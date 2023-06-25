立委社群聲量全解析：誰是藍綠營空戰司令？哪些議題最能召喚支持者認同？
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分析過去3年的粉專聲量與經營模式，整體而言，泛藍陣營立委在純政治的話題上，更容易引起支持者共鳴、泛綠陣營立委相較之下受關注、引發共鳴的議題較多元，更感性一點。此外，雖同為Top10，但泛藍、泛綠立委的聲量分佈就有顯著不同——泛藍陣營聲量更集中在少數立委上，泛綠陣營則相對平均分佈......
從2018大選以來，網路聲量逐漸受到各政黨政治人物的重視，雖無法粗暴的轉換成「支持率」但卻能評估候選人的受關注甚至議題發動的能力。
而今除了選舉時的議題交鋒外，成功當選的民意代表與首長更面臨持續的社群經營及與選民溝通等問題。而相較不分區立委，區域立委更強調曝光、與選民溝通，自然就要更著重社群平台的經營。
2024大選即將進入開跑階段，藉由分析全台立委的粉專聲量與經營模式，了解到底過去3年，區域立委中，誰最有社群動員能力？哪些議題最能召喚支持者認同？
泛綠立委積極發文頻率高，但泛藍文章更能帶動社群互動
整體上，在平均發文數方面，泛綠立委在社群上的發文頻率有明顯較為積極，每個月平均每位立委都有40-50篇文。相對國民黨發文頻率較低，單月每位立委例平均30-40篇左右。
儘管淨發文頻率上泛綠較高，但觀看社群對文章的綜合反應上，又有不同。可以發現，泛藍在平均每個月的影響力分數多落在，9000至1萬，反之，泛綠則多為8000至1萬，顯示泛綠立委區域立委在社群上有更多的訊息傳達，而國民黨雖然文章數少，但社群對文章的反應是更高的。這可能與臉書年齡使用結構有關，意即臉書用戶的年齡有增高的趨勢，在2021年臉書45歲以上用戶就超過一半以上，也因此受中高年齡支持的國民黨，在臉書上也會更受社群回應。
陳柏惟聲量破表，獨佔鰲頭！泛藍傅崐萁、許淑華連拿二、三名
區域立委聲量比較上，TOP10泛國民黨陣營立委有4位，包含傅崐萁、許淑華、蔣萬安及江啓臣；泛綠立委陣營立委則佔6位，有陳柏惟、林靜儀、蔡其昌、林昶佐、高嘉瑜及王定宇。其中陳柏惟、傅崐萁、許淑華三位立委位居前三，單篇文章的影響力高達1000以上。
另外，也可以發現，雖然整體以泛綠立委較多，但泛藍立委是傅崐萁、許淑華、蔣萬安就佔社群影響力多佔前2-4名。換言之，泛綠聲量較能平均散佈在各立委上，而泛藍聲量來源則更多集中在這幾位高聲量的立委上！
在個別政黨TOP10排名中，國民黨傅崐萁文章數雖然只有近300篇，在發文頻率來說是低許多的，但其個人的平均每篇文章都有很高的影響力分數。這也意味著花蓮立委傅崐萁在社群上很能帶動、吸引社群的聲量。
泛綠陣營則以陳柏惟為聲量之冠，雖他於2021年10月被罷免，但仍以立委身分經營社群長達一年半，粉專平均每篇影響力高達1800分，比第二名高出一倍之多，遠甩其他立委。也顯示陳柏惟在社群上的高人氣聲量與高關注度。
另外，在兩陣營聲量級距上，以高聲量前10名而言，泛藍立委主要聲量集中在前四位立委，第四名與第五名的平均影響力就有近一半的落差；反觀泛綠營，雖然有陳柏惟聲量超群，但排名較前的委員們聲量差距不大，相對來說聲量可以更為穩定。
若再看兩陣營整體聲量差距，對比前後10名委員粉專聲量，會發現泛綠陣營前後段班聲量差距較大（23倍），較呈現M型化，也反映泛綠陣營中有較著重社群經營，也有較佛系經營者，相對泛藍陣營間此差距則較小（6倍）。
泛藍生活、攻擊型文章最為熱門；泛綠個人生活、外交、疫情與人物緬懷類型上，更多關注
熱門文章部分，泛藍以蔣萬安、許淑華、王鴻薇、傅崐萁、江啟臣等立委文章最受社群用戶關注，尤以在蔣萬安、許淑華、王鴻薇立委，前15文章中都佔有三到四篇。細看內容，蔣萬安在生活、體育上的文章廣受用戶回應，如今年初迎來第三子以及前年冬奧等，都成為泛藍區域立委中最熱門文章。許淑華的熱門文章則圍繞在選舉與反罷免韓國瑜上，王鴻薇同樣歷經參與補選而有較高的聲量。
但撇除掉選舉相關議題，國民黨TOP15熱門文章以生活、批判其他陣營的文章類型，最能吸引社群互動。
泛綠熱門文章，以陳柏惟、林靜儀立委的文章最具聲量。尤以陳柏惟個人在泛綠立委前15文章中就佔近一半，達七篇。但該段期間主要還是陳柏惟、林靜儀立委接連歷經罷免與補選關係，因此有較高的聲量討論。
故若撇除選舉議題來看，以立委個人生活、外交、疫情與人物緬懷類型上，有較多關注。如高嘉瑜前男友的暴力事件、譚德賽對台灣批評、群聚感染事件與李登輝過世緬懷等。
就社群對文章反應的熱絡程度來看，不管泛藍綠，對於立委的生活分享、私生活事件比政策、政績，是更能吸引社群互動的內容。這可能與內容所帶來的親近感有關。意即立法委員雖然代表民眾，為民喉舌，但就社會地位來說，仍會與民眾產生距離感。因此，透過平常不易見的生活分享，更能拉近與民眾之間的親近。
立委最常提及施政、衛生、財政；性別、國防、警政最能吸引社群反應
對於立委在社群平台的發文，大致上可以歸類出29個與國家相關的議題，包含施政、衛生、司法、教育等立委對各項議題的發文。
在整體上，相關施政是區域立委最常提及的議題，有5.5萬篇，第二為衛生相關，受近年疫情影響，立委在此議題上有更多關注，有三萬篇。第三為民政、財政，兩者數百篇之差。民政類包含宗教活動、殯葬與民眾各式相關事務，財政類則有各式稅務、地方財政等。而立法委員作為人民代表，除了與民眾密切互動外，對政府財政的監督亦是職權之一，因此，兩議題在區域立委的發文中更是不可少，皆有2.7萬篇的文章。
相對來說，客家、性別與原住民的議題是較少被提及的，僅一千篇或更少。這也點出該些議題是立委較常忽略的，且應多重視的面向。
儘管立委們積極對特定議題有較多的關注，有但民眾是否對該些議題有更多回應呢？從圖可知，國防與性別是能帶動社群反應的議題，但該些議題的文章數，從前述來看並不多，僅數千篇討論。尤以性別方面更僅有1000多篇，但平均每篇文章都有344分影響力分數，遠高於第三的警政（319分），顯示著實際上社群對國防與性別兩個議題的重視。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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