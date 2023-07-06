《每一次職涯瓶頸都是轉機》：體制內的「不安分者」不安於現狀又不敢跳出去，該怎麼辦呢？

文：趙昂

你給自己戴上的枷鎖，大師也打不開

在我的來訪者中，有一類來自體制內的「不安分者」。

他們身處學校、國有企業、機關和事業部門，往往進入這種穩定的龐大體制內工作多年，但是仍有各種「水土不服」：說自己不善交際、不會應酬；說狀態忙忙碌碌、無所成就。與此同時，他們總還覺得自己有尚未發揮的能力，以及尚未展示的才能，耿耿於懷，心有不甘。

他們總想追求更大的空間，在體制內不能獲得發展，就想跳出去另謀出路，可常常在此時會糾結：外界的種種精彩，往往也處處暗藏險惡。

不安於現狀，又不敢跳出去，該怎麼辦呢？

高飛，男，二十九歲，南方某大學的一名輔導員。為了做諮詢，專門乘飛機到北京。

諮詢室裡，剛坐下，高飛就說：「趙昂老師啊，你一定得救救我啊。我在學校太難受了，工作毫無價值。我知道你是這個領域的專家，是大師了，你一定有辦法的。」

聽到他說「大師」，我立刻警惕起來，趕緊說：「您可別這麼說，我只是一個生涯諮詢師。我們一起來看看您的職涯困惑吧。」我的經驗告訴我，有些來訪者之所以一上來就給諮詢師戴上一頂高高的帽子，往往是因為他們想替自己無解的人生找一個代罪羔羊。一見面就稱對方為「大師」的人，可能只會把自己當大師。

說起來，高飛也是一個人才，當年碩士一畢業就留校工作。別看現在後悔了，當初可沒這麼想，工作穩定、社會地位高、工作環境好，還有兩段假期、有繼續深造的機會，這些優點，讓早早確定工作的高飛成了同學羨慕的對象。

可是兩三年過去了，這些優點又都變成了缺點：工作穩定變成了「一潭死水」，社會地位高變成了「徒有虛名」，工作環境好變成「加班多，繁瑣事情多，價值不被認可」，學習機會也變得沒意義了。

為什麼會發生這麼大的變化？難道是發生了什麼事情？

「當初能夠留校，也是同學中的佼佼者了吧？」

聽到我這個問題，高飛的神色有些得意，又有些失落。

「當時只看到好的方面了，留校名額少，能爭取到就不容易。我也是爭強好勝，爭到了，還覺得挺自豪，完全忽略了職業的另外一面。」高飛開始後悔了。

「當時沒有找學長或者輔導員瞭解過嗎？」

「聊是聊了，但當時就業情況也不好，我的同學們也沒什麼好的去處，一些來招聘的企業連名字都沒聽說過。我就想，好歹留在大學工作，還比較穩定，家人也都覺得滿好的。」看來，環境、時機、視野，都在那個時機點影響了高飛的生涯決策。

「那麼，現在為什麼有了新的想法？」我問高飛。

「原本我以為可以慢慢讀博士，再轉當專任教師，或許能得到主管的賞識。可是，現在呢？三年過去了，眼看著昔日的同學開始成為公司的骨幹了，收入也早就是我的兩倍，我卻依然還在做著小輔導員。」高飛開始了抱怨，「我也不是沒有努力過。除了考博士，我還想過考公務員，想過創業，但是思來想去，總有擔心。趙老師，你看我的路該怎麼走呢？」

言談之中，煩躁、焦慮之情溢於言表。不過我聽得出來，這些焦慮還是源於「比較」：和同學比較，和同齡人比較。

當初，是因為「比較」好，所以，就留在大學；現在，又是「比較」差，急著找路徑。那麼，他是否意識到，如果心中沒有確定的追求，自己就不可能在「比較」中一直處於優勢。

「那些去了一些不知名企業的同學，怎麼只用了三年就發展得比你好呢？」我好奇高飛是否關注到表面之下的實質過程。

「企業是不那麼知名，是新創公司，不過這兩年趕上這個行業發展得好，迅速擴張，已經完成兩輪融資。我有幾個同學都是第一批進公司的員工，現在都算元老了，薪水不錯，還有一些原始股。」看來，高飛把這一切歸因於運氣。

「當初你想要的穩定還在、社會地位還在、環境還在，你現在又看重收入。你是知道的，大學的收入不見得比外面企業的高，但勝在比較穩定。」

「這正是我糾結的。我也知道在企業裡工作不容易，比如辛苦、有風險、不穩定。但是……」高飛訴說著自己的糾結。

「但是你還是很貪心，什麼都想要？」我正視著高飛。

一時間，慚愧、懊惱、憤怒，各種情緒集合在他的臉上。

「這怎麼能算是貪心呢？我不過就是追求更好的發展嘛！」

「對你來說，如果留在大學，更好的發展是什麼？」

「讀了博士，轉做專任教師，升上教授。」高飛說。

「這是你想要的嗎？」

「還可以吧，就是考博士太辛苦了。」

「喏，你看，任何一個選擇，都要考慮三件事：價值、成本、風險。從你所能看到的選項來看，如果你追求穩定價值，就需要花更多的時間去提升學歷，去豐富經驗，按照符合體制內的晉升規則來發展，時間成本比較高，風險雖有，但是不大。如果你要追求經濟報酬，就需要快速提升職場技能，冒著各種不確定的風險，放棄對於穩定的追求。你會怎麼選呢？」

「難道就不可以兼得嗎？」

「可以兼得，只是需要的成本更高。比如，成了教授，你的知識可以轉化為更多價值。只是想要成為教授，需花費十多年。再比如，在企業裡工作，成為核心員工或者獨當一面，不用擔心企業裁員。只是，發展成為骨幹，也需要十年八年。這在本質上並沒有區別。同時，在做選擇的時候，你需要知道，不同職業有不同的發展節奏。你選擇了一種職業，就要接受它的節奏，這樣才能譜出華麗的樂章。」