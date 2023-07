MeToo風暴剖析：什麼是「性侵引發的癱瘓」？為什麼有人不敢求救？

文:雞湯來了蕭子喬

製圖:雞湯來了特約美術羅仕翔、臺灣吧

編輯:雞湯來了蕭子喬

近期性騷擾、熟人性侵、權勢性侵事件連發,有人說是業力引爆,也有人困惑「這些人為什麼不早說」。其實,每一個勇敢發聲的背後,都需要很多的自我釐清,也需要很多對當下情境傻住困惑的排解、面對他人眼光的勇氣,這絕對不是一件容易的事,需要給每個勇敢發聲的人們一個擁抱。

然而,除了讓惡言惡行浮上檯面,我們還需要更多的理解:理解為什麼有人不敢求救、理解為什麼有人真的以為自己沒做錯……讓對話發聲,而是真正一起前進。

其實,沒有反抗的反應,是受害人當下因過度震驚、錯愕、害怕等複雜情緒,造成彷彿「癱瘓」一般的狀態。研究指出,性侵受害者無論是成人或孩童,遇到性侵當下常以消極反應,或甚至是「僵住」的反應,稱作「性侵引發的癱瘓」(rape induced paralysis)。被害人通常不會主動揭發,或過一段時間以後才發聲;也有的會出現否認先前控訴、而後又再控訴兇手的循環。

「性侵引發的癱瘓」更容易發生於「熟人性侵」的案件中,由於被害者與加害者早已互相認識,對於被害人的衝擊也更大;另一方面,他人對於雙方關係「互相認識就會喜歡」及「因為認識對方,所以沒什麼不好拒絕的」等誤解,往往成為受害者更難啟齒、更容易「癱瘓」的原因。

性侵害的本質相較其他犯罪,具有極高特殊性。被害人被性侵後,其內心會產生難以恢復的心靈創傷,嚴重時甚至是會引發創傷後壓力失調症(Posttraumatic Stress Disorder, PTSD)的反應,被害人在短時間內可能會麻木、疏離、欠缺情緒反應。(延伸閱讀:性侵癱瘓現象詳解|親近的傷害更錯愕!熟人性侵、權勢性侵比我們想得多!)

我們不需要更多性別對立,而需要更多理解。在此次事件中,我們看見有許多人真的不理解這些行為有什麼問題,或是在道歉的聲明中仍處處顯露「不明白自己到底做錯什麼」的痕跡。

並不是要幫加害人脫罪,而是我們也可以試著想想,是什麼讓他們「如此不明白」?若男性的陽剛氣質,若能同步發揮更多的陰性氣質,溫柔理解、能夠情緒紓解、合宜表達想法,或許就能跳脫霸氣英勇的框架,而在陽剛與陰柔之間更自在合宜的切換。(延伸閱讀:性別氣質剖析|凡事硬起來的男性,真的有比較好嗎?突破男子氣概框架)

圖片來源:劇照素材取自《Everything Everywhere All at Once》。後製美術/雞湯來了。