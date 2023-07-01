【小說】《日安憂鬱》選摘：根據我父親的看法，愛情如何複雜其實是人想像出來的
我們想讓你知道的是
這年夏天，本該是瑟西爾與父親在海邊盡情享樂的放縱之旅。父親攜著年輕情婦艾樂莎共遊，瑟西爾也迷上俊美的青年希里樂、譜出夏日戀曲，眼下的一切都美好燦爛——直到瑟西爾亡母的好友安娜突然造訪。安娜美麗而從容，優雅得體的舉止逐漸擄獲雷蒙的心，不僅使他拋棄情婦，兩人更是閃電宣布婚期……
文：莎岡（Françoise SAGAN）
第一部
1.
這是我從未體會的感覺，一股令我鬱悶卻又感覺溫柔的情懷，我不知為它冠上「憂愁」這個美麗嚴肅的名字是否合適。這股情懷如此充斥我心，如此自私，使得我幾乎為之感到慚愧，因為我一直認為「憂愁」是很高貴的。憂愁，我以前沒體會過；我只體會過鬱悶、遺憾，偶爾也體會過悔恨。今天，一股莫名的情結就像絲縷一般把我纏繞其中，又煩人又溫柔，使我和其他人疏遠。
那年夏天，我十七歲，非常幸福。我與父親，以及他的情婦艾樂莎一起住──我必須立刻解釋這個狀況，以免造成錯誤的印象。我父親那年四十歲，已經當了十五年鰥夫。他是個很有朝氣、充滿活力、擁有許多機會的男人。兩年前，我離開寄宿學校時，我不得不諒解他和一個女人生活在一起的事，只是沒能立刻接受他每六個月就換新的情人！沒多久，因我的個性使然，我旋即喜歡上這種新穎、膚淺、 充滿誘惑的生活。父親是個輕浮的人，善於經商，好奇，卻也很快厭倦；還有，他很得女人的歡心——我很難不喜歡像他這樣的人，因為他很善良、慷慨，對我充滿關懷。我無法想像比他更好的朋友、比他更令人愉快的人。
那年夏天剛開始的時候，他甚至體貼地問我討不討厭他當時的情婦艾樂莎同我們去度假，我只能鼓勵他，因為我知道他需要女人﹔另一方面，我也知道艾樂莎不會惹我們厭煩。艾樂莎身材頎長，一頭紅髮，半是交際女郎、半是上流社交圈的女子，在攝影棚和香榭麗舍大道的一些酒吧都見得到她身影。她很友善，個性相當單純，沒有太大野心。再說，我和父親因為能出門度假，高興得對任何事都不會想到要去反對。父親在地中海畔租了一幢隱祕又漂亮的白色大別墅──打從六月天氣漸漸熱起來，我們就一直夢想租下它。別墅位在岬角頂上，面對大海，與大馬路隔著一片松樹林；房子旁邊是通往金色小海灣的羊腸小徑，沿岸都是紅棕色岩石，海水在灣裡輕柔搖曳。
假期剛開始那幾天，陽光燦爛，酷熱難當。我們在沙灘上待了好幾個鐘頭，膚色慢慢曬成健康的古銅色，只有艾樂莎例外。她皮膚發紅，脫皮，苦不堪言。父親做了許多複雜無比的腿部運動，想讓漸漸凸出的肚子消下去，因為凸腹和風流男子的形象是不能並存的。天一亮我就泡在水裡，全身浸在清涼透明的海水中，拚命動來動去，把自己累得筋疲力盡，好將巴黎生活所有的陰影、所有的灰塵洗刷殆盡。我平躺在沙灘上，抓起一把沙子，讓細沙像一道黃色輕柔的沙柱般從指間慢慢篩落。我心裡想，這些沙子如時間一般流逝……一個膚淺的想法，而有膚淺的想法是很美好的。因為這是夏天。
我第一次見到希里樂是在第六天。那時他駕著一艘小帆船沿著海岸開過來，接著船就在我們的小海灣前翻了。我幫他撿東西，談笑之間，知道他的名字叫希里樂，就讀法律系，和他母親在臨近一棟別墅度假。他有一張拉丁人的臉孔，膚色很深，五官很開朗，給人的感覺很平衡，像個保護者，立刻讓我喜歡。其實我一向避開大學生，因為他們很粗魯，只關心自己的問題，總把小問題誇大，或者找出一些理由為自己的無趣找藉口。我不喜歡年輕人，相較之下，我比較喜歡我父親的朋友，他們都是四十歲左右的人，對我說話很禮貌，也很溫柔，對待我如同父親，或是一個情人。
不過，希里樂很討我喜歡。他個子高大，有時候看起來特別英俊，一種讓人信任的英俊。我不像父親那麼憎厭相貌醜陋的人，他這種觀念使得我們經常與一些愚蠢的人來往；但是面對外表毫無風采的人，我有一種說不出的拘束、不願親近。我覺得他們被迫無法取悅於人一事，似乎是個極大的缺陷。如果不為討人喜歡，那我們追求的又是什麼呢？今天，我仍然不明白在這種征服欲之下，隱藏的是過剩的精力、支配感，還是潛藏在內心、無法明言的一種需要自我肯定、白我支持的心理。
希里樂要離開前，主動教我如何控制風帆。之後，我回家吃晚飯，滿腦子想著他，不太參與席間的談話，也沒注意到父親焦躁不安的神情。晚餐後，如每天晚上一般，我們坐在露台的躺椅上。穹蒼布滿星辰。我看著星星，心裡隱隱約約希望它們能早些開始在天上畫出隕落的線條，然而這時是七月初，星星靜止不動。露台的卵石子堆傳出蟬的歌聲。肯定有好幾千隻，陶醉在暑氣與月光裡，整晚發出這奇異的鳴聲。我聽人說過，蟬鳴是由兩片鞘翅互相磨擦而產生的，不過我寧可相信這歌聲來自咽喉，就像雌貓發春一樣，是一種本能的叫聲。我們都很舒服；只有我衣服裡黏在肌膚上的小沙子擋住了睡眠對我的侵襲。就這個時候，父親咳了一下，在長長的躺椅上挺起身子。
他說道：「我要宣布一件事：有個人要過來。」
我閉上雙眼，失望極了。我們的日子過得太平靜，而這竟不能繼讀下去！
對社交活動總是很嚮往的艾樂莎大聲問道：「快告訴我們是誰？」
「是安娜．拉森。」父親答道，然後轉頭看著我。
我瞪著他看，驚訝得不知如何反應。
「我告訴她，如果她的服裝設計工作太累，就來這兒，所以她……她就來了。」
我萬萬想不到會有此事。安娜．拉森是我母親生前的好友，與我父親的來往並不密切。兩年前，我離開寄宿學校，父親不知該如何教育我，於是把我送到她那兒學習。僅僅一週的時間，她就把我打扮得很高雅，教導我如何打理生活。我當時對她有一股狂熱的崇拜心理，可是她以巧妙的手法把我這種心理轉移到她熟識的一個年輕人身上。我初次的優雅穿著，我初次的戀情，都要歸功於她，我對她充滿感激之情。四十二歲的她是個很撫媚、很講究的女子，一張美麗的臉孔看起來很高傲、慵懶、冷淡。唯一讓人微言的就是她的冷淡。她態度既和藹又冷漠，全身散發出一股堅定的意志，一種讓人畏懼的內在平靜感。她雖然離婚、自由身，但是據我們所知，她並沒有情人。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。