《朱槿可以在這裡開花嗎？》：每當我嚮往家鄉的時候，百里香的香味總會讓我落淚

文：克萊兒・拉堤農（Claire Ratinon）

離開的那天，天空灰暗，我們跑下公寓樓梯時，雨點打濕了裝滿書籍、一罐罐自製果醬，以及自從春天以來就沒再穿過的結實靴子的箱子。我們的一生被裝進紙箱，扔到一輛往南行駛的搬家貨車後面。我目送貨車載著又大又重的家當疾馳而去，我們則將唯恐打破的物品以及希望能夠熬過這趟旅程的植物裝進車子後面，告別了倫敦。當我們穿過城市時，雨開始下得更大，不過等我們進入肯特郡以後，陽光破雲而出，我調高音樂的音量，在興奮與不安中對山姆微微一笑，山姆捏了捏我的手讓我安心。

和大多數朋友一樣，我在十八歲時第一次離家去上大學。我想住在城市裡並且下定決心要勇敢一點，於是選擇去了諾丁罕而不是倫敦，因為倫敦距離我成長的地方感覺有點太近了。我在那裡待了大約六個月後，政府宣布了對伊拉克的戰爭，我滿腔年輕人特有的怒火，跑到市中心和其他數百人一起抗議。我大膽地加入所有公民的呼聲中，和他們一起跺腳告訴政府他們的行動不代表我們。在抗議遊行、反覆呼喊、演講之後，我正要和朋友離開時，一個男人攔住了我。

「那邊發生了什麼事？」

「是反對伊拉克戰爭的示威活動。」

「對。那妳是從哪裡來的？」

「哦，我們是大學……」

「不，妳是從哪裡來的？」他轉向我問，將我朋友排除在外。以前就有人問過我這個問題，而且根據他顫抖的聲音裡高漲的怒氣，並且令人擔憂地靠近我的臉，我便知道這並非善意的詢問。血液大聲猛烈地敲擊著我的太陽穴，我告訴他我在這裡出生，我和他的護照外觀並無不同，他所說的英文是我最熟悉的語言。他告訴我，我沒有發表意見的權利，這不是我的國家，如果我不喜歡這裡、厚著臉皮去參加抗議活動，那我大可離開。

「妳為什麼不乾脆回去妳來的地方？妳為什麼不滾回家鄉去？」他怒氣沖沖地小聲對我說，一邊後退離開我們。我的朋友一直緊緊抓著我的身側，她拉著我的手臂把我拖進附近的一家餐廳，我倒在她的身上，痛苦滾燙的淚水順著臉頰流下。

我從小到大都知道自己與眾不同，對這事實感到不自在和難受對我來說是家常便飯。我很小就知道在很多人眼中我是個外國人，一個外來者，從別處來的人。在那男人的話語中，從他嘴唇吐出的惡毒言辭裡，我明白他滿懷輕蔑，不是因為我做了什麼事，而是因為我的身世。他很清楚地表示，我的身世在英國這裡不受歡迎，我的意見也不受歡迎。對他而言，我的家在別處，他要我離開，到那裡去生活，而不是在這裡、在這個國家生活，這是他的國家，永遠不可能是我的。

我還小的時候曾經希望我的臉蛋、頭髮、皮膚不是這個樣子。我浪費多年的時間希望自己成為別人，但是一直到抗議活動的那一刻，我從來不曾希望自己身在別的地方，因為我從來不曾稱其他地方是我的家。那個陌生人用飛快、惡毒的言語，剝奪了我相信出生地就是自己的歸屬的能力。他在這座島的周圍畫了一道白線，命令我站在線外。從那以後，我就反覆不斷地看到這種觀點：在英國這裡身為黑人或棕色人種就意味著這地方不可能成為你的家。在這裡不是白人就表示你屬於另一塊土地，你待在這裡的權利將永遠備受爭議。

我在諾丁罕並沒有待很久，從那天以後，整個城市對我來說都充滿惡意。他用他的言語和憤怒汙染了一切，我放眼望去看到的盡是鄙視和絕望。我感覺很不舒服，也和我的室友鬧翻了，因此一個月後在復活節前夕就退學，再回去和父母同住，回到我簡陋、冰冷的童年臥室。

路易士港，一九六四年

她還小的時候，蘋果在模里西斯是稀有而昂貴的美食。父親會在星期日早上六點左右參加第一場彌撒，之後就去市場買肉給全家人在他唯一的休息日吃，這天是專門保留給上帝的。倘若那星期有剩一點錢，他就會買幾顆蘋果帶回家給孩子們。她挺喜歡蘋果，但是她真正愛的是新年以後盛夏當令的龍眼，和每年十一月產出的碩大多菲內芒果。

母親每天大半時間都在廚房為家人做飯，如同世人對大多數家庭主婦的期待，不過她比其他人對此事更引以為傲。在孩子們上學，丈夫邊修鞋子邊回憶他在二戰後為英國陸軍在埃及工作那幾年充滿驚險的日子時，她會攪動鍋中燉著的扁豆咖哩，揉麵糰做印度薄餅，將香料和芥末油搓揉進切成薄片的甘藍、胡蘿蔔、四季豆中，掌控蒸得恰到好處的米飯。

母親會吩咐她留心聽賣菜小販的叫賣聲，他會推著腳踏車沿著他們家旁邊的那條路四處遊走。車上的瓦科阿樹葉編織的籃子裡裝滿了南瓜、綠葉蔬菜和李子番茄，輪子在重壓下抱怨地發出輕微的嘎吱聲。這些全是從他那一小塊肥沃的紅土地上長出來的，他載來賣給婦女，她們一聽到他的聲音就會走到家門口。每當聽見有商人走近，她都暗自希望是那個三輪車上綁著玻璃箱的小販，箱裡裝滿了炸辣椒球、番薯甜餅或扁豆咖哩炸脆餅。等他來的時候，她會滿懷希望地向父親要幾分錢，為她自己和姊妹們買一份紙包的油膩美食。

等她年紀夠大夠強壯，可以提好食品雜貨不會弄掉後，母親就派她去中國商店依次買米或扁豆，或者小包的咖哩粉。店主會在小筆記本裡將她購買的清單記在他們的姓氏旁邊，等發薪日到來時父親就會來結帳。她經常好奇店主究竟何時睡覺，因為即使晚上商店關門了，你還是可以偷溜到旁邊敲敲窗戶，他們就會將你需要的東西從牆上的小開口推出來。

圖道杜斯，一九六四年