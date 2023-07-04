MeToo風暴剖析：什麼是「性侵引發的癱瘓」？為什麼有人不敢求救？

文：雞湯來了蕭子喬

製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔、臺灣吧

編輯：雞湯來了蕭子喬

每一個#MeToo的勇氣都多麽不容易 #我們不要就這樣算了

近期性騷擾、熟人性侵、權勢性侵事件連發，有人說是業力引爆，也有人困惑「這些人為什麼不早說」。其實，每一個勇敢發聲的背後，都需要很多的自我釐清，也需要很多對當下情境傻住困惑的排解、面對他人眼光的勇氣，這絕對不是一件容易的事，需要給每個勇敢發聲的人們一個擁抱。

然而，除了讓惡言惡行浮上檯面，我們還需要更多的理解：理解為什麼有人不敢求救、理解為什麼有人真的以為自己沒做錯……讓對話發聲，而是真正一起前進。

圖片來源：《她和她的她》劇照／Netflix 提供 「讓悲劇劃下句點的唯一方法是說出真相」──《她和她的她》

盲點1：為什麼當時不反抗？為什麼過了這麼久才說？

其實，沒有反抗的反應，是受害人當下因過度震驚、錯愕、害怕等複雜情緒，造成彷彿「癱瘓」一般的狀態。研究指出，性侵受害者無論是成人或孩童，遇到性侵當下常以消極反應，或甚至是「僵住」的反應，稱作「性侵引發的癱瘓」（rape induced paralysis）。被害人通常不會主動揭發，或過一段時間以後才發聲；也有的會出現否認先前控訴、而後又再控訴兇手的循環。

「性侵引發的癱瘓」更容易發生於「熟人性侵」的案件中，由於被害者與加害者早已互相認識，對於被害人的衝擊也更大；另一方面，他人對於雙方關係「互相認識就會喜歡」及「因為認識對方，所以沒什麼不好拒絕的」等誤解，往往成為受害者更難啟齒、更容易「癱瘓」的原因。

性侵害的本質相較其他犯罪，具有極高特殊性。被害人被性侵後，其內心會產生難以恢復的心靈創傷，嚴重時甚至是會引發創傷後壓力失調症（Posttraumatic Stress Disorder, PTSD）的反應，被害人在短時間內可能會麻木、疏離、欠缺情緒反應。（延伸閱讀：性侵癱瘓現象詳解｜親近的傷害更錯愕！熟人性侵、權勢性侵比我們想得多！）

圖片來源：劇照素材取自《她和她的她》，Netflix 提供。後製美術／雞湯來了。

盲點2：為什麼有人真的不知道自己行為哪裡不當？

我們不需要更多性別對立，而需要更多理解。在此次事件中，我們看見有許多人真的不理解這些行為有什麼問題，或是在道歉的聲明中仍處處顯露「不明白自己到底做錯什麼」的痕跡。

並不是要幫加害人脫罪，而是我們也可以試著想想，是什麼讓他們「如此不明白」？若男性的陽剛氣質，若能同步發揮更多的陰性氣質，溫柔理解、能夠情緒紓解、合宜表達想法，或許就能跳脫霸氣英勇的框架，而在陽剛與陰柔之間更自在合宜的切換。（延伸閱讀：性別氣質剖析｜凡事硬起來的男性，真的有比較好嗎？突破男子氣概框架）

圖片來源：劇照素材取自《Everything Everywhere All at Once》。後製美術／雞湯來了。

盲點3：身體自主，光知道還不夠？

根據衛福部保護服務司的統計，2021年性侵案件中，熟人性侵遠比陌生人性侵來得多，甚至師生關係、鄰居、保母、同學、家人親戚、朋友等，都可能是性侵的加害／嫌疑人。另一方面，性侵案受害人中超過一半（58％）是未成年的孩子們。

​保護自己、身體自主，除了觀念建立，更需要具體練習，才能在真正遇到狀況時，盡可能避免癱瘓式傻住的狀況，「勇敢說不＋練習拒絕＋和身旁信任的人表達自己的遭遇」，是日常家庭性教育重要的練習，更是大朋友小朋友共同的習題。

圖片來源：雞湯來了與臺灣吧合作內容企劃，此圖美術由臺灣吧製作提供。

圖片來源：雞湯來了與臺灣吧合作內容企劃，此圖美術由臺灣吧製作提供。

熟人性侵遠比我們想像得更多，也更加錯愕震驚。願我們都能更加懂得接住身旁受傷的靈魂，做他們「需要的」那種重要他人；也願我們都更能在還沒發生悲劇之前，更懂得預防與保護自己。

參考資料

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

原標題：【觀點】MeToo風波深入剖析：什麼是「性侵引發的癱瘓」？沒反抗不等於我願意！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航