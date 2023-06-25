立委社群聲量全解析：誰是藍綠營空戰司令？哪些議題最能召喚支持者認同？

從2018大選以來，網路聲量逐漸受到各政黨政治人物的重視，雖無法粗暴的轉換成「支持率」但卻能評估候選人的受關注甚至議題發動的能力。

而今除了選舉時的議題交鋒外，成功當選的民意代表與首長更面臨持續的社群經營及與選民溝通等問題。而相較不分區立委，區域立委更強調曝光、與選民溝通，自然就要更著重社群平台的經營。

2024大選即將進入開跑階段，藉由分析全台立委的粉專聲量與經營模式，了解到底過去3年，區域立委中，誰最有社群動員能力？哪些議題最能召喚支持者認同？

泛綠立委積極發文頻率高，但泛藍文章更能帶動社群互動

QSearch （2020年2月-2023年4月，泛藍、泛綠區域立委粉專每月平均發文數）

（2020年2月-2023年4月，泛藍、泛綠區域立委粉專每月平均影響力分數）

整體上，在平均發文數方面，泛綠立委在社群上的發文頻率有明顯較為積極，每個月平均每位立委都有40-50篇文。相對國民黨發文頻率較低，單月每位立委例平均30-40篇左右。

儘管淨發文頻率上泛綠較高，但觀看社群對文章的綜合反應上，又有不同。可以發現，泛藍在平均每個月的影響力分數多落在，9000至1萬，反之，泛綠則多為8000至1萬，顯示泛綠立委區域立委在社群上有更多的訊息傳達，而國民黨雖然文章數少，但社群對文章的反應是更高的。這可能與臉書年齡使用結構有關，意即臉書用戶的年齡有增高的趨勢，在2021年臉書45歲以上用戶就超過一半以上，也因此受中高年齡支持的國民黨，在臉書上也會更受社群回應。

QSearch （2021年臉書用戶年齡分佈）

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陳柏惟聲量破表，獨佔鰲頭！泛藍傅崐萁、許淑華連拿二、三名

區域立委聲量比較上，TOP10泛國民黨陣營立委有4位，包含傅崐萁、許淑華、蔣萬安及江啓臣；泛綠立委陣營立委則佔6位，有陳柏惟、林靜儀、蔡其昌、林昶佐、高嘉瑜及王定宇。其中陳柏惟、傅崐萁、許淑華三位立委位居前三，單篇文章的影響力高達1000以上。

QSearch 泛藍、泛綠立委平均聲量排行

另外，也可以發現，雖然整體以泛綠立委較多，但泛藍立委是傅崐萁、許淑華、蔣萬安就佔社群影響力多佔前2-4名。換言之，泛綠聲量較能平均散佈在各立委上，而泛藍聲量來源則更多集中在這幾位高聲量的立委上！

QSearch 泛藍立委平均聲量排行

在個別政黨TOP10排名中，國民黨傅崐萁文章數雖然只有近300篇，在發文頻率來說是低許多的，但其個人的平均每篇文章都有很高的影響力分數。這也意味著花蓮立委傅崐萁在社群上很能帶動、吸引社群的聲量。

QSearch 泛綠立委平均聲量排行

泛綠陣營則以陳柏惟為聲量之冠，雖他於2021年10月被罷免，但仍以立委身分經營社群長達一年半，粉專平均每篇影響力高達1800分，比第二名高出一倍之多，遠甩其他立委。也顯示陳柏惟在社群上的高人氣聲量與高關注度。

另外，在兩陣營聲量級距上，以高聲量前10名而言，泛藍立委主要聲量集中在前四位立委，第四名與第五名的平均影響力就有近一半的落差；反觀泛綠營，雖然有陳柏惟聲量超群，但排名較前的委員們聲量差距不大，相對來說聲量可以更為穩定。

若再看兩陣營整體聲量差距，對比前後10名委員粉專聲量，會發現泛綠陣營前後段班聲量差距較大（23倍），較呈現M型化，也反映泛綠陣營中有較著重社群經營，也有較佛系經營者，相對泛藍陣營間此差距則較小（6倍）。

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泛藍生活、攻擊型文章最為熱門；泛綠個人生活、外交、疫情與人物緬懷類型上，更多關注

熱門文章部分，泛藍以蔣萬安、許淑華、王鴻薇、傅崐萁、江啟臣等立委文章最受社群用戶關注，尤以在蔣萬安、許淑華、王鴻薇立委，前15文章中都佔有三到四篇。細看內容，蔣萬安在生活、體育上的文章廣受用戶回應，如今年初迎來第三子以及前年冬奧等，都成為泛藍區域立委中最熱門文章。許淑華的熱門文章則圍繞在選舉與反罷免韓國瑜上，王鴻薇同樣歷經參與補選而有較高的聲量。

QSearch 泛藍立委TOP10熱門文章

但撇除掉選舉相關議題，國民黨TOP15熱門文章以生活、批判其他陣營的文章類型，最能吸引社群互動。

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QSearch 泛綠立委TOP10熱門文章

泛綠熱門文章，以陳柏惟、林靜儀立委的文章最具聲量。尤以陳柏惟個人在泛綠立委前15文章中就佔近一半，達七篇。但該段期間主要還是陳柏惟、林靜儀立委接連歷經罷免與補選關係，因此有較高的聲量討論。

故若撇除選舉議題來看，以立委個人生活、外交、疫情與人物緬懷類型上，有較多關注。如高嘉瑜前男友的暴力事件、譚德賽對台灣批評、群聚感染事件與李登輝過世緬懷等。

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就社群對文章反應的熱絡程度來看，不管泛藍綠，對於立委的生活分享、私生活事件比政策、政績，是更能吸引社群互動的內容。這可能與內容所帶來的親近感有關。意即立法委員雖然代表民眾，為民喉舌，但就社會地位來說，仍會與民眾產生距離感。因此，透過平常不易見的生活分享，更能拉近與民眾之間的親近。

立委最常提及施政、衛生、財政；性別、國防、警政最能吸引社群反應

對於立委在社群平台的發文，大致上可以歸類出29個與國家相關的議題，包含施政、衛生、司法、教育等立委對各項議題的發文。

在整體上，相關施政是區域立委最常提及的議題，有5.5萬篇，第二為衛生相關，受近年疫情影響，立委在此議題上有更多關注，有三萬篇。第三為民政、財政，兩者數百篇之差。民政類包含宗教活動、殯葬與民眾各式相關事務，財政類則有各式稅務、地方財政等。而立法委員作為人民代表，除了與民眾密切互動外，對政府財政的監督亦是職權之一，因此，兩議題在區域立委的發文中更是不可少，皆有2.7萬篇的文章。

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相對來說，客家、性別與原住民的議題是較少被提及的，僅一千篇或更少。這也點出該些議題是立委較常忽略的，且應多重視的面向。

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儘管立委們積極對特定議題有較多的關注，有但民眾是否對該些議題有更多回應呢？從圖可知，國防與性別是能帶動社群反應的議題，但該些議題的文章數，從前述來看並不多，僅數千篇討論。尤以性別方面更僅有1000多篇，但平均每篇文章都有344分影響力分數，遠高於第三的警政（319分），顯示著實際上社群對國防與性別兩個議題的重視。

QSearch （泛藍立委各議題之文章數）