進擊的巨人：噁心的我與噁心的你
我們想讓你知道的是
我想，即使是一個專業的軍人，如果你要他殺一個無辜的人，他還是會非常猶豫。但如果他要殺的不是「人」，只是殲滅噁心的臭蟲，那份猶豫就會大大減少。如果艾人不過是可以變成巨人的怪物，只是披著人皮的惡魔，那將其「殲滅」又有什麼問題呢？而類似的說辭也曾在歷史上出現。
（文章內容含有劇透）
《進擊的巨人》（下略為「巨人」）是一個關於人類追求自由的故事。但我想除了自由以外「巨人」還包含其他引人深思的內容。例如這部作品有很多場景描述了「噁心」這種情緒。故事一開始，還是訓練兵的艾倫回憶起巨人吞食人類的場景就感到非常反胃；在「瑪利亞之牆奪還戰」中，阿爾敏得知自己吞食了貝爾托特後就忍不住想嘔吐；而在「瑪雷篇」中，瑪雷人看到艾爾迪亞人便感到噁心。
從食物引起的反應，到目睹殘忍場景的感受，以及對特定群體的反感。雖然都可以被歸類為噁心，但三者之間存在明顯差異。首先，第一種噁心是為了保護身體，通過嘔吐去避免攝取有毒食物。第二種噁心則是為了保護「靈魂」／「心靈」。以阿爾敏為例，吃掉同類的行為是動物特有的，所以當他得知曾吞食同類時，無法忽視自己也是動物的事實，「靈魂」因此受到污染。然而，動物不會因吞食同類而感到噁心，所以人類可以通過這種噁心去區分自己與動物。最後，第三種噁心是為了保護自我免受污染。本文將重點討論這種噁心感覺。
道德噁心？
在第四季第三話，萊納回憶起自己潛伏在帕拉迪島的過去。他和貝爾托特、亞妮三人曾在草地上討論是否立即返回瑪雷。萊納主張破壞羅塞之牆，亞妮則說這樣做的話會讓你們很多位朋友死掉，萊納接著說，那些傢伙不是朋友是惡魔⋯⋯亞婭的回應是她快要吐了，並要求萊納不要再把臉靠過來。可以說，亞妮認為萊納很噁心。
要理解亞妮為何對萊納感到噁心，我們可以回顧日常生活中的經歷。例如，當我們看到變態殺人支解案的新聞時，通常都會感到不安和噁心。因此，噁心似乎包含了一種道德判斷：如果某事令人作嘔，那麼我們有理由認為它在道德上是錯誤的。那個會一邊命令亞妮拆掉馬可的立體機動裝置，又一邊想著馬可為什麼會被巨人吃掉的萊納當然非常噁心。但值得思考的是，以噁心作為道德好壞的指標是否真的可靠？
在「巨人」中，瑪雷國實行種族隔離政策，艾爾迪亞人（下略為艾人）被迫居住在收容所，而瑪雷人將艾人視為惡魔。在吉克的回憶中，他年幼時和家人外出時曾被一位瑪雷清潔工潑水，理由是吉克一家人是殺戮行為的惡魔後裔，而清潔汙穢就是他的工作。但艾人的存在又不會真的弄髒地方，現有的艾人也沒有做過錯事，那麼，他們到底有甚麼噁心的地方？
對自我身分的保護
要理解瑪雷人對艾人的噁心感，我們首先需要知道他們是如何建立身分認同的。在瑪雷的教科書中，艾族被描述成一個連續數千年虐待其他民族的邪惡種族，而瑪雷人則是在100年前打敗艾族的英雄。這段「歷史」構成了瑪雷人的榮耀感和身分認同。他們認為自己是高貴英雄的後裔，而艾人是令人憎恨的惡魔後代。因此，他們一看到艾人就會感到噁心。這種噁心感源於艾人侵犯了他們的身分認同。如果下賤的惡魔和自己住在同一個地方，這不就意味著他們的地位差不多嗎？這是多麼讓人作嘔的事。
再以賈碧為例，儘管她同樣是艾人，但她認為自己是善良的艾人，自己跟島上惡魔是不同的。當她逃獄時遇到了卡亞（那位親切的農家女孩），儘管卡亞對她非常友好，賈碧仍然覺得卡亞很噁心。但卡亞並沒有對賈碧做出任何惡意的行為，到底有甚麼好噁心的呢？我想，這份噁心源於卡亞雙重侵犯了賈碧的身分認同。對於賈碧來說，島上的艾爾迪亞人都是惡魔，他們怎麼可能如此善良？他們怎麼會與瑪雷所描述的完全不同？而卡亞的行為更進一步侵犯了賈碧心中「只有自己是善良艾人」的身分認同，因此她表現出的噁心感比平時更加強烈。具體來說，在賈碧突襲飛行船被主角群抓住時，她最多只是說「不要碰我，惡魔」；但當她與卡亞一家共進晚餐時，她顯得渾身不自在，整個身體都在抵抗與他們同枱食飯。
如果你同意瑪雷人壓迫艾人的行為是不道德的事，那麼噁心似乎並不是判斷道德對錯的可靠指標。即使有些人對某事感到噁心，也不會使其真的變得不道德。我想，所謂的道德噁心是因為我們大部分人的身分構成都無法接受亂倫、支解等行為，而這些行為恰好是不道德的。因此，我們誤以為噁心感是判斷道德與否的指標。
從憤怒到噁心：原因何在？
假如瑪雷人仇視艾人，是因為艾人祖先對他們做了很過分的事，那麼瑪雷人對艾人的情緒理應是憤怒。想想日常生活中的經驗，當某人冒犯你時，你通常會對他生氣，而不是覺得他令人作嘔。可是，瑪雷人對艾人的感受卻是噁心。那麼問題來了，到底是什麼原因讓他們的情緒從憤怒轉變為噁心呢？要解答這個問題，讓我們先來看看賈碧和卡亞之間的對話。
卡亞：聽說牆外也有人類，還把我們稱我們稱作惡魔民族，但是我不懂為什麼他們會這麼恨我們⋯⋯
賈碧：是因為你們幾千年來都在虐殺世界各地的人啊⋯⋯不要裝出一副受害者的樣子啊
卡亞：可是我媽媽就生長在這裡，我並不認為她做過那些可怕的事情啊
賈碧：就說了，問題在於100年前你們祖先犯的罪有多嚴重啊。
卡亞：100年前，那現在活著的我們到底犯了什麼錯？⋯⋯ 我媽媽沒有殺過任何人⋯⋯為什麼她會活生生地被啃食？
面對卡亞的追問，賈碧無法直接回答，只能不斷提及100年前的事。但顯然艾人祖先在100年前的行為，不應該由現在的艾人承擔責任。事實上，瑪雷人並無理由對現在的艾人感到憤怒。我認為，瑪雷高層對艾人的壓迫大概是出於實際考慮。他們可能想保持巨人之力以維持軍事優勢，或讓艾人充當勞動力，甚至僅為展示權力。然而，要對其他民族進行壓迫總需要一個看似「正當」的理由。如果憤怒這個理由無法站得住腳，那就將他們抽繪成令人噁心的惡魔後裔吧。
噁心之用
在進一步討論之前，容我先區分一下憤怒與噁心的差別。首先，憤怒是一種涉及道德判斷的情緒，我們不會對無辜的人感到憤怒。想像一下，當一個小孩在新年時不小心弄壞了你心愛的模型，你非常生氣。如果他的家長表示出歉意，並肯為小孩的行為承擔責任，那麼你生氣的對象就只會是那個小孩。而噁心是一種無視道德討論的情緒。例如，當一隻蟑螂出現在你的房間時，即使它沒有做錯什麼，你仍然會想拿拖鞋拍死它，甚至會用殺蟲劑將它全家消滅。這時，你或許會說蟑螂會散播病菌。但如果有一個不戴口罩又不斷咳嗽四處傳播病毒的人，你又會對他下死刑嗎？實際上，傳播病毒的行為並不是消滅蟑螂的充分理由。但是，對於蟑螂，我們並不會進行道德計算，因為它們不是人，只是讓人噁心的生物而已。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！