108課綱診療室：大砍自然學分，台灣科技人才將出現缺口

文： 潘冠霖

108課綱的變革，讓不只高中、大學的師生，甚至是產業界皆非常擔心學生的學習現況，台灣的人才逐漸形成明顯的破口。

自從108課綱大砍自然學分，從必修16學分現在只剩8學分，國立台灣大學電機資訊學院院長張耀文直指，台灣科技人才正弱化中，理工學生佔比跌，理工畢業生暴減中。

基礎學習內容減少，關鍵時刻仍是考試主導

對此，清華大學L教授（化名）表示，108課綱的出現伴隨著幾項問題。首先是內容做了刪減，雖然有加入了新教材，但那些只能說是添花的零碎知識，對基礎的紮實並無幫助。

其次，教學時數也做了減少，挪出來的時間讓學生去自我學習及探索生涯，這對家長和學生肯配合的明星學校當然是很好的措施，但對偏鄉來說，實作面上有非常大的困難及差異。

現階段看起來是強調多元入學方式，關鍵時刻仍是考試成績主導，這當然會造成學生在學習基礎上的影響，學習時數和內容雙雙減少的狀況，課外補充學習又沒跟上，大部分學生仍以考試為主，這些課外學習都有機會被學生忽視，效果一定說不上是好。

他指出，早期亞洲的基礎科學深度和廣度都比歐美國家多的多，且數理要求非常紮實，這對不管上大學、出國留學來說，學習上的影響都非常深遠，基礎科學是練習邏輯、解決問題、訓練判斷能力的基礎，應該要及早做訓練。

而對於理工、科技產業來說，許多的方程式和數學模型，如果員工只有要應用，那影響不會那麼大；但如果是開發或創新的人才，則會受到巨大的影響，或許不會在幾年內那麼快看見，但將來數理要求高的企業都將會受到挑戰。

對108課綱帶來的現象，L教授建議，需要再回頭檢討改變的必要性及好處，怎麼做才會有更好的結果？

他舉例，日本和新加坡要做課綱上的改變時皆會有實驗班級，而不是一下子全國皆改變制度，但台灣則是沒有做好配套措施就倉促實施。

他也指出，早期課綱是需要課綱委員和大學及高中端進行座談、討論才能決定，但現在課綱委員可以自行決定課綱方向、選擇教材，此現象會造就少數人的想法可以決定多數人狀況，是非常危險的事情。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此

原標題：108課綱診療室 ／馬步紮不穩 花拳繡腿被看破手腳

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航