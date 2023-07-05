2023/07/05,
交通

大數據看「行人地獄」：民眾最在意「走斑馬線仍遭車撞」，罰款提高仍有網民不買單？

大數據看「行人地獄」：民眾最在意「走斑馬線仍遭車撞」，罰款提高仍有網民不買單？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

半年來有關於「行人地獄」的文章數衝破萬篇，相關的討論留言數量更多達上萬筆。網友熱烈討論政策修法與行人路權，藉由數據分析，帶您了解民眾對於路權議題的看法為何？又為什麼許多人對政府修法不買單？

文：陳貞樺

根據Qsearch的統計，半年來在網路社群上有關於「行人地獄」的文章數衝破萬篇，討論行人地獄的留言數量更是多達上萬筆。在媒體報導中，同時提及台灣交通與行人地獄比例的文章已突破六成。台灣「交通問題」的議題文字雲中，與行人地獄議題相關的詞（如不禮讓行人、平等路權、人行道違停等）網友討論比例也很高。

交通部資料顯示，2021年交通事故總件數近四萬件，相較於十年前增加了52％，行人路口事故的死傷人數也逐年上升，光是今年就有8千多位行人遭逢車禍意外。曾幾何時，「行人地獄」已變成台灣交通安全問題的代名詞。

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Photo Credit: QSearch
台灣「交通問題」的議題文字雲中，與行人地獄議題相關的詞包含不禮讓行人、行人路權、平等路權、人行道違停等。

究竟「行人地獄」議題是如何在台灣媒體與論壇發酵？民眾關注的行人安全關鍵字是什麼？政府對此的罰則是否獲得民眾認可？本文將以QsearchTrend+社群分析與網路聲量工具，分析自去年12月以來的網路輿情，試圖解答以上問題。

旅澳台人首創「行人地獄」一詞，CNN引用成為交通問題代名詞

在旅澳台人首創「行人地獄」後，CNN引用撰文，漸成為台灣交通問題代名詞，半年來網路討論篇數成長82%，以「政策修法」與「行人路權」事件最受關注。

CNN在去年（2022）12月7日的旅遊專欄中，引用旅澳台灣人Ray Yang的粉絲頁「台灣是個行人地獄 Taiwan is a living hell for pedestrians」中對於台灣交通的描述，批評台灣缺乏人行道問題，認為人行道的建設並不完善。當天引發各媒體報導轉載，「行人地獄」一詞於是誕生，網路報導與討論貼文數短短四個月就成長了82%，儼然已成為了台灣交通問題的「代名詞」。

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Photo Credit: QSearch
去年12月「行人地獄」一詞出現後，台灣媒體與各大社群對於「行人地獄」的討論貼文數，今年4月已達近三千篇，成長了82%。

根據「行人地獄」關鍵字趨勢，挑選文章數超過200篇的事件，引爆網友討論的議題主要可分為：「交通政策修法」與「行人路權」，「交通政策修法」議題包含交通部長提出罰則、交通部預告等事件，網路聲量在今年（2023）4月中三讀通過擴大交通檢舉措施時來到最高點，「行人路權」則多因媒體報導兒少路權困境與意外，而引發討論。

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Photo Credit: QSearch
近半年「行人地獄」文章數超過200篇的事件，主要可分為：「交通政策修法」與「行人路權」兩大議題

在今年5月初，台南發生一對母女過馬路遭左轉轎車撞上，造成一死一傷的交通意外。此次事件引爆「行人地獄」一詞出現以來最高討論聲量，網友紛紛留言痛批台灣行人地獄「好好走在路上也會被撞」。

行人交通事故頻傳，兒少路權成為討論焦點
民眾最在意「走斑馬線仍遭車撞」、「車子不禮讓行人」

台灣行人交通事故頻傳，半年來兒少為主的新聞事件層出不窮。根據統計，近5年路口事故中，兒少就佔了18%，交通意外高居兒少事故主要原因。在連續2年兒少人口負成長的台灣，因交通事故造成傷亡的兒少比率卻逐年成長至0.7%，在先進國家代表「經濟合作暨發展組織」（OECD）組織中，排名後段。

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Photo Credit: QSearch
近半年來關於兒少交通意外事件報導與網路討論度（註：總和討論篇數含臉書分絲頁、媒體、論壇的討論篇數）

更進一步以行人地獄與兒少關鍵字搜尋，一探民眾對兒童路權議題的看法，發現除了新聞事件的討論，民眾最在意「守法走斑馬線卻被撞」、「車子不禮讓行人」、「校園週邊未做交通安全建置」問題，包含通學巷與人行道的建置、車輛違停等。其中在野黨抨擊政府編列前瞻預算2284億來做地方道路基礎建設，卻無法有效降低交通事故的相關報導，討論熱度也很高。

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Photo Credit: QSearch
以行人地獄與兒少關鍵字兒少路權搜尋，議題以「守法走斑馬線卻被撞」、「車子不禮讓行人」、「校園週邊未做交通安全建置」等三大關鍵字為主

針對行人地獄問題，政府修法提高罰款並擴大民眾檢舉
但部分網民仍不買單，有三大原因

自去年12月台灣行人地獄問題遭外媒報導後，交通部長王國材就提出「行車不禮讓行人提高罰緩至6000元」的作法，在今年4月中立院三讀擴大交通檢舉措施，提高不禮讓行人、無照駕駛、穿越人行道未減速等罰緩並擴大民眾檢舉交通違規項目。

看似順應民意、從善如流的修法，部分網民卻仍不買單，透過Qsearch網路聲量工具中的相關留言功能，整理出臉書粉絲頁與社團中留言讚數較高的網友意見，發現部分網民不買單此次修法的主要原因有三項。

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Photo Credit: QSearch
關鍵字「行人地獄」的文章，讚數最高的相關留言主要分布於媒體臉書粉絲頁

此次修法是否能有效降低行人意外死傷，同時又避免行車交通混亂，將是未來觀察的重點。

本文由QSearch授權轉載，原文發表於此，若對QSearch分析工具若分析內容有興趣，歡迎填寫免費試用表單，將由專人為您服務。
原標：#行人地獄 已成台灣交通問題代名詞，半年來網路聲量成長八成，兒少路權與政策修法最受民眾關注

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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