《革命前的寧靜》：推特和臉書基本上是「枕頭大戰」的場所，我們需要的是「交流之桌」
我們想讓你知道的是
在本書描繪的11個歷史現場中，都揭示了具有深遠影響的社會運動——從去殖民化到女性主義——皆是在相對封閉的關係網中形成的，這個私密的人際空間令某一個群體能孕育出之後廣泛傳播的概念和思想。然而，本書也敲醒警鐘：當下由社群媒體主導的世界，正令這樣的空間加速消逝，也導致阿拉伯之春、佔領華爾街和「黑人的命也是命」等運動未能發揮其潛力而功虧一簣。
文：蓋爾．貝克曼（Gal Beckerman）
【尾聲】桌子（選摘）
在漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）一九五八年出版的哲學專著《人的條件》（The Human Condition）中，她擔憂自己口中所謂的「共同世界」（common world）最終會消失。「共同世界」的確切含義一直有點模糊，但對她來說，這個詞似乎意味著構成我們共同現實的所有具體而穩定的元素——從學校到街道標誌等各種機構及人工製品。此書是鄂蘭對於當時加速的太空競賽以及推動自動化的回應，她懷有先見之明地認為，這些行動將導致人們與這個共同世界脫鉤（名副其實地脫離地球界限），轉向合成與虛擬版本的現實，而在這樣的現實中，身為人類的定義將徹底改變。
我們所有人之所以能不孤立、不四處漂流，是因為有一組將大家團結在一起的要素，我深受這樣的想法吸引。對於鄂蘭來說，這些要素不僅是實踐政治、維持社會與文化的先決條件，也是過上有意義生活的先決條件。在書中某段，她以一延伸隱喻描述如果我們失去這些要素會是什麼樣子：「這種情況就如某種通靈降神會一樣怪誕：圍著某張桌子坐的一群人，在某種魔術把戲的作用下，會看到桌子從他們中間消失了，於是原本面對面坐著的兩人不再被隔開，但同時也完全沒有任何有形的東西將他們彼此連結在一起了。」
你們都在一起，共用一張桌子，在這張桌子上吃著午飯、生氣、用拳頭敲桌，或者看著你的口水飛過這張桌子，或者在有木紋的木頭桌面上握手。然後這張桌子消失了，你們彼此便什麼都不是，只是尷尬地坐著的人。鄂蘭所言之意為，桌子的存在本身將我們聯繫在一起，形成了一個群體、一個社群。且我認為她使用桌子作為隱喻是刻意的：使這些人聚在一起的環境，是某個人造的物體，用思想鋸切和雕刻的物體，這個物體主要目的是讓人們進行討論，讓他們的臉轉向彼此。
這就是我在尚未數位化的過去一直尋找的東西——這樣的交流之桌，而我在信件、薩秘茲達及小誌中找到了。對於鄂蘭來說，共同世界的概念大體上較像是在探討，是什麼使人類成為了人類，但她的觀點似乎也適用於任何一群追求超脫社會規範的人，他們需要一種與彼此建立關係的方法，同時與他人有所區隔。正是這樣的交流之桌使得新的身分和可能性得以形成。
當網際網路開始在我們生活的每一個角落殖民時，它承諾了一個無限廣闊的房間，裡面擺滿了這樣的交流之桌。但是在二○一○年代中期我開始搜尋這些交流之桌時，我並沒有找到很多。只找得到我們都稱之為「社交」的目的地。我意識到，問題主要在語義上。「社交」的意義變成了什麼？我們可以加入臉書或推特，進入老鼠的獎懲迷宮，讓這些網站的商業模式運轉起來，而自己最終只是感到非常孤獨、心煩意亂且困惑。我們已經看到，社群媒體對阿拉伯之春及「黑人的命也是命」社運人士做了什麼，他們懷著極好的意圖來到這裡，拉把椅子坐下，卻發現自己被打得趴倒在地上。
不過，到了二○一○年代末期，這種對「社交」含義的誤判已經幾乎完全消除，很少有人對於在臉書上互動的意義抱有任何幻想——包括馬克．祖克柏本人。祖克柏在二○一九年三月發布一篇非同尋常的貼文，宣布了公司的新方向，並承認臉書在分類上的混亂。他寫道：「在過去的十五年裡，」他創建的平台幫助人們「在一座數位城鎮廣場上與朋友、社群及喜好興趣建立連結。」然而結果證明，臉書的用戶開始意識到平台上的路邊小販、街頭公告員以及永無止境的八卦所造成的嘈雜喧囂，他們想要一個不一樣的社交領域。「人們也越來越希望在數位客廳裡私密地建立關係。」
這個「客廳」聽起來很像我們的交流之桌。正如祖克柏所描述的，「人們應該擁有單純、私密的場所，讓他們可以明確地掌控誰能與他們交流，並相信沒有其他人能讀取他們共享的內容。」這樣的客廳，隱密而焦點集中，將不再符合祖克柏所說的：他的網站一直以來的目標都是「積累朋友或追蹤者」。不用說，鄂蘭會對積累作為任何社交環境存在理由的這一概念感到震驚。這當然不是培養激進思想的方式。
近年來，道德墮落者和異議人士都自行得出了這個結論，他們想方設法重新利用Discord等新平台或電子郵件鏈等舊科技提供他們所需的東西。對交流之桌的渴望屬於人性，並且從未消失過，當你覺醒並意識到自身利益與關注的事可能偏離初衷時，這種渴望尤其強烈。對於那些早期的數位先驅者來說，這就是網際網路的全部意義所在。
他們想像自己正在建立脫離社會、自己的公社，一個重建的像素化部落。我們已經偏離了最初的願景，事實上，它本質上始終是一種幻想，是沙漠中的麥司卡林（mescaline）幻覺之旅。但是，如果說，我們現在了解了交流之桌的必要性，那麼如今我們可以在哪裡找到它們，以及它們將來可能位於何方？徹底的變革可無法等到祖克柏開始建造客廳。
如果我們將社群媒體更概括地看成任何使人們能相互交流的數位平台，會如何呢？二○二○年，伊桑．扎克曼（Ethan Zuckerman）到騎士第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）擔任客座研究學者時，開始了一項繪製社群媒體全範圍地圖的計畫，而他當時便是這樣看待社群媒體。扎克曼的意圖不僅是要描繪像臉書這樣的大片陸地，還有從大陸伸出的各小島及半島。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮