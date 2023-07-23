【專訪】台大呂紹理教授：日本政府如何用「稻米」和「時間」殖民控制台灣？

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：班與唐｜攝影：陳怡瑄｜編輯：張傑凱）

台灣人的飯桌史上，曾有過兩種稻米：粳稻種的蓬萊米和秈稻種在來米，但你知道嗎？蓬萊米不但是日本殖民統治試圖「同化」被殖民者農業的研發品種，起初更不被台灣人所歡迎。

蓬萊米最為人知的由來，是總督府農事試驗場技師磯永吉（1886-1972），在陽明山竹子湖培育出適合台灣氣候的新品種稻米。

直到今天，餐桌上香噴噴的白米飯，幾乎是蓬萊米或蓬萊米相關品系的稻米，成為台灣飲食文化的特色。

可是較少人留意到，當初日本人培育蓬萊米的動機，包含育成符合日本人口味的稻米，都可能源於一種殖民控制的意圖。特別的是，蓬萊米育成後，日治時期台灣大部分家庭仍吃著清代習慣的秈稻品種──在來米，過著好像平行於同一個時空的生活。

既然如此，為什麼我們現在會習慣吃蓬萊米？我們又是如何受到殖民統治的影響？

國立台灣大學歷史學系教授呂紹理解析日治時期常民生活史，帶我們探究日本統治時期的歷史，是如何一點一滴改變我們的日常習慣？

談日常習慣之前，得先知道「時間」是怎麼出現的？

歷史學家馬可・布洛克（Marc Bloch）曾指出「歷史是在時間中的人的科學」，呂紹理也表示，「時間」是歷史學最核心的概念，如今與日常生活息息相關的時間觀念，其實是近百年前由日本殖民統治者影響台灣的日常之一。

時間有著千變萬化的面貌，不過，我們對時間最熟悉的認識，是來自鐘錶上指針。

回溯17世紀時，鐘錶被媲美為上帝創造宇宙般的高科技發明。不過儘管有了鐘錶，「時間」概念尚未完全走進人們的生活。

直至1870年代，美國完成貫通東西兩岸的太平洋鐵道後，頻傳火車相撞意外，追究之後發現，問題出在沒有統一的標準時間來錯開、調度各站發車時間，才釀成重大的意外事故。

此時人們意識到，必須建立一套系統，將紛亂的各個地方時（local time）加以標準化，才能解決此一問題，最後催生出今日吾人習以為常的「格林威治標準時間」（Greenwich Mean Time, GMT）制度。

台灣是在1920年代，透過日本殖民政府的推廣，慢慢接受GMT時間的概念。當時《台灣日日新報》記載，台灣與日本內地一同在六月十日慶祝「時的紀念日」，用意是要教導殖民地台灣人守時觀念，培養上班、上課不可遲到的習慣，但仔細深究下去便會發現，「時間」與「現代性」息息相關。

呂紹理表示，現代性是一個範圍廣泛的框架，而時間是現代性框架中最重要的一項要素。不同民族國家走進現代過程中，吸納標準時間制度有著不同的速度，例如明治維新的日本迅速接納新制度，一併推廣給殖民地台灣。

「以往我們會以為，殖民政府對殖民地的控制力量很強大，但是就我得到的材料來看，即便到了戰後，台灣農村家庭普遍沒有時鐘，表示仍有一部分人是生活在標準時間之外。直到1980年代以後，時鐘及手錶才廣泛地出現在台灣人家庭中，此後『標準時間』才有較為全面的約束力可言。」

進一步來說，如何從時間的角度，來剖析台灣日治時期的歷史呢？呂紹理說：「我們慣以為常的『時間』，其實可切分出三種形式：物理時間、社會時間以及生物時間。」

Photo Credit: 《人文島嶼》｜國立台灣歷史博物館收藏《台南州立嘉義農林學校第19屆畢業紀念冊（1942）》局部 圖為1942年台南州立嘉義農林學校校園一景，照片上方寫著「吃飯的通知」，學校以標準時間為基準，透過敲鐘通知吃飯時間。

時間的三種形式

物理時間，如同精準的鐘錶所顯示的時、分、秒，將自然界即存在的時間，以公認的24小時制，換化成錶面的標準時間，每一個刻度的時間都是等量均質。

社會時間，是社會制度所賦予的時間，例如工廠明訂的上下班時間，員工非得遵守，是具有約束力的時間。

但是，等量的工作時間卻無法獲得等值的工資，制定上下班與休假時間的資方和政府也表現出控制時間所具有的權力，而同工不同酬和控制時間的權力，表現出相對於物理時間，社會時間充滿了相異與不均質的特性。

因此以標準化的物理時間來控制社會時間，通常會觀察到社會有反抗聲浪，像是明治時期的日本作家，會在作品中表明討厭適應新社會時間。「對社會時間的反抗，在殖民地台灣的工運裡有不少要求工作8小時的呼籲，可惜文學作品較少提到。」

呂紹理說：「除了上述兩種時間之外，較特別的是農業領域的『生物時間』，來自植物本身的生理作用，例如農業技術利用植物的生長激素，調控作物的生長速度，便是操控生物時間的例子。」

日本領有台灣後，積極開發台灣資源以挹注財政收入，殖民政府開始在台灣建立一套農事試驗機構，進行品種引入與改良。試驗的重點，是廣泛收集全球各地可能適合於台灣、且有經濟價值的作物進行試種。

試驗時都要考慮播種、移植的時間與時機，播種移植的間距、田畦高度、日照程度、溫度濕度等條件，還要測試各作物對於肥料施用的適應性；另外台灣的特殊氣候，以及微生物和蟲害，也可以觀察到有別於日本的植物病理。

試驗栽培成功後再轉仲給台灣農民，期待量產的經濟收益。

呂紹理強調：「這些過程看似輕巧，實則改變了台灣農業活動中種籽的來源和管道。尤其是外來種的作物，農民必須透過殖民政府提供的技術和知識，才有辦法駕馭這些他們原本並不熟悉的作物。」

藉由推廣有別於台灣自明清以來習慣的農作物，日本政府改變和控制「生物時間」，是有特殊用意的。

製圖： 《人文島嶼》｜李昀 時間的三種形式：物理時間、社會時間和生物時間。

藉由「時間」進行殖民控制

殖民政府在台灣設立的農業試驗場，乍看是仿效歐美國家，以技術改良為名增進農業產量，「造福農村」，但仔細探討就會發現，農業試驗還具有幫助控制農業的特別作用。