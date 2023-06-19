「中國製造2025」破功反而更依賴世界，擺笑臉招商但外國投資已起戒心

翻譯：袁培均

「中國製造2025」是中國政府於2015年推出的倡議，旨在加強中國在高科技行業中的全球強國地位，並減少對外國技術進口的依賴。

然而，這項計劃並不順利，因為北京對於擁有關鍵技術外國企業善變的監管方式和標準限制了外企的競爭力，同時也方便了政府攫取外企的技術。由於地緣政治緊張局勢、監管不確定性和供應鏈中斷，投資者也對中國失去信心。儘管習近平最近在廣東省進行了視察，但諸如蘋果等跨國公司正在減少對中國作為製造合作夥伴的依賴。

「中國製造2025」

中國製造2025旨在減少對外國技術進口的依賴，重點在於發展自主創新。建議企業加強全球品牌知名度，熟悉外國文化和市場。該倡議包括使用國家資金來促進私募股權投資，並收購外國知識產權。為了鼓勵關鍵行業的創新和發展，北京正在改變監管方式並設定新標準。

這些變化可能限制了在中國的外企競爭力，政府通過一系列監管手段，譬如要求銀行披露源代碼、使用國內IP和加密等措施，使中國政府能夠獲取外國技術。最終目標是減少中國對外國生產商的依賴，並要求將知識產權登記在本地實體，以使中國企業能夠獲得原本缺乏的專利。

這項政策的不利之處在於增加了風險管理不善和企業失敗的可能性。外國政府還擔心中國擴展至關鍵技術行業將對國家安全構成威脅，並增加中國政府報復的可能性。北京利用對外國公司及其員工的脅迫作為對反對中國貿易違規的政府進行報復的手段。

自疫情爆發以來，由於地緣政治緊張局勢、報復可能性、監管不確定性和供應鏈中斷，投資者開始將中國視為一個不安全的商業環境。2023年4月10日至13日，習近平模仿鄧小平的做法，訪問廣東，試圖重申中國的全球製造主導地位。

習近平對廣東的訪問

在廣東，習近平強調了在新冠疫情封鎖之後開放中國經濟的重要性。習主席希望向國際社會傳達的信息是，中國正在積極現代化其科學、技術和工業部門，並對投資持開放態度。他向中國人民傳達的信息是，他對城鄉發展非常重視。這些目標是由中國共產黨的宏觀經濟計劃所驅動的，其中包括強調社會必須有自力更生的能力以及中共政權的合法性。

習近平還強調了中國在全球經濟疲軟背景下的市場優勢，並鼓勵外國投資者在廣東和大灣區投資。在訪問一家汽車製造商時，他強調了基於獨立研發的核心技術的重要性，同時歡迎國際合作。

特別是，習近平敦促該省在深化改革、推進高標準的開放和展示中國自給自足的重要性方面發揮領導作用，同時強調地區治理和問責制的重要性。他的講話與1992年鄧小平南巡時類似，當時鄧提倡了自給自足對經濟增長的重要性。

鄧小平的南巡標誌著中國當代歷史的一個重要轉折點，通過啟動面向市場的改革，改變了計劃經濟。兩位領導人的訪問都表明了共同致力於促進區域經濟增長和發展，並找到解決經濟挑戰的長期方案。然而，當時鄧小平的計劃並不太具體，習近平的訪問則著重於推動改革、現代化、農村振興和提高生活質量，而不僅是試驗性地進行改革。

面對日益增加的不信任

儘管習近平努力振興經濟，但在吸引和留住跨國公司方面，他所做的過於少且過於晚。例如，作為世界上最有價值的科技公司之一，蘋果面臨著減少對中國作為製造合作夥伴的依賴的巨大壓力。蘋果對中國的依賴問題一直是美國政府的重大關切。美國政府基於國家安全的理由限制中國對先進美國技術的接觸。

蘋果承認中國的熟練勞動力為他們在該地區取得成功做出了貢獻。作為一家技術巨頭，蘋果正在探索說服一些中國製造和採購合作夥伴在越南和馬來西亞等國家開展業務，中國管理層可以在這些地方培訓當地勞工。這個過程將需要幾年的時間，而蘋果將面臨將其生產運營從中國轉移到其他國家的重大挑戰，這是由於國際貿易的現狀所導致的。

Photo Credit: GettyImages

除了尋找替代的製造地點，蘋果還在印度增加了其業務，作為減少對中國依賴並擴大在其他市場的存在的戰略的一部分。隨著美中關係緊張局勢的不斷升級，蘋果將印度視為在組裝和生產方面有前景的替代品。

中國比以往更依賴世界

由於跨國公司和政府對中國的不信任，中國在吸引所需的外國投資以發展具有競爭力的產業方面面臨著艱難的挑戰。中國的積極經濟和外交活動在短期內似乎取得了成功，但這意味著外國投資者將尋求在中國的地緣政治對手，如印度、越南和台灣，尋找更多的投資機會。

中國在吸引外國投資方面面臨著艱巨的任務，這是由於跨國公司和政府對中國的不信任。中國的積極經濟和外交活動可能在短期內似乎取得了政治上的成功，但這意味著在商業上，許多外國投資者將尋求在中國的地緣政治對手，如印度、越南和台灣，尋找投資機會。

北京可能會試圖改變其戰狼言辭，以顯得更歡迎外國投資，但投資者不應被蒙蔽——中國共產黨繼續對中國境內的外國企業行使法外權力，並將繼續利用它們來推進國家政策目標。預計越來越多的公司會將其製造供應鏈從中國轉移到該地區其他更穩定的合作夥伴。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航