能力以及對於面相學的掌握往往不夠（紫微斗數的長相幾乎可以跟面相學相同，例如面相上說的善於做學問、學究型的人，通常高額頭尖下巴，並且有時候容易禿頭，這剛好是天機、天梁的長相），

所以在初學的階段，建議當作參考就好，畢竟這個年代因為各類科技關係，看面相的難度很大，很多時候一化妝就化得連他媽媽都不認得他了。以下簡單地整理十四主星各自具備的特質，方便大家判斷。判斷方法是，如果是貪狼就有貪狼的特質，如果是武曲貪狼就是兩種特質都有。

十四主星外型特徵

紫微 ：高圓額頭，腮幫子有肉，中年後容易有下巴與腹部微凸（或者很凸），貴氣。

：高圓額頭，腮幫子有肉，中年後容易有下巴與腹部微凸（或者很凸），貴氣。 天府 ：高方額頭，眉形明顯眉毛黑，腮幫子有肉，鼻子有肉，中年後腹部微凸。

：高方額頭，眉形明顯眉毛黑，腮幫子有肉，鼻子有肉，中年後腹部微凸。 天機 ：下巴尖，沒有桃花星則身體瘦長，四肢骨頭明顯。

：下巴尖，沒有桃花星則身體瘦長，四肢骨頭明顯。 天梁 ：高挑，高額頭，容易有法令紋，女性五官較為中性。

：高挑，高額頭，容易有法令紋，女性五官較為中性。 太陽 ：旺位者，臉圓，大眼，皮膚白，高挑；落陷位者，下巴圓，皮膚黑。兩者皆為寬肩。

：旺位者，臉圓，大眼，皮膚白，高挑；落陷位者，下巴圓，皮膚黑。兩者皆為寬肩。 太陰 ：旺位者，月圓時生臉圓，皮膚黑，瞳孔分明；落陷位者皮膚白，削肩。

：旺位者，月圓時生臉圓，皮膚黑，瞳孔分明；落陷位者皮膚白，削肩。 天同 ：脣紅齒白，瘦不見骨，眼睛圓形。

：脣紅齒白，瘦不見骨，眼睛圓形。 巨門 ：腮幫子寬，五官似日本人，牙齒不佳。

：腮幫子寬，五官似日本人，牙齒不佳。 天相 ：身材修長，四肢修長，手指細長不見骨。

：身材修長，四肢修長，手指細長不見骨。 七殺 ：鼻樑骨直挺，下巴尖，眉稜骨突出，女性容易有酒窩，削肩。

：鼻樑骨直挺，下巴尖，眉稜骨突出，女性容易有酒窩，削肩。 破軍 ：大眼皮膚白，通常身材修長，濃眉。

：大眼皮膚白，通常身材修長，濃眉。 貪狼 ：兩眼相對分開，眼角微翹，厚唇，皮膚黑。

：兩眼相對分開，眼角微翹，厚唇，皮膚黑。 武曲 ：皮膚白，骨架粗，顴骨高。

：皮膚白，骨架粗，顴骨高。 廉貞：五官立體，貌似日本人或西洋人。

我們可以把上述這些身體特色，套用到一個人的身體每年會遇到的事情跟變化，推算他的身體狀況，例如有個人天生肝比較差（本命盤），而在某個十年他會因為工作機會很多（大限官祿宮化權加擎羊，暗合疾厄宮），很拼命，所以導致肝不好，最後導致手指乾枯，眼神泛黃，皮膚泛黑，甚至是皮膚病或是肝病，這就是基本疾厄宮的判斷方式。

古代中醫的論點是一個人要生什麼病，除了傳染病與外傷，基本上大多已經天生註定了，只是看什麼時候引發出來而已，所以古代中醫重視的是預防醫學，最好可以預先降低發病的機率，等到真正生病了才治療已經是下下策了。因此由天生的體質搭配上運限盤是否可能發生，可以判斷生病的狀況。

既然疾厄宮是用古代中醫對人體的看法去建構整個推測體系，當然脫不了五行跟人的關係，古代中醫用五行劃分身體內的五個體系，以臟器為主，認為人是透過臟器來運行整個身體這個大機器，每個臟器各自統轄一整個系統，而每個系統都會各自管理身體的一個區域或者說是一個範疇，因此只要相關區域出了問題就表示相關的內臟出了問題，例如肝跟手指頭有關係（肝其華在爪，手指頭稱為爪），所以當我們的手指呈現乾枯表示肝就有問題了，畢竟這是一個沒有內透視儀器的年代，所以需要從外面去看內部的問題。