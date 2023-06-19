進擊的巨人：噁心的我與噁心的你

（文章內容含有劇透）

《進擊的巨人》（下略為「巨人」）是一個關於人類追求自由的故事。但我想除了自由以外「巨人」還包含其他引人深思的內容。例如這部作品有很多場景描述了「噁心」這種情緒。故事一開始，還是訓練兵的艾倫回憶起巨人吞食人類的場景就感到非常反胃；在「瑪利亞之牆奪還戰」中，阿爾敏得知自己吞食了貝爾托特後就忍不住想嘔吐；而在「瑪雷篇」中，瑪雷人看到艾爾迪亞人便感到噁心。

從食物引起的反應，到目睹殘忍場景的感受，以及對特定群體的反感。雖然都可以被歸類為噁心，但三者之間存在明顯差異。首先，第一種噁心是為了保護身體，通過嘔吐去避免攝取有毒食物。第二種噁心則是為了保護「靈魂」／「心靈」。以阿爾敏為例，吃掉同類的行為是動物特有的，所以當他得知曾吞食同類時，無法忽視自己也是動物的事實，「靈魂」因此受到污染。然而，動物不會因吞食同類而感到噁心，所以人類可以通過這種噁心去區分自己與動物。最後，第三種噁心是為了保護自我免受污染。本文將重點討論這種噁心感覺。

道德噁心？

在第四季第三話，萊納回憶起自己潛伏在帕拉迪島的過去。他和貝爾托特、亞妮三人曾在草地上討論是否立即返回瑪雷。萊納主張破壞羅塞之牆，亞妮則說這樣做的話會讓你們很多位朋友死掉，萊納接著說，那些傢伙不是朋友是惡魔⋯⋯亞婭的回應是她快要吐了，並要求萊納不要再把臉靠過來。可以說，亞妮認為萊納很噁心。

要理解亞妮為何對萊納感到噁心，我們可以回顧日常生活中的經歷。例如，當我們看到變態殺人支解案的新聞時，通常都會感到不安和噁心。因此，噁心似乎包含了一種道德判斷：如果某事令人作嘔，那麼我們有理由認為它在道德上是錯誤的。那個會一邊命令亞妮拆掉馬可的立體機動裝置，又一邊想著馬可為什麼會被巨人吃掉的萊納當然非常噁心。但值得思考的是，以噁心作為道德好壞的指標是否真的可靠？

在「巨人」中，瑪雷國實行種族隔離政策，艾爾迪亞人（下略為艾人）被迫居住在收容所，而瑪雷人將艾人視為惡魔。在吉克的回憶中，他年幼時和家人外出時曾被一位瑪雷清潔工潑水，理由是吉克一家人是殺戮行為的惡魔後裔，而清潔汙穢就是他的工作。但艾人的存在又不會真的弄髒地方，現有的艾人也沒有做過錯事，那麼，他們到底有甚麼噁心的地方？

對自我身分的保護

要理解瑪雷人對艾人的噁心感，我們首先需要知道他們是如何建立身分認同的。在瑪雷的教科書中，艾族被描述成一個連續數千年虐待其他民族的邪惡種族，而瑪雷人則是在100年前打敗艾族的英雄。這段「歷史」構成了瑪雷人的榮耀感和身分認同。他們認為自己是高貴英雄的後裔，而艾人是令人憎恨的惡魔後代。因此，他們一看到艾人就會感到噁心。這種噁心感源於艾人侵犯了他們的身分認同。如果下賤的惡魔和自己住在同一個地方，這不就意味著他們的地位差不多嗎？這是多麼讓人作嘔的事。

再以賈碧為例，儘管她同樣是艾人，但她認為自己是善良的艾人，自己跟島上惡魔是不同的。當她逃獄時遇到了卡亞（那位親切的農家女孩），儘管卡亞對她非常友好，賈碧仍然覺得卡亞很噁心。但卡亞並沒有對賈碧做出任何惡意的行為，到底有甚麼好噁心的呢？我想，這份噁心源於卡亞雙重侵犯了賈碧的身分認同。對於賈碧來說，島上的艾爾迪亞人都是惡魔，他們怎麼可能如此善良？他們怎麼會與瑪雷所描述的完全不同？而卡亞的行為更進一步侵犯了賈碧心中「只有自己是善良艾人」的身分認同，因此她表現出的噁心感比平時更加強烈。具體來說，在賈碧突襲飛行船被主角群抓住時，她最多只是說「不要碰我，惡魔」；但當她與卡亞一家共進晚餐時，她顯得渾身不自在，整個身體都在抵抗與他們同枱食飯。

如果你同意瑪雷人壓迫艾人的行為是不道德的事，那麼噁心似乎並不是判斷道德對錯的可靠指標。即使有些人對某事感到噁心，也不會使其真的變得不道德。我想，所謂的道德噁心是因為我們大部分人的身分構成都無法接受亂倫、支解等行為，而這些行為恰好是不道德的。因此，我們誤以為噁心感是判斷道德與否的指標。

從憤怒到噁心：原因何在？

假如瑪雷人仇視艾人，是因為艾人祖先對他們做了很過分的事，那麼瑪雷人對艾人的情緒理應是憤怒。想想日常生活中的經驗，當某人冒犯你時，你通常會對他生氣，而不是覺得他令人作嘔。可是，瑪雷人對艾人的感受卻是噁心。那麼問題來了，到底是什麼原因讓他們的情緒從憤怒轉變為噁心呢？要解答這個問題，讓我們先來看看賈碧和卡亞之間的對話。

卡亞：聽說牆外也有人類，還把我們稱我們稱作惡魔民族，但是我不懂為什麼他們會這麼恨我們⋯⋯ 賈碧：是因為你們幾千年來都在虐殺世界各地的人啊⋯⋯不要裝出一副受害者的樣子啊 卡亞：可是我媽媽就生長在這裡，我並不認為她做過那些可怕的事情啊 賈碧：就說了，問題在於100年前你們祖先犯的罪有多嚴重啊。 卡亞：100年前，那現在活著的我們到底犯了什麼錯？⋯⋯ 我媽媽沒有殺過任何人⋯⋯為什麼她會活生生地被啃食？

面對卡亞的追問，賈碧無法直接回答，只能不斷提及100年前的事。但顯然艾人祖先在100年前的行為，不應該由現在的艾人承擔責任。事實上，瑪雷人並無理由對現在的艾人感到憤怒。我認為，瑪雷高層對艾人的壓迫大概是出於實際考慮。他們可能想保持巨人之力以維持軍事優勢，或讓艾人充當勞動力，甚至僅為展示權力。然而，要對其他民族進行壓迫總需要一個看似「正當」的理由。如果憤怒這個理由無法站得住腳，那就將他們抽繪成令人噁心的惡魔後裔吧。

噁心之用

在進一步討論之前，容我先區分一下憤怒與噁心的差別。首先，憤怒是一種涉及道德判斷的情緒，我們不會對無辜的人感到憤怒。想像一下，當一個小孩在新年時不小心弄壞了你心愛的模型，你非常生氣。如果他的家長表示出歉意，並肯為小孩的行為承擔責任，那麼你生氣的對象就只會是那個小孩。而噁心是一種無視道德討論的情緒。例如，當一隻蟑螂出現在你的房間時，即使它沒有做錯什麼，你仍然會想拿拖鞋拍死它，甚至會用殺蟲劑將它全家消滅。這時，你或許會說蟑螂會散播病菌。但如果有一個不戴口罩又不斷咳嗽四處傳播病毒的人，你又會對他下死刑嗎？實際上，傳播病毒的行為並不是消滅蟑螂的充分理由。但是，對於蟑螂，我們並不會進行道德計算，因為它們不是人，只是讓人噁心的生物而已。