《革命前的寧靜》：推特和臉書基本上是「枕頭大戰」的場所，我們需要的是「交流之桌」

文：蓋爾．貝克曼（Gal Beckerman）

【尾聲】桌子（選摘）

在漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）一九五八年出版的哲學專著《人的條件》（The Human Condition）中，她擔憂自己口中所謂的「共同世界」（common world）最終會消失。「共同世界」的確切含義一直有點模糊，但對她來說，這個詞似乎意味著構成我們共同現實的所有具體而穩定的元素——從學校到街道標誌等各種機構及人工製品。此書是鄂蘭對於當時加速的太空競賽以及推動自動化的回應，她懷有先見之明地認為，這些行動將導致人們與這個共同世界脫鉤（名副其實地脫離地球界限），轉向合成與虛擬版本的現實，而在這樣的現實中，身為人類的定義將徹底改變。

我們所有人之所以能不孤立、不四處漂流，是因為有一組將大家團結在一起的要素，我深受這樣的想法吸引。對於鄂蘭來說，這些要素不僅是實踐政治、維持社會與文化的先決條件，也是過上有意義生活的先決條件。在書中某段，她以一延伸隱喻描述如果我們失去這些要素會是什麼樣子：「這種情況就如某種通靈降神會一樣怪誕：圍著某張桌子坐的一群人，在某種魔術把戲的作用下，會看到桌子從他們中間消失了，於是原本面對面坐著的兩人不再被隔開，但同時也完全沒有任何有形的東西將他們彼此連結在一起了。」

你們都在一起，共用一張桌子，在這張桌子上吃著午飯、生氣、用拳頭敲桌，或者看著你的口水飛過這張桌子，或者在有木紋的木頭桌面上握手。然後這張桌子消失了，你們彼此便什麼都不是，只是尷尬地坐著的人。鄂蘭所言之意為，桌子的存在本身將我們聯繫在一起，形成了一個群體、一個社群。且我認為她使用桌子作為隱喻是刻意的：使這些人聚在一起的環境，是某個人造的物體，用思想鋸切和雕刻的物體，這個物體主要目的是讓人們進行討論，讓他們的臉轉向彼此。

這就是我在尚未數位化的過去一直尋找的東西——這樣的交流之桌，而我在信件、薩秘茲達及小誌中找到了。對於鄂蘭來說，共同世界的概念大體上較像是在探討，是什麼使人類成為了人類，但她的觀點似乎也適用於任何一群追求超脫社會規範的人，他們需要一種與彼此建立關係的方法，同時與他人有所區隔。正是這樣的交流之桌使得新的身分和可能性得以形成。

當網際網路開始在我們生活的每一個角落殖民時，它承諾了一個無限廣闊的房間，裡面擺滿了這樣的交流之桌。但是在二○一○年代中期我開始搜尋這些交流之桌時，我並沒有找到很多。只找得到我們都稱之為「社交」的目的地。我意識到，問題主要在語義上。「社交」的意義變成了什麼？我們可以加入臉書或推特，進入老鼠的獎懲迷宮，讓這些網站的商業模式運轉起來，而自己最終只是感到非常孤獨、心煩意亂且困惑。我們已經看到，社群媒體對阿拉伯之春及「黑人的命也是命」社運人士做了什麼，他們懷著極好的意圖來到這裡，拉把椅子坐下，卻發現自己被打得趴倒在地上。

不過，到了二○一○年代末期，這種對「社交」含義的誤判已經幾乎完全消除，很少有人對於在臉書上互動的意義抱有任何幻想——包括馬克．祖克柏本人。祖克柏在二○一九年三月發布一篇非同尋常的貼文，宣布了公司的新方向，並承認臉書在分類上的混亂。他寫道：「在過去的十五年裡，」他創建的平台幫助人們「在一座數位城鎮廣場上與朋友、社群及喜好興趣建立連結。」然而結果證明，臉書的用戶開始意識到平台上的路邊小販、街頭公告員以及永無止境的八卦所造成的嘈雜喧囂，他們想要一個不一樣的社交領域。「人們也越來越希望在數位客廳裡私密地建立關係。」

這個「客廳」聽起來很像我們的交流之桌。正如祖克柏所描述的，「人們應該擁有單純、私密的場所，讓他們可以明確地掌控誰能與他們交流，並相信沒有其他人能讀取他們共享的內容。」這樣的客廳，隱密而焦點集中，將不再符合祖克柏所說的：他的網站一直以來的目標都是「積累朋友或追蹤者」。不用說，鄂蘭會對積累作為任何社交環境存在理由的這一概念感到震驚。這當然不是培養激進思想的方式。

近年來，道德墮落者和異議人士都自行得出了這個結論，他們想方設法重新利用Discord等新平台或電子郵件鏈等舊科技提供他們所需的東西。對交流之桌的渴望屬於人性，並且從未消失過，當你覺醒並意識到自身利益與關注的事可能偏離初衷時，這種渴望尤其強烈。對於那些早期的數位先驅者來說，這就是網際網路的全部意義所在。

他們想像自己正在建立脫離社會、自己的公社，一個重建的像素化部落。我們已經偏離了最初的願景，事實上，它本質上始終是一種幻想，是沙漠中的麥司卡林（mescaline）幻覺之旅。但是，如果說，我們現在了解了交流之桌的必要性，那麼如今我們可以在哪裡找到它們，以及它們將來可能位於何方？徹底的變革可無法等到祖克柏開始建造客廳。

如果我們將社群媒體更概括地看成任何使人們能相互交流的數位平台，會如何呢？二○二○年，伊桑．扎克曼（Ethan Zuckerman）到騎士第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）擔任客座研究學者時，開始了一項繪製社群媒體全範圍地圖的計畫，而他當時便是這樣看待社群媒體。扎克曼的意圖不僅是要描繪像臉書這樣的大片陸地，還有從大陸伸出的各小島及半島。