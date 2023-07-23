【專訪】台大呂紹理教授：日本政府如何用「稻米」和「時間」殖民控制台灣？
我們想讓你知道的是
在日本人殖民統治台灣之前，台灣人習慣吃秈稻種，外型比較尖，口感較粉，被日人稱為「在來米」；日本人習慣吃的是粳稻種，外型較圓潤，口感較彈的「蓬萊米」。台灣從在來米改種蓬萊米的過程並非一帆風順，許多農民對新品種其實是抗拒的，因為沒有人能保證種下去後，一定會收成，所以多數農民初期對新品種採取觀望的態度。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：班與唐｜攝影：陳怡瑄｜編輯：張傑凱）
台灣人的飯桌史上，曾有過兩種稻米：粳稻種的蓬萊米和秈稻種在來米，但你知道嗎？蓬萊米不但是日本殖民統治試圖「同化」被殖民者農業的研發品種，起初更不被台灣人所歡迎。
蓬萊米最為人知的由來，是總督府農事試驗場技師磯永吉（1886-1972），在陽明山竹子湖培育出適合台灣氣候的新品種稻米。
直到今天，餐桌上香噴噴的白米飯，幾乎是蓬萊米或蓬萊米相關品系的稻米，成為台灣飲食文化的特色。
可是較少人留意到，當初日本人培育蓬萊米的動機，包含育成符合日本人口味的稻米，都可能源於一種殖民控制的意圖。特別的是，蓬萊米育成後，日治時期台灣大部分家庭仍吃著清代習慣的秈稻品種──在來米，過著好像平行於同一個時空的生活。
既然如此，為什麼我們現在會習慣吃蓬萊米？我們又是如何受到殖民統治的影響？
國立台灣大學歷史學系教授呂紹理解析日治時期常民生活史，帶我們探究日本統治時期的歷史，是如何一點一滴改變我們的日常習慣？
談日常習慣之前，得先知道「時間」是怎麼出現的？
歷史學家馬可・布洛克（Marc Bloch）曾指出「歷史是在時間中的人的科學」，呂紹理也表示，「時間」是歷史學最核心的概念，如今與日常生活息息相關的時間觀念，其實是近百年前由日本殖民統治者影響台灣的日常之一。
時間有著千變萬化的面貌，不過，我們對時間最熟悉的認識，是來自鐘錶上指針。
回溯17世紀時，鐘錶被媲美為上帝創造宇宙般的高科技發明。不過儘管有了鐘錶，「時間」概念尚未完全走進人們的生活。
直至1870年代，美國完成貫通東西兩岸的太平洋鐵道後，頻傳火車相撞意外，追究之後發現，問題出在沒有統一的標準時間來錯開、調度各站發車時間，才釀成重大的意外事故。
此時人們意識到，必須建立一套系統，將紛亂的各個地方時（local time）加以標準化，才能解決此一問題，最後催生出今日吾人習以為常的「格林威治標準時間」（Greenwich Mean Time, GMT）制度。
台灣是在1920年代，透過日本殖民政府的推廣，慢慢接受GMT時間的概念。當時《台灣日日新報》記載，台灣與日本內地一同在六月十日慶祝「時的紀念日」，用意是要教導殖民地台灣人守時觀念，培養上班、上課不可遲到的習慣，但仔細深究下去便會發現，「時間」與「現代性」息息相關。
呂紹理表示，現代性是一個範圍廣泛的框架，而時間是現代性框架中最重要的一項要素。不同民族國家走進現代過程中，吸納標準時間制度有著不同的速度，例如明治維新的日本迅速接納新制度，一併推廣給殖民地台灣。
「以往我們會以為，殖民政府對殖民地的控制力量很強大，但是就我得到的材料來看，即便到了戰後，台灣農村家庭普遍沒有時鐘，表示仍有一部分人是生活在標準時間之外。直到1980年代以後，時鐘及手錶才廣泛地出現在台灣人家庭中，此後『標準時間』才有較為全面的約束力可言。」
進一步來說，如何從時間的角度，來剖析台灣日治時期的歷史呢？呂紹理說：「我們慣以為常的『時間』，其實可切分出三種形式：物理時間、社會時間以及生物時間。」
時間的三種形式
物理時間，如同精準的鐘錶所顯示的時、分、秒，將自然界即存在的時間，以公認的24小時制，換化成錶面的標準時間，每一個刻度的時間都是等量均質。
社會時間，是社會制度所賦予的時間，例如工廠明訂的上下班時間，員工非得遵守，是具有約束力的時間。
但是，等量的工作時間卻無法獲得等值的工資，制定上下班與休假時間的資方和政府也表現出控制時間所具有的權力，而同工不同酬和控制時間的權力，表現出相對於物理時間，社會時間充滿了相異與不均質的特性。
因此以標準化的物理時間來控制社會時間，通常會觀察到社會有反抗聲浪，像是明治時期的日本作家，會在作品中表明討厭適應新社會時間。「對社會時間的反抗，在殖民地台灣的工運裡有不少要求工作8小時的呼籲，可惜文學作品較少提到。」
呂紹理說：「除了上述兩種時間之外，較特別的是農業領域的『生物時間』，來自植物本身的生理作用，例如農業技術利用植物的生長激素，調控作物的生長速度，便是操控生物時間的例子。」
日本領有台灣後，積極開發台灣資源以挹注財政收入，殖民政府開始在台灣建立一套農事試驗機構，進行品種引入與改良。試驗的重點，是廣泛收集全球各地可能適合於台灣、且有經濟價值的作物進行試種。
試驗時都要考慮播種、移植的時間與時機，播種移植的間距、田畦高度、日照程度、溫度濕度等條件，還要測試各作物對於肥料施用的適應性；另外台灣的特殊氣候，以及微生物和蟲害，也可以觀察到有別於日本的植物病理。
試驗栽培成功後再轉仲給台灣農民，期待量產的經濟收益。
呂紹理強調：「這些過程看似輕巧，實則改變了台灣農業活動中種籽的來源和管道。尤其是外來種的作物，農民必須透過殖民政府提供的技術和知識，才有辦法駕馭這些他們原本並不熟悉的作物。」
藉由推廣有別於台灣自明清以來習慣的農作物，日本政府改變和控制「生物時間」，是有特殊用意的。
藉由「時間」進行殖民控制
殖民政府在台灣設立的農業試驗場，乍看是仿效歐美國家，以技術改良為名增進農業產量，「造福農村」，但仔細探討就會發現，農業試驗還具有幫助控制農業的特別作用。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航