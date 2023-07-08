《那18張傳票》：他是唯一會花時間跟我講話的人，我當然知道他在騙我，但又怎麼樣？
我們想讓你知道的是
眼前的情況，對案件來說是很大的傷害。都已經提告了，還跟被告人買同款商品，不就等同自認了自己沒被騙嗎？但除了對案件的影響，我更想知道的是陳爸這樣做的理由。我看著陳爸的雙眼，沒有一絲被騙的懊惱，但眼神卻千絲萬縷，充滿著無奈。我心裡警鈴大作，陳爸其實知道業務員是騙子，但他在隱瞞什麼？
文：簡大為
我沒有被強迫，一切都是自願的
在引用各種法條、用盡了所有說服之能事後，業務員終於同意把這些淨水器給折價買回，算是解決了這個糾紛。業務員一臉不滿的離開了會議室，這筆買賣他可是虧了不少。「謝謝律師啊！我在國外工作沒辦法時時刻刻盯著阿爸，沒想到出這種亂子，還好有你協助。」兒子的眼中堆滿笑意，領著陳爸跟著我走出了會議室。
「律師，謝謝你。」吞吐了半天，陳爸簡單的道謝後，就跟著兒子離開了事務所。就在進電梯前，陳爸回頭看了我一眼，眼神透露著有些事情並沒有說出來的猶疑。但我無法多嘴，畢竟在當事人選擇不說的情況下，既然案件結束了，剩下的事情也不是一個外人能多管閒事的。
沒想到三個月後，同一對父子、同一牌淨水器，又出現在我的會議室。這次除了數量更多，陳爸甚至加入了淨水器的傳銷組織。「阿爸！你怎麼又來了？」進來後兒子抱怨，陳爸看著兒子依然不發一語。上一次是幾十萬，這次可是把棺材本都賠進去了，而且業務員也學聰明了，打死都不出面。看來要拿回老本，大概也只能透過訴訟處理了，兒子很快的決定要委託我處理。
「我覺得，我沒有被騙啊……」這是陳爸第一次開口，他拿著淨水器解釋說：「這些淨水器，都是我自己買的，沒有人強迫我。」兒子不可置信的提高音量：「阿爸！你別鬧了！你看這些淨水器，什麼宇宙能量？這不是詐欺，什麼是詐欺？」在兒子的堅持下，陳爸終於還是同意對業務員提告詐欺，但他眼中的猶疑卻愈來愈深。我單刀直入的問：「陳爸，你兒子委託我要幫你告業務員詐欺，你同意嗎？」陳爸看著兒子，遲疑了一會，點點頭同意。
一疊契約讓人傻眼，究竟在隱瞞什麼？
提告、做筆錄、進入偵查，在不斷努力下，終於說服檢察官對那個逃跑的業務員發出拘票，而明天就要與被告開庭交鋒，我便約了當事人來事務所進行演練。在國外工作的兒子沒辦法一起來，陳爸只好自己前來赴約。
才剛坐定，我還沒開始讓陳爸練習應答，他就默默的從包包裡拿出一疊契約。不等我開口，他就像個做錯事的小孩一樣全部招認：「律師，前幾天業務員又來我家，我又跟他買了這些……」攤開來，全都是淨水器的契約，不但金額更高，而且還都付款了。不用細讀，我的心就涼了一半。
眼前的情況，對案件來說是很大的傷害。都已經提告了，還跟被告人買同款商品，不就等同自認了自己沒被騙嗎？但除了對案件的影響，我更想知道的是陳爸這樣做的理由。我看著陳爸的雙眼，沒有一絲被騙的懊惱，但眼神卻千絲萬縷，充滿著無奈。我心裡警鈴大作，陳爸其實知道業務員是騙子，但他在隱瞞什麼？
「陳爸，你一定清楚這些東西都是詐騙，你為什麼要買呢？」我問他。這個事業可以幫他賺錢、濾出來的水有宇宙能量可以長壽、想把淨水器分享給朋友，甚至連業務員看起來很誠懇這種爛理由都講出來了，我默默看著陳爸漫天胡扯，等他說完了，我只回了一句：「你說的話，我百分之百都會相信，這是律師的職責。但我希望你跟我說實話。」
我怎麼會不知道你在騙我？只是我好孤單
陳爸愣了一會，終於講出內心的真實想法。兒子真的很好，每個月都會給他生活費，讓陳爸在台灣衣食無缺。但陳媽走了之後，陪在他身邊的只剩家裡那條老狗，陳爸就這樣成了獨居老人。他不好意思打擾兒子，除了考量時差，兒子在國外的高壓生活也讓他無暇與父親來往，看著兩人的訊息只剩下每個月匯款生活費後的幾句寒暄，陳爸無所適從。
「我好孤單。」陳爸說。這時，業務員突然出現了，拙劣的業務技巧一下子就被當年叱吒商場的陳爸看透，他知道這個業務員不老實、賣的東西幾乎是詐騙，幾句話就把他趕走。但這個業務員鍥而不捨的每天來找陳爸，除了天南地北的聊，還超刻意的「不經意」提到他所賣的淨水器有多好，陳爸當時還暗笑業務員轉得超硬的話題。
言談中，他知道了業務員的家庭狀況，知道他有女兒要養，也知道他的業績差到不可思議。過了幾個月，陳爸發現，他竟然在期待業務員的來訪。「你知道嗎？他是唯一會花時間跟我講話的人。我當然知道他在騙我，但又怎麼樣？」陳爸無助的跟我說。真的也好，被騙也罷，當身邊能陪伴陳爸的人只剩下這個業務員時，陳爸就算被騙，也執意要留住他。
「這件事千萬不要讓我兒子知道，他現在的生活，是我用一輩子栽培的成果，要是打擾他，我這輩子的努力就白費了。」陳爸幾乎要跪下來拜託我，我點點頭，改變了我們的訴訟方向。
他要的比你給的還簡單，就只是陪伴而已
偵查庭中，業務員面紅耳赤的跟檢察官爭辯他的淨水器確實有宇宙能量，但只見檢察官不斷皺眉，以他的口才，只能說業績不好其來有自。檢察官打斷他，表示他聽夠了，想問問陳爸的意見。
陳爸遲疑了一下，不對著檢察官，反而轉頭對著業務員緩緩開口：「我知道你在騙我，我也知道你賣給我的淨水器都特別貴，但是我很感謝你。跟你相處的時間，我聊得很開心，我覺得沒那麼孤單了。我不知道你關心我是出於真心，還是只想賺我的錢？但就算是騙人的，我也願意被你騙。」陳爸的語氣平淡，沒有一絲責怪，是騙子也好，他要的只是一個能每天關心他，聊個幾句的對象。
本來一臉不服氣，準備好要吵架的業務員，聽完這番話便低下頭，一眼都不敢看陳爸，而他的臉，似乎比剛剛更紅了。我接著補充：「庭上，被告販賣商品的品質與他保證的內容相差這麼遠，很明顯就是詐欺，但告訴人都如此表示了，是不是能用其他方式來處理這個案件呢？」業務員不發一語，一退庭就匆匆離開了，留下面面相覷的我跟陳爸。我問陳爸，這樣真的好嗎？「年輕人，對我們老人來說，陪伴比什麼都還珍貴。」陳爸笑著回答我，便跟著離開了。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮