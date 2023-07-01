食品聯名與角色IP成社群討論焦點，誰登上手搖飲聯名聲量榜首？
我們想讓你知道的是
近年來聯名食品成為社群討論焦點之一，除了喜歡與角色IP及KOL聯名之外，今年故宮、各廟宇的聯名商品聲量顯著成長。此外，KOL 的平均討論聲量約為媒體貼文的2倍，是傳播效率較好的曝光管道。看看大數據還給了我們哪些行銷啟發？
文：陳亞柔
近年來，品牌紛紛推出聯名商品，利用聯名活動創造話題，吸引社群的關注。其中，食品類商品的聯名合作成為最受社群討論的焦點之一，像是超商與知名網紅聯名推出聯名鮮食，以及手搖飲店合作角色IP推出全新飲料杯，都在社群中引起了相當大的討論聲量。本文我們將分析臉書數據，研究目前的聯名食品市場概況。
聯名食品旺季在7月、8月和12月，分析過去三個季度，聯名食品的討論聲量占整體聯名約三成，當中以飲品類商品最受社群關注。品牌最喜歡與角色IP聯名，較特別的是，今年故宮、各廟宇的聯名商品聲量顯著成長。此外，KOL的平均討論聲量約為媒體貼文的兩倍，是傳播效率較好的曝光管道。
食品聯名占整體三成討論聲量
夏季、年底為聯名活動旺季
分析過去三季的聯名臉書貼文數據，食品類聯名占整體文章數約23%，討論聲量則有31%的占比，顯示社群對於聯名食品有較高的興趣，能夠引發更多的社群互動。
- 過去三年聯名食品FB每月貼文數（每年4月~隔年3月）：
觀察過去三年聯名食品每月貼文的數量，QSearch發現每年的第一季度貼文數量顯著下降，可能原因包含春節期間品牌減少發文，因為他們專注於其他與春季新品相關的活動或促銷，或者是，品牌在年初時可能會編列預算，導致在這段時間較少推出聯名合作。
相反地，7月、8月和12月是聯名食品的旺季。品牌通常在夏季和冬季推出符合季節的新品，結合聯名活動更容易吸引消費客群。此外，夏季是旅遊旺季，年底也是顧客的消費高峰期，在這段時間推出聯名活動可能在過去的銷售數據中表現較好，因此品牌在這些月份通常會有更多的聯名活動。
這種行銷策略利用消費者的消費習慣和季節性需求，進一步促進銷售和品牌知名度，因此我們將針對去年夏季、冬季與今年年初的聯名食品進行分析。
- 2022年第三季熱門貼文—零食商品最為熱門，如樂事、卡迪那，且討論聲量集中於Bugcat Capoo粉專
- 2022年第四季熱門貼文—飲品聯名最受歡迎，購物網如momo、PChome有效聚集聲量
飲品類商品最受歡迎！
品牌愛與角色IP合作，故宮、廟宇與品牌攜手引起熱議
分析聯名食品前50篇熱門貼文，發現品牌經常推出聯名飲品，且容易引起社群的關注。過去三個季度的熱門文章也逐漸增加，這可以歸因於幾個原因，首先，飲品的口味較為多樣化，而且價格相對較低，因此更容易被普遍大眾所接受，其次，飲品聯名的形式已經相對穩定，品牌可以根據先前的合作流程迅速執行下一個聯名項目。
一些受熱議的飲品聯名包括黑松FIN ✕ 臺北富邦勇士的限量聯名瓶，以及CoCo都可 ✕ 味全龍的合作手搖飲等。
聯名零食和糕點則分別是熱門商品二三名，每個季度都有超過5篇的文章進入熱門貼文，其中包括樂事 ✕ 故宮的洋芋片聯名、亞尼克 ✕ 喜劇演員喬瑟夫的生乳捲聯名。其他熱門聯名食品還包括速食和冰品類商品。
虛擬角色也是品牌常聯名的選擇，除了可以搭上原IP的固有人氣外，通常風險也較低，例如可不可熟成紅茶 ✕ 史努比合作推出限定飲品，悠活原力 ✕ 麻吉貓合作推出益生菌產品等。
有趣的是，今年品牌與故宮、廟宇的聯名受到社群熱烈迴響，像是樂事 ✕ 故宮推出三種限定口味的洋芋片，包裝設計融合了清明上河圖，增添了趣味，相關貼文登上了熱門排行榜共計七篇。此外，Chido趣多 ✕ 北港武德宮、朝天宮媽祖等廟宇推出了聯名水，吸引了許多網友的關注。
近期如杜老爺 ✕ 點水樓這類的食品品牌聯名逐漸減少，另一方面，品牌與KOL、球隊、遊戲等領域的聯名則呈現小幅的增長趨勢。
熱門聯名手搖飲列表
球隊、角色IP粉絲群體大，聯名較能引起廣泛迴響
在聯名食品中，飲品是社群討論最熱烈的商品類別，特別是手搖飲品牌在熱門貼文中佔據了重要地位。近期的聯名活動中，以CoCo都可 ✕ 味全龍引起了最多的社群迴響，活動的抽獎獎項包括CoCo貴賓券、味全龍球衣造型證件套等，使許多粉絲為之瘋狂！
手搖飲品牌也常與角色IP聯名，熱議品牌包含可不可熟成紅茶與五桐號，這兩個品牌分別與知名漫畫IP史努比和韓國文青品牌DinoTaeng合作，推出全新飲料杯、飲料封膜及周邊商品。
由於角色IP本身具有強大的粉絲群體且聯名商品設計多元，這些合作能夠激發粉絲的自然互動，因此引起了廣泛的討論和關注。
各級距KOL熱門貼文列表
透過數據工具尋找合作潛力股
聯名食品在宣傳方面，常常借助KOL的曝光，包括藝人、網紅以及原創角色的粉絲專頁等。根據上圖數據統計，有26%的貼文聲量來自KOL的粉專，且貼文平均聲量大約是媒體類粉專的兩倍，顯示近期的聯名食品透過KOL宣傳仍是效率較好的合作渠道。
透過社群輿情工具的應用，我們不僅能夠瞭解聯名食品的聲量來源和熱門話題，還能迅速查看相關的網紅人選和其數據表現。
從聯名食品的熱門KOL貼文中，我們發現不僅是Bugcat Capoo、Cherng等粉絲基數較大的粉專擁有高討論聲量，連粉絲數僅有46K的VITAVITA‧塔仔不正經的單一貼文聲量也非常突出！這代表著該粉專具有很大的成長潛力，品牌在現階段與其合作的性價比值得期待。
透過分析社群上的討論聲量，QSearch可以幫助品牌研究市場現況，使其在產品規劃和行銷計劃中能夠有更客觀的參考依據，以達到更好的市場表現。
本文由QSearch授權轉載，原文發表於此，若對QSearch分析工具若分析內容有興趣，歡迎填寫免費試用表單，將由專人為您服務。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。