《每一次職涯瓶頸都是轉機》：體制內的「不安分者」不安於現狀又不敢跳出去，該怎麼辦呢？
我們想讓你知道的是
生涯諮詢師趙昂融合十多年專業歷練、超過百萬字諮詢紀錄，凝鍊為二十五個具代表性的職涯提問，幫助我們跳脫表層狀況，發現並關注深層的內在需要與嚮往，懂得掌握周邊可用的資源，進而透過自助方法，化解現實裡的障礙。
文：趙昂
你給自己戴上的枷鎖，大師也打不開
在我的來訪者中，有一類來自體制內的「不安分者」。
他們身處學校、國有企業、機關和事業部門，往往進入這種穩定的龐大體制內工作多年，但是仍有各種「水土不服」：說自己不善交際、不會應酬；說狀態忙忙碌碌、無所成就。與此同時，他們總還覺得自己有尚未發揮的能力，以及尚未展示的才能，耿耿於懷，心有不甘。
他們總想追求更大的空間，在體制內不能獲得發展，就想跳出去另謀出路，可常常在此時會糾結：外界的種種精彩，往往也處處暗藏險惡。
不安於現狀，又不敢跳出去，該怎麼辦呢？
高飛，男，二十九歲，南方某大學的一名輔導員。為了做諮詢，專門乘飛機到北京。
諮詢室裡，剛坐下，高飛就說：「趙昂老師啊，你一定得救救我啊。我在學校太難受了，工作毫無價值。我知道你是這個領域的專家，是大師了，你一定有辦法的。」
聽到他說「大師」，我立刻警惕起來，趕緊說：「您可別這麼說，我只是一個生涯諮詢師。我們一起來看看您的職涯困惑吧。」我的經驗告訴我，有些來訪者之所以一上來就給諮詢師戴上一頂高高的帽子，往往是因為他們想替自己無解的人生找一個代罪羔羊。一見面就稱對方為「大師」的人，可能只會把自己當大師。
說起來，高飛也是一個人才，當年碩士一畢業就留校工作。別看現在後悔了，當初可沒這麼想，工作穩定、社會地位高、工作環境好，還有兩段假期、有繼續深造的機會，這些優點，讓早早確定工作的高飛成了同學羨慕的對象。
可是兩三年過去了，這些優點又都變成了缺點：工作穩定變成了「一潭死水」，社會地位高變成了「徒有虛名」，工作環境好變成「加班多，繁瑣事情多，價值不被認可」，學習機會也變得沒意義了。
為什麼會發生這麼大的變化？難道是發生了什麼事情？
「當初能夠留校，也是同學中的佼佼者了吧？」
聽到我這個問題，高飛的神色有些得意，又有些失落。
「當時只看到好的方面了，留校名額少，能爭取到就不容易。我也是爭強好勝，爭到了，還覺得挺自豪，完全忽略了職業的另外一面。」高飛開始後悔了。
「當時沒有找學長或者輔導員瞭解過嗎？」
「聊是聊了，但當時就業情況也不好，我的同學們也沒什麼好的去處，一些來招聘的企業連名字都沒聽說過。我就想，好歹留在大學工作，還比較穩定，家人也都覺得滿好的。」看來，環境、時機、視野，都在那個時機點影響了高飛的生涯決策。
「那麼，現在為什麼有了新的想法？」我問高飛。
「原本我以為可以慢慢讀博士，再轉當專任教師，或許能得到主管的賞識。可是，現在呢？三年過去了，眼看著昔日的同學開始成為公司的骨幹了，收入也早就是我的兩倍，我卻依然還在做著小輔導員。」高飛開始了抱怨，「我也不是沒有努力過。除了考博士，我還想過考公務員，想過創業，但是思來想去，總有擔心。趙老師，你看我的路該怎麼走呢？」
言談之中，煩躁、焦慮之情溢於言表。不過我聽得出來，這些焦慮還是源於「比較」：和同學比較，和同齡人比較。
當初，是因為「比較」好，所以，就留在大學；現在，又是「比較」差，急著找路徑。那麼，他是否意識到，如果心中沒有確定的追求，自己就不可能在「比較」中一直處於優勢。
「那些去了一些不知名企業的同學，怎麼只用了三年就發展得比你好呢？」我好奇高飛是否關注到表面之下的實質過程。
「企業是不那麼知名，是新創公司，不過這兩年趕上這個行業發展得好，迅速擴張，已經完成兩輪融資。我有幾個同學都是第一批進公司的員工，現在都算元老了，薪水不錯，還有一些原始股。」看來，高飛把這一切歸因於運氣。
「當初你想要的穩定還在、社會地位還在、環境還在，你現在又看重收入。你是知道的，大學的收入不見得比外面企業的高，但勝在比較穩定。」
「這正是我糾結的。我也知道在企業裡工作不容易，比如辛苦、有風險、不穩定。但是……」高飛訴說著自己的糾結。
「但是你還是很貪心，什麼都想要？」我正視著高飛。
一時間，慚愧、懊惱、憤怒，各種情緒集合在他的臉上。
「這怎麼能算是貪心呢？我不過就是追求更好的發展嘛！」
「對你來說，如果留在大學，更好的發展是什麼？」
「讀了博士，轉做專任教師，升上教授。」高飛說。
「這是你想要的嗎？」
「還可以吧，就是考博士太辛苦了。」
「喏，你看，任何一個選擇，都要考慮三件事：價值、成本、風險。從你所能看到的選項來看，如果你追求穩定價值，就需要花更多的時間去提升學歷，去豐富經驗，按照符合體制內的晉升規則來發展，時間成本比較高，風險雖有，但是不大。如果你要追求經濟報酬，就需要快速提升職場技能，冒著各種不確定的風險，放棄對於穩定的追求。你會怎麼選呢？」
「難道就不可以兼得嗎？」
「可以兼得，只是需要的成本更高。比如，成了教授，你的知識可以轉化為更多價值。只是想要成為教授，需花費十多年。再比如，在企業裡工作，成為核心員工或者獨當一面，不用擔心企業裁員。只是，發展成為骨幹，也需要十年八年。這在本質上並沒有區別。同時，在做選擇的時候，你需要知道，不同職業有不同的發展節奏。你選擇了一種職業，就要接受它的節奏，這樣才能譜出華麗的樂章。」
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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