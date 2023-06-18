真實事件改編日劇《核災日月》

文：夏雪

唯有在場的人能講這個故事。

沒想到《重啟人生》之後，這麼快又遇上一部非看不可的日劇。改編自真實事件，關於2011年3月11日東日本大震災引發的核危機，在事故的12年後，用劇集的形式去彌補紀錄片沒有的空白，再一次提醒全世界這場災難是如此怵目驚心。

這裡不存在劇透，因為當年發生的事，我們依稀都記得。

核災日月

2011年3月11日下午開始，全球的注意力集中在東日本，除了沿岸各省縣災情之外，還有經歷9級地震，以及高度超過10公尺的巨大海嘯洗禮後的福島第一核電廠的狀況。透過網路，全世界看到了核電廠外的滿目瘡痍，但身處在核電廠內的人員，當時到底在經歷些什麼？而他們的經歷，對整場至今仍未解除威脅的核危機，造成了怎樣的影響。

事故一年後東京電力發表了《福島核事故調查報告書》；時任福島第一核電廠廠長的吉田昌郎，在災後的7月至11月期間，接受調查人員訪談29小時，其後內容被編輯成書《吉田的證詞》；記者門田隆將採訪了90多名與事故有關人士，於2015年出版《見過死亡深淵的人：福島核電廠員工奮戰500天紀實》。《核災日月》的劇本是結集以上三份珍貴的材料改編而成，把觀眾帶入核電廠內，以劇集手法，透過不同身份的角色，嘗試立體地重現出當時所發生的種種。

是天災？還是人禍？

在劇集的宣傳照上，寫著"これは天災か、それとも人災か"。災後的日本，不少人提出了「是天災還是人禍？」這樣的一個疑問，且引發了很多討論。

劇情之中沒有側向這是一場天災或人禍，以接近陳述方式表達災難發生以後，核電廠相關的人員，以及官方的處理程序。當災難之嚴重，已超越所有程序和守則，他們的每一個判斷，其實都沒有可以參考的標準，只能憑經驗，再賭上命運，去作出一個又一個的重要決定。

正如劇中吉田廠長的對白「唯有在場的人能講這個故事」，只有他們親身親歷過才知道一切。透過劇集，觀眾從一個容易理解的角度，去窺探一般人無法知道的當時情況。然而，在掌握不到所有的事實時，我們又是否能夠判斷這場核危機，到底是單純的天災，還是參雜著人禍？

只談核災

關於311東日本大震災，第一時間令人聯想起巨大海嘯所造成的破壞，以及超過1萬5000人死亡和1萬1000人失蹤的傷亡數字（資料來源：維基百科）。關於核電廠當時的狀況，只有電視和網路上看到的外部畫面。對於大部人來說，我們並不清楚當時的核電廠發生了什麼事。在這次災難的併圖裡，這一塊是空白的，但它卻是對日本以及人類的未來，有著長遠和重要的影響。

故事由災後對廠長的調查開始，轉眼回到大地震發生前的一刻，然後一直往來核電廠、隔震大樓和指揮中心之間，清晰地凸顯故事主線，把觀眾的注意力集中在核電廠上。透過劇集，我們知道這場核危機是如何發生。在天災以後，夾雜著很多人、很多程序，經歷七日才暫且把核反應堆穩定下來。

Photo Credit：Netflix

然而，核危機並沒有解除。在劇集的最後，回到最初，一段發人深省、充滿意義的結尾。「水能載舟，亦能覆舟」，核能確實為社會發展提供了能源的支持，但不能忘記它是一個危險的伙伴。經過車諾比、福島兩次的警剔後，誰都不能保證下一次，人類是否仍能僥倖地逃過最壞情況的發生。

核災以外

不能說是電力公司或者日本政府獨有的問題，因為天下烏鴉一樣黑。面對危急關頭，在上者沒有支援前線員工，一昧給予壓力，以及帶來更多的麻煩和阻礙。當需要管理層作出關鍵決定的時候，一考慮到責任問題，不是說左右而言他，就是幹脆不回覆。越高級的管理層，越不難發現，有些人既不是業界專業卻成為主管，只會空談白話，沒有實質貢獻。凡事必考量自己的面子，而不是對問題處理的最佳方法。不愛聽道理，動不動用職權壓過一切。

這些幾乎是每一家公司都存在的問題。在核危機爆發之前，這只屬公司（劇中「東央電力」）的內部事宜。但意外之後，同樣的情況就不能同日而語，變成會影響整個日本命運的嚴重問題。還有在機構以外，牽涉到商業政治、官商勾結等等，所以福島核危機是人禍造成的說法，也不是不無道理，即使不是唯一的原因，但也必然是對整個核危機處理有所影響的因素。

傑出的演員們

說到《核災日月》是一部不能不看的劇集，除了故事本身的話題性，當然還有亮眼的演員們。由於自己沒有多看日劇，也沒有留意日本藝能界，在演員名單上就只認識想當年在記憶中的竹野內豐，還有《深夜食堂》飾演食堂老闆的小林薰。還有透過這部劇集才初次認識到，飾演福島第一核電廠廠長吉田昌郎的役所廣司，一位擁有超強感染力的演員，見識到康城影帝的魅力（電影《Perfect Days》）。

日劇一般的劇情進度都偏慢，《核災日月》也有著同樣的問題，但鏡頭定格在演員的表情上，在緊張的核危機面前，卻因為這樣的慢，更能感受到細膩的感情流露。也因為投入而焦急起來，看著也變得緊張更多。

Photo Credit：Netflix

故事 vs 現實

即使劇本是基於真實素材所編成，但經過創作的便是故事。這終究是一部劇集，而非紀錄片，內容不可盡信。當中最大的「與事實不符」大概就是留守員工。

或許是對日本文化以及其民族性的憧憬，原以為準守規矩的日本人，在面對如此大的災難前，仍然會緊守崗位，直至主管批准離開為止。但跟據《吉田的證詞》以及東京電力公司的報告，事發當時有九成員工違抗命令逃離職守，當中更不乏主管級別。留下來，包括吉田廠長的69人，被稱為「福島69」，在2020年被改編成渡邊謙主演的電影《福島50死士》。

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